Средний счет за услуги коммунального хозяйства в России составляет около пяти тысяч рублей в месяц - около одной десятой средней заработной платы в стране, пропорционально от зарплаты это меньше, чем платят за ЖКХ европейцы, но больше, чем американцы, рассказала в интервью РИА Новости аудитор Счетной палаты Наталья Трунова.

РИА Новости 22:46