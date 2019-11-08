Экономика

Подмосковье СегодняПодмосковье СегодняАудиторы рассказали о росте зарплат в большинстве компаний РФ

Как свидетельствуют данные исследования, более всего (на 8%) поднялись зарплаты топ-менеджеров компаний, выплаты средней и старшей категории сотрудников, а также вспомогательному персоналу возросли на 6%. Фонд оплаты труда увеличился на 6,4% и опередил инфляцию.
Читать в источнике
Комментировать295
с чего всё началось

Фонд доплаты труда: 83% компаний подняли зарплаты сотрудникам

Большинство фирм увеличило зарплаты своих работников за последний год. Об этом говорится в исследовании аудиторской компании Ernst & Young (EY), которое есть в распоряжении «Известий». Фонд оплаты труда вырос на 6,4%, опередив инфляцию, и в дальнейшем компании продолжат его повышать.
Известия07 ноября в 16:01

Подробнее о событии

Как сократить пропасть между зарплатами топ-менеджеров и рядовых работников

News.ru08 ноября в 12:23

Компании немного повышают зарплаты россиянам от безысходности

Национальная служба новостей08 ноября в 03:40

83% работодателей России подняли зарплаты своих сотрудников

РЕН ТВ07 ноября в 16:43

Зарплаты офисных работников в России выросли

Телеканал 360°07 ноября в 21:47

В России выросли зарплаты, но это породило социальное неравенство

URA.Ru07 ноября в 18:54

Аудиторы рассказали о росте зарплат в большинстве российских компаний

Известия07 ноября в 17:59

Россиянам подняли зарплату

Lenta.ru07 ноября в 23:22
Показать все источники
Автоматически обработан 7071 источник, обновлено в 07:47, Ашберн
Политика

Турция начала высылать арестованных террористов в их страны

Начата процедура депортации арестованных ранее террористов «Исламского государства» (организация, запрещенная в России) в страны, гражданами которых они являются, заявил пресс-секретарь МИД Турции Измаил Чатаклы 11 ноября, сообщает израильское издание «News.ru.co.il».
Красная весна 05:54
Происшествия

Подозреваемый в убийстве доцент СПбГУ решил просить суд о своем аресте

РБК 06:44
Происшествия

Падение женщины с детьми из окна в Москве признали убийством

Следствие возбудило уголовное дело по статье «Убийство» по факту падения женщины с двумя малолетними детьми из окна жилого дома на северо-востоке Москвы.
Lenta.ru 02:46
Шоу-бизнес

Рудковская заявила о расставании с Плющенко

Недавно Плющенко променял отпуск с женой на отдых с приятелями, а Рудковская в одиночестве поехала на фестиваль "Новая Волна" в Сочи, где тесно общалась с Димой Биланом.
ТВ Центр вчера в 11:11
Политика

Песков назвал сумму хищений на строительстве Восточного

Из пропавших денег возвращено только 3,5 млрд, рассказал пресс-секретарь Президента России Дмитрий Песков.
Парламентская газета 07:22
Политика

В Кремле прокомментировали ситуацию в Боливии

"Призываем всех к спокойствию и надеемся, что развитие ситуации в Боливии будет в рамках закона", - подчеркнул Песков.
Российская газета 06:49
Общество

Глушаков требует от бывшей жены баснословную сумму

Стала известна сумма, которую полузащитник грозненского "Ахмата" Денис Глушаков хочет взыскать со своей бывшей жены Дарьи через суд, передает "Чемпионат".
Газета.Ru 07:40
Авто

Конкурент BMW X5 от Genesis продемонстрировал салон без камуфляжа

GV70 будет конкурировать с множеством очень хороших кроссоверов, среди которых BMW X3 и X4, Audi Q5, Range Rover Evoque, Volvo XC60, Porsche Macan, Mercedes-Benz GLC Coupe, Jaguar F-Pace и Infiniti QX50.
SpeedMe вчера в 23:40
Политика

В Кремле оценили сообщения о недвижимости родственников Асада в Москве

Журналисты попросили представителя Кремля прокомментировать статью Financial Times, в которой говорилось, что родственники Асада в разные годы купили около 19 апартаментов на территории комплекса в Москве.
RT на русском 06:59
Политика

Путин потребовал следить за исполнением закона об амнистии капиталов

Президент напомнил, что этот закон "установил абсолютный запрет на использование деклараций, поданных в ходе амнистии капитала, в качестве основания для уголовного преследования", передает ТАСС.
Москва 24 03:53
Политика

