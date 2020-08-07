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RuNews24.ru
RuNews24.ru

Аудитор Счетной палаты предложил новый способ санации банков

Член Счетной палаты Алексей Саватюгин предложил новый способ оздоровления банков.В источнике
С чего всё началось
РБК

Аудитор Счетной палаты предложил альтернативу продаже санированных банков

Альтернативой продаже санированных банков может быть их передача от Центрального банка правительству, считает аудитор Счетной палаты Алексей Саватюгин, отвечающий за аудит финансовых рынков, государственного долга и использования средств Фонда национального благосостояния.
РБК23:00
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Коммерсантъ

Аудитор Счетной палаты предложил передавать санируемые банки правительству

Коммерсантъ05:35
REGNUM

Санированные банки предложили передавать правительству России

REGNUM03:20
Банки.ру

Аудитор СП предложил альтернативу продаже санированных банков

Банки.ру01:18
Lenta.ru

«Больные» банки предложили «лечить» по-новому

Lenta.ru02:02
ТАСС

РБК: в Счетной палате предложили альтернативу продаже санированных банков

ТАСС01:19
News.ru

В СП предложили альтернативу продаже санированных банков

News.ru02:22
РБК

Аудитор Счетной палаты предложил альтернативу продаже санированных банков

РБК23:00

Минпромторг позволит использовать старые детали при ремонте авто

Минпромторг России рассматривает запрет повторного использования ряда автокомпонентов только при внесении изменений в конструкцию транспортных средств, а возможность применять старые детали при ремонте машин будет сохранена, сообщили РИА Новости в пресс-службе министерства.
РИА Новости08:48
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В Белоруссии отменили концерты звезд из России перед выборами

В преддверии президентских выборов в Белоруссии, которые должны пройти 9 августа, в стране отменили концерты с участием российских звезд, включая Леонида Агутина, Григория Лепса, Владимира Преснякова и других.
Газета.Ru05:14
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Истребители Су-35 сопроводили бомбардировщик США над Охотским морем

"Для перехвата цели в воздух поочередно были подняты три истребители Су-35С из состава дежурных по противовоздушной обороне (ПВО) сил Восточного военного округа, которые классифицировали и последовательно сопроводили стратегический бомбардировщик В-1В ВВС США над акваторией Охотского моря", - сообщили в национальном центре.
ТАСС12:24
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