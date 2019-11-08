Общество
Газета.RuАудиторы рассказали о росте зарплат в большинстве российских компаний
Большинство российских компаний подняли зарплаты своим работникам с мая 2018 года по апрель 2019. Об этом говорится в исследовании аудиторской компании Ernst & Young (EY), пишут "Известия".
Читать в источнике
Оценить171
с чего всё началось
Большинство фирм увеличило зарплаты своих работников за последний год. Об этом говорится в исследовании аудиторской компании Ernst & Young (EY), которое есть в распоряжении «Известий». Фонд оплаты труда вырос на 6,4%, опередив инфляцию, и в дальнейшем компании продолжат его повышать.Известиявчера в 16:01
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработаны 7073 источника, обновлено в 06:32, Ашберн
Происшествия
Умер еще один пострадавший при стрельбе в Забайкалье, сообщили СМИ
Умер еще один пострадавший при стрельбе в воинской части в Забайкалье, передает РЕН ТВ.
Газета.Ru 05:44
Общество
Польша оштрафовала французскую Engie из-за «Северного потока — 2»
Польский антимонопольный регулятор UOKiK оштрафовал одну из крупнейших энергокомпаний Европы — французскую Engie — за отсутствие содействия по делу проекта "Северный поток — 2", сообщается в твиттере регулятора.
РИА Новости 05:40
Хоккей
СКА и «Ак Барс» поменяются игроками
Хоккейные клубы СКА и «Ак Барс» совершат обмен игроками.
Коммерсантъ Санкт-Петербург 06 ноября в 07:57
Фигурное катание
Щербакова лидирует после короткой программы на этапе Гран-при в Китае
Российская фигуристка Анна Щербакова занимает первое место после короткой программы на этапе Гран-при в китайском Чунцине.
РИА Новости 05:50
Армия и оружие
США признали бессилие систем обороны перед новым российским оружием
"Огромные стаи российских беспилотников будет просто не остановить", - признает Кайл Мизоками.
ТВ Центр вчера в 13:40
Политика
Песков опроверг ужесточение ответственности за врачебные ошибки
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что дискуссия об усилении ответственности врачей за их ошибки была выдернута из контекста речи главы государства Владимира Путина.
Известия 05:46
Происшествия
Взрыв прогремел на шахте в Германии
Уточняется, что к настоящему моменту известно о двух пострадавших. В результате взрыва заблокированными в шахте оказались 30 человек.
Аргументы недели 05:30
Происшествия
Стая бродячих собак напала на ребёнка в Красноярске
Информация о нападении стаи бродячих собак на восьмилетнего мальчика появилась 7 ноября.
REGNUM вчера в 19:09
Общество
Умер друг тигра Амура козел Тимур
Умер козел Тимур из Приморского сафари-парка, известный дружбой с тигром Амуром.
Lenta.ru вчера в 20:45
Здоровье
Скорая помощь стала лидером по сокращению врачей
Каких врачей стало меньше и почему Больше всего в России за прошлый год сократилось число врачей скорой помощи — их стало меньше на 534 человека.
РБК вчера в 16:00
Общество
Гидрометцентр предупредил о резком похолодании к концу недели
В России на грядущих выходных ожидается резкое похолодание, сообщает Гидрометцентр.
ToDay News Ufa вчера в 15:20
Политика
В Кремле объяснили данные о сокращении населения России
Напомним, накануне аудиторы Счетной палаты зафиксировали ускоряющуюся естественную убыль россиян четвертый год подряд и поставили под сомнение реальность достижения национальной цели устойчивого естественного роста численности населения страны.
Ридус вчера в 12:55
Шоу-бизнес
Артур Ваха женится на актрисе младше его на четверть века
Телепрограмма вчера в 06:54
Политика
В Кремле ответили на вопрос о возможности штрафа для Путина
Президент России Владимир Путин обладает определенным иммунитетом, а вопрос о возможности наложения какого-либо штрафа на главу государства должно решать судебное сообщество.
REGNUM 06:18
Хоккей
Овечкин забросил две шайбы в победном для «Вашингтона» матче НХЛ
Московский Комсомолец вчера в 22:26
Общество
Производители молока попросили ослабить регулирование отрасли
Национальный союз производителей молока (Союзмолоко) предложил правительству отменить или скорректировать ряд постановлений, федеральных законов, СанПиНов и ГОСТов, регулирующих отрасль.
Известия 00:49
Технологии
Сбербанк создал самый мощный в России суперкомпьютер
Сбербанк представил самый мощный в России компьютер "Кристофари" для решения задач искусственного интеллекта, сообщил исполнительный вице-президент и руководитель блока "Технологии" банка Давид Рафаловский на конференции AI Journey.
РИА Новости 03:40
Политика
В ОБСЕ назвали дату и время разведения сил в Петровском
Специальный представитель председателя Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) Мартин Сайдик заявил, что разведение сил и средств в районе населенного пункта Петровское (подконтролен самопровозглашенной Донецкой Народной Республике, ДНР) состоится в субботу, 9 ноября.
Известия 05:16
Общество
Работу шахты в ДНР остановили из-за загадочных подземных толчков
RT на русском 05:54
Происшествия
«Золотой» полковник ФСБ оказался потомственным богачом
Генпрокуратура просит через суд конфисковать у полковника ФСБ и его родственников имущества и денежных средств на общую сумму шесть миллиардов рублей.
Lenta.ru 05:52
Происшествия
Взрыв в центре Бишкека попал на видео
В кафе быстрого питания в центре столицы Киргизии Бишкека произошел взрыв и пожар.
Lenta.ru 04:54
Здоровье
Врачи рассказали, как быстро надо действовать в случае инсульта
Ежегодно около 500 тысяч россиян поражает инсульт. Медики предупреждают, что при спасении человека счет идет на минуты.
Вечерний курьер вчера в 12:28
Политика
Кремль оценил слова Макрона о сценариях развития России
В трех вариантах дальнейшего развития России, о которых заявил президент Франции Эммануэль Макрон, есть все элементы, которые Москва использует сегодня для взаимовыгодного сотрудничества с другими государствами, заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.
Lenta.ru 04:58
Кино
Фильм «Доктор Сон» стартует на уровне нового «Терминатора»
Kinonews.ru 06 ноября в 16:03
Наука
Курение повышает риск развития депрессии и шизофрении
Ученые надеются, что дальнейшие наблюдения и эксперименты помогут им прояснить все эти вопросы и понять, как именно курение влияет на работу мозга, способствуя развитию психических заболеваний.
Волга-Медиа вчера в 20:49
Шоу-бизнес
Лариса Гузеева высказалась о болезни 19-летней дочери
Недавно дочь Ларисы Гузеевой не на шутку напугала поклонников, поведав, что у нее диагностирована опухоль.
Woman.ru вчера в 07:11
Политика
«Нафтогаз» не считает споры с «Газпромом» преградой для контракта
Министр энергетики России Александр Новак, комментируя иск «Нафтогаза» к «Газпрому» на $12 млрд, отметил необходимость вернуться «к теме урегулирования на базе «нулевого» варианта всех вопросов, касающихся судебных споров».
RT на русском 05:59