Путин объяснил сокращение расходов на оборону и безопасность

В октябре президент сообщил, что Россия занимает лишь седьмое место в мире по расходам на оборону, хотя уже создала оружие, не имеющее аналогов в мире.
РИА Новости 03:56
Общество

В Стамбуле найден мертвым организатор «Белых касок»

Бртанский подданный Джеймс Ле Мезюрье, один из создателей организации «Белые каски», обнаружен мертвым в Стамбуле.
REGNUM 07:37
Общество

Апелляционный суд Киева отменил приостановку ликвидации УПЦ

Шестой апелляционный административный суд Киева отменил постановление окружного суда о приостановке ликвидации раскольнической Украинской православной церкви Киевского патриархата (УПЦ КП).
News.ru 07:28
Общество

Россия оказалась в числе самых пьющих стран мира

В числе стран, где высоко потребление алкогольных напитков, вошла и Россия, оказавшись на седьмом месте рейтинга.
REGNUM 01:31
Общество

Вице-мэра Челябинска Владимира Алейникова отправляют в отставку

Заместителю главы Челябинска по дорожному хозяйству Владимиру Алейникову предложили подать в отставку.
Новый День 00:46
Политика

Песков рассказал, как Путин поддерживает свое здоровье

Пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков рассказал журналистам, как еще российский лидер поддерживает свое здоровье, в том числе при поездках в другие страны.
ПолитРоссия 06:46
Технологии

WhatsApp начал массово блокировать пользователей

Пользователи популярного мессенджера WhatsApp массово жалуются на блокировку аккаунтов, спровоцированную желанием разработчиков сервиса бороться с "сомнительными" группами.
Planet Today 04:26
Происшествия

В Бурятии найден мёртвым контрактник

REGNUM 02:46
Происшествия

Все материалы по делу Голунова оказались засекречены

По уголовному делу журналиста Ивана Голунова засекречены все документы.
REGNUM 06:45
Экономика

Миллиардер Лисин заплатил крупнейший налог с прибыли офшора

Основной владелец Новолипецкого металлургического комбината (НЛМК), номер два в российском списке Forbes Владимир Лисин оказался крупнейшим плательщиком подоходного налога в России с прибыли контролируемой им иностранной компании — кипрской Fletcher Group Holdings, выяснил РБК.
РБК 04:54
Культура

Экс-начальник МУРа рассказал, с кого писали характер Глеба Жеглова

РЕН ТВ 06:44
Армия и оружие

В концерне «Калашников» назвали недостаток американского аналога АК

Американские аналоги российского автомата Калашникова имеют проблемы при использовании в жарких странах, заявил главный конструктор концерна «Калашников» Сергей Уржумцев в понедельник, 11 ноября.
Вечерняя Москва 02:50
Футбол

Егоров: в РФС дали время до конца года на исправление ситуации

Руководство РФС дало нам время на исправление ситуации.
Metaratings 05:57
Политика

Зеленский пообещал доработать закон о рынке земли

Вопрос о продаже земли иностранцам будет решаться на референдуме, заявил президент Украины Владимир Зеленский, сообщил 11 ноября телеканал 112.ua.
REGNUM 06:28
Футбол

Матч между «Динамо» и «Шахтером» завершился расистским скандалом

Vprognoze.ru 04:43
Общество

Артемий Лебедев обратился к Кадырову и его «псам»

Lenta.ru 05:42
Общество

Сассексы и Кембриджи впервые за долгое время вышли в свет вместе

Многие уже отметили, что Кембриджи и Сассексы сидят поодаль друг от друга, однако в этом искать скрытого смысла не стоит — на официальных мероприятиях монаршие особы сидят по старшинству.
Woman.ru вчера в 04:55
Политика

В МИД Германии усомнились в способности Европы защитить себя без США

Министр иностранных дел германии Хайко Маас выразил мнение, что ни ФРГ, ни Европа не в состоянии обеспечить свою защиту без США, назвав безответственным проведение внешней политики и политики безопасности без сотрудничества с Вашингтоном.
Инфорос вчера в 04:47
Происшествия

Суд приостановил работу столовой «Ленты»

Приморский районный суд Санкт-Петербурга приостановил на 37 суток деятельность столовой ритейлера «Лента» из-за массовых отравлений сотрудников, сообщила объединенная пресс-служба судов северной столицы.
Rambler News Service 06:13
Армия и оружие

Появилось видео отработки штурмовиками Су-25СМ авиаудара на Кавказе

Минобороны РФ опубликовало видео отработки удара по командному пункту условного противника штурмовиками Су-25СМ Южного военного округа.
Известия вчера в 21:46
Как работают Яндекс.Новости?
Главное