Аудитор Счетной палаты предложил новый способ санации банков
Член Счетной палаты Алексей Саватюгин предложил новый способ оздоровления банков.В источнике
С чего всё началось
Аудитор Счетной палаты предложил альтернативу продаже санированных банков
Альтернативой продаже санированных банков может быть их передача от Центрального банка правительству, считает аудитор Счетной палаты Алексей Саватюгин, отвечающий за аудит финансовых рынков, государственного долга и использования средств Фонда национального благосостояния.
РБК23:00
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