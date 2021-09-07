Средний счет за услуги коммунального хозяйства в России составляет около пяти тысяч рублей в месяц - около одной десятой средней заработной платы в стране, пропорционально от зарплаты это меньше, чем платят за ЖКХ европейцы, но больше, чем американцы, рассказала в интервью РИА Новости аудитор Счетной палаты Наталья Трунова.
От Кевина Бакленда ТОКИО, 6 сентября Рейтер Доллар вырос почти до месячного минимума в понедельник по отношению к основным мировым валютам после того, как более низкий, чем ожидалось, уровень занятости породил некоторые ожидания, что Федеральная резервная система США может отложить начало периода сворачивания стимулирующих мер.