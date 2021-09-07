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Аудитор СП Трунова: изменение системы учета энергоэффективности жилья снизит плату за ЖКХ

Аудитор Счетной палаты Наталья Трунова заявила, что изношенность коммунальной инфраструктуры РФ составляет 60%.
URA.Ru
Средний счет за жилищно-коммунальные услуги в России составляет около пяти тысяч рублей в месяц.
Газета.Ru
Аудитор пояснила, что в Соединенных Штатах американцы тратят порядка 9% от заработка на оплату ЖКХ.
Газета.Ru
Роман Шепс подчеркнул, что в основном переплаты происходят из-за неразумного потребления ресурсов и отсутствия экономии воды, света или газа.
Газета.Ru

С чего всё началось

Аудитор СП Трунова: россияне платят за ЖКХ меньше французов и больше американцев
Средний счет за услуги коммунального хозяйства в России составляет около пяти тысяч рублей в месяц - около одной десятой средней заработной платы в стране, пропорционально от зарплаты это меньше, чем платят за ЖКХ европейцы, но больше, чем американцы, рассказала в интервью РИА Новости аудитор Счетной палаты Наталья Трунова.
РИА Новости22:46

Подробнее о событии

Счетная палата: коммунальное хозяйство в России изношено на 60%
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