Общество
Газета.RuАудиторы рассказали о росте зарплат в большинстве российских компаний
Большинство российских компаний подняли зарплаты своим работникам с мая 2018 года по апрель 2019. Об этом говорится в исследовании аудиторской компании Ernst & Young (EY), пишут "Известия".
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с чего всё началось
Большинство фирм увеличило зарплаты своих работников за последний год. Об этом говорится в исследовании аудиторской компании Ernst & Young (EY), которое есть в распоряжении «Известий». Фонд оплаты труда вырос на 6,4%, опередив инфляцию, и в дальнейшем компании продолжат его повышать.Известиявчера в 16:01
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Футбол
Кутепов не сыграет с «Крыльями Советов»
Главный тренер «Спартака» Доменико Тедеско на пресс-конференции перед матчем 16-го тура РПЛ с «Крыльями Советов» сказал, что все футболисты здоровы за исключением защитника Илья Кутепова.
Общество
МВД передало чистые листы как доказательство по делу об ущербе от акций
Московское управление МВД России предоставило 21 чистый лист бумаги в качестве доказательств нанесенного ущерба по искам, поданным к оппозиции на 10,2 млн руб. за организацию несогласованных акций в Москве 27 июля и 3 августа.
Музыка
Определены песни, которые не надоедает слушать до конца
Фигурное катание
Щербакова лидирует после короткой программы на этапе Гран-при в Китае
Российская фигуристка Анна Щербакова занимает первое место после короткой программы на этапе Гран-при в китайском Чунцине.
Политика
Косачев прокомментировал голосование США по резолюции против нацизма
США пытаются навязать свою волю международному сообществу, голосуя в ООН против российской резолюции по борьбе с героизацией нацизма, сообщил в пятницу журналистам председатель комитета Совета Федерации по международным делам Константин Косачев.
Политика
Украина пообещала найти способ заблокировать «Северный поток-2»
Украина пообещала найти способ заблокировать "Северный поток-2".
Шоу-бизнес
Анастасии Заворотнюк выставили счет за неуплату налогов
Московская Федеральная налоговая служба выставила российской актрисе Анастасии Заворотнюк счет за неуплату налога на имущество.
Технологии
Сбербанк создал самый мощный в России суперкомпьютер
Политика
Зеленский назвал Украину требующим огранки алмазом
Украинский лидер Владимир Зеленский, выступая на открытии Международного экономического форума в Киеве, назвал Украину алмазом, который требует огранки с помощью реформ и инвестиций.
Политика
Путин в субботу проведет телефонный разговор с Эрдоганом
Президент РФ Владимир Путин в субботу проведет телефонный разговор со своим турецким коллегой Реджепом Тайипом Эрдоганом.
Гаджеты
Роскачество обновило рейтинг смартфонов
Роскачество представило обновленный рейтинг самых популярных смартфонов совместно с International Consumer Research Testing.
Общество
Миллениалам предсказали бедность и быструю смерть
Здоровье миллениалов ухудшается быстрее, чем у предыдущих поколений, и смертность может в ближайшем будущем сильно возрасти.
Экономика
МВФ указал на рекордный мировой долг в $188 трлн
Объем мирового долга - государственного и частного - достиг $188 трлн, или 230% ВВП. Столько не было со времен Второй мировой войны.
Здоровье
Лидером по сокращению врачей стала скорая помощь
Врачи скорой помощи стали лидерами среди медперсонала по числу сокращений в России в 2018 году.
Шоу-бизнес
Бузова несколько раз обращалась в полицию из-за побоев Тарасова
Российская телеведущая и певица Ольга Бузова несколько раз обращалась в полицию из-за побоев экс-супруга Дмитрия Тарасова.
Футбол
Скончался чемпион Европы в составе сборной СССР Анатолий Крутиков
Бывший футболист московского «Спартака» и сборной СССР Анатолий Крутиков ушёл из жизни в возрасте 86 лет, сообщает пресс-служба красно-белых.
Общество
Польша оштрафовала компанию Engie из-за «Северного потока — 2»
Управление по защите конкуренции и потребителей Польши (UOKiK) наложило штраф в размере 172 млн злотых (около $44,7 млн) на французскую компанию Engie в связи с отсутствием содействия по делу о строительстве газопровода «Северный поток — 2».
Политика
В Кремле оценили три сценария развития России от Макрона
Президент Франции Эммануэль Макрон, предложивший три возможных сценария развития России, продемонстрировал вдумчивый, аналитический подход, который импонирует Кремлю.
Политика
«Газпром» назвал условия нового контракта с Украиной
Действующие контракты на поставку и транзит российского газа через Украину истекают в конце года.
Политика
В Кремле пообещали не запрещать «Википедию»
Пресс-секретарь президента РФ прокомментировал информацию о том, что после появления Большой российской энциклопедии «Википедию» могут заблокировать.
Происшествия
Умер раненный в бойне в Забайкалье солдат
Общество
У правительства не получается