Большинство фирм увеличило зарплаты своих работников за последний год. Об этом говорится в исследовании аудиторской компании Ernst & Young (EY), которое есть в распоряжении «Известий». Фонд оплаты труда вырос на 6,4%, опередив инфляцию, и в дальнейшем компании продолжат его повышать.

с чего всё началось

Как свидетельствуют данные исследования, более всего (на 8%) поднялись зарплаты топ-менеджеров компаний, выплаты средней и старшей категории сотрудников, а также вспомогательному персоналу возросли на 6%. Фонд оплаты труда увеличился на 6,4% и опередил инфляцию.

Аудиторы рассказали о росте зарплат в большинстве компаний РФ

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