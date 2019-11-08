Общество

Газета.RuГазета.RuАудиторы рассказали о росте зарплат в большинстве российских компаний

Большинство российских компаний подняли зарплаты своим работникам с мая 2018 года по апрель 2019. Об этом говорится в исследовании аудиторской компании Ernst & Young (EY), пишут "Известия".
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Фонд доплаты труда: 83% компаний подняли зарплаты сотрудникам

Большинство фирм увеличило зарплаты своих работников за последний год. Об этом говорится в исследовании аудиторской компании Ernst & Young (EY), которое есть в распоряжении «Известий». Фонд оплаты труда вырос на 6,4%, опередив инфляцию, и в дальнейшем компании продолжат его повышать.
Известиявчера в 16:01

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Аудиторы заявили о росте зарплат в большинстве российских компаний

RT на русском01:27

83% работодателей России подняли зарплаты своих сотрудников

РЕН ТВвчера в 16:43

Зарплаты офисных работников в России выросли

Телеканал 360°вчера в 21:47

Зарплаты начальства в РФ растут быстрее, чем у подчинённых

News.ruвчера в 20:05

В России выросли зарплаты, но это породило социальное неравенство

URA.Ruвчера в 18:54

Аудиторы рассказали о росте зарплат в большинстве российских компаний

Известиявчера в 17:59

Россиянам подняли зарплату

Lenta.ruвчера в 23:22
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Происшествия

Умер еще один пострадавший при стрельбе в Забайкалье, сообщили СМИ

Умер еще один пострадавший при стрельбе в воинской части в Забайкалье, передает РЕН ТВ.
Газета.Ru 05:44
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Польша оштрафовала французскую Engie из-за «Северного потока — 2»

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СКА и «Ак Барс» поменяются игроками

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США признали бессилие систем обороны перед новым российским оружием

"Огромные стаи российских беспилотников будет просто не остановить", - признает Кайл Мизоками.
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Происшествия

Взрыв прогремел на шахте в Германии

Уточняется, что к настоящему моменту известно о двух пострадавших. В результате взрыва заблокированными в шахте оказались 30 человек.
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Происшествия

Стая бродячих собак напала на ребёнка в Красноярске

Информация о нападении стаи бродячих собак на восьмилетнего мальчика появилась 7 ноября.
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Общество

Умер друг тигра Амура козел Тимур

Умер козел Тимур из Приморского сафари-парка, известный дружбой с тигром Амуром.
Lenta.ru вчера в 20:45
Здоровье

Скорая помощь стала лидером по сокращению врачей

Каких врачей стало меньше и почему Больше всего в России за прошлый год сократилось число врачей скорой помощи — их стало меньше на 534 человека.
РБК вчера в 16:00
Шоу-бизнес

Тарасов открестился от своих слов об избиении женщин

Дни.ру 06:00
Общество

Гидрометцентр предупредил о резком похолодании к концу недели

В России на грядущих выходных ожидается резкое похолодание, сообщает Гидрометцентр.
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Политика

В Кремле объяснили данные о сокращении населения России

Напомним, накануне аудиторы Счетной палаты зафиксировали ускоряющуюся естественную убыль россиян четвертый год подряд и поставили под сомнение реальность достижения национальной цели устойчивого естественного роста численности населения страны.
Ридус вчера в 12:55
Шоу-бизнес

Артур Ваха женится на актрисе младше его на четверть века

Телепрограмма вчера в 06:54
Политика

В Кремле ответили на вопрос о возможности штрафа для Путина

Президент России Владимир Путин обладает определенным иммунитетом, а вопрос о возможности наложения какого-либо штрафа на главу государства должно решать судебное сообщество.
REGNUM 06:18
Хоккей

Овечкин забросил две шайбы в победном для «Вашингтона» матче НХЛ

Московский Комсомолец вчера в 22:26
Общество

Производители молока попросили ослабить регулирование отрасли

Национальный союз производителей молока (Союзмолоко) предложил правительству отменить или скорректировать ряд постановлений, федеральных законов, СанПиНов и ГОСТов, регулирующих отрасль.
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Технологии

Сбербанк создал самый мощный в России суперкомпьютер

Сбербанк представил самый мощный в России компьютер "Кристофари" для решения задач искусственного интеллекта, сообщил исполнительный вице-президент и руководитель блока "Технологии" банка Давид Рафаловский на конференции AI Journey.
РИА Новости 03:40
Политика

В ОБСЕ назвали дату и время разведения сил в Петровском

Специальный представитель председателя Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) Мартин Сайдик заявил, что разведение сил и средств в районе населенного пункта Петровское (подконтролен самопровозглашенной Донецкой Народной Республике, ДНР) состоится в субботу, 9 ноября.
Известия 05:16
Армия и оружие

Турция начала военную операцию против террористов на севере Ирака

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Общество

Работу шахты в ДНР остановили из-за загадочных подземных толчков

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Происшествия

«Золотой» полковник ФСБ оказался потомственным богачом

Генпрокуратура просит через суд конфисковать у полковника ФСБ и его родственников имущества и денежных средств на общую сумму шесть миллиардов рублей.
Lenta.ru 05:52
Технологии

Китай официально заявил о начале разработки сетей 6G

Sostav.ru 03:30
Происшествия

Взрыв в центре Бишкека попал на видео

В кафе быстрого питания в центре столицы Киргизии Бишкека произошел взрыв и пожар.
Lenta.ru 04:54
Здоровье

Врачи рассказали, как быстро надо действовать в случае инсульта

Ежегодно около 500 тысяч россиян поражает инсульт. Медики предупреждают, что при спасении человека счет идет на минуты.
Вечерний курьер вчера в 12:28
Политика

Кремль оценил слова Макрона о сценариях развития России

В трех вариантах дальнейшего развития России, о которых заявил президент Франции Эммануэль Макрон, есть все элементы, которые Москва использует сегодня для взаимовыгодного сотрудничества с другими государствами, заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.
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Фильм «Доктор Сон» стартует на уровне нового «Терминатора»

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Лариса Гузеева высказалась о болезни 19-летней дочери

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Политика

«Нафтогаз» не считает споры с «Газпромом» преградой для контракта

Министр энергетики России Александр Новак, комментируя иск «Нафтогаза» к «Газпрому» на $12 млрд, отметил необходимость вернуться «к теме урегулирования на базе «нулевого» варианта всех вопросов, касающихся судебных споров».
RT на русском 05:59
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