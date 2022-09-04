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Аудитория DM предостерегла Европу от участи гитлеровца Паулюса под Сталинградом

Читатели британской газеты Daily Mail высказали свое мнение касательно планов «Группы семи» ввести потолок цен на нефть из России.
ФАН
Другой комментатор назвал представителей стран G7 клоунами.
Известия
Некоторые даже предрекли Европе судьбу армии Фридриха Паулюса в 1942–1943 годах, одна часть которой погибла, а другая — попала в плен к советским военным.
Life.ru
По мнению британских жителей, устанавливать потолок стоимости на черное золото из РФ — «все равно что подъехать на заправку и диктовать стоимость, по которой ты купишь бензин для своей машины».
ФАН

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