Большинство фирм увеличило зарплаты своих работников за последний год. Об этом говорится в исследовании аудиторской компании Ernst & Young (EY), которое есть в распоряжении «Известий». Фонд оплаты труда вырос на 6,4%, опередив инфляцию, и в дальнейшем компании продолжат его повышать.

с чего всё началось

Большинство российских компаний подняли зарплаты своим работникам с мая 2018 года по апрель 2019. Об этом говорится в исследовании аудиторской компании Ernst & Young (EY), пишут "Известия".

Аудиторы рассказали о росте зарплат в большинстве российских компаний

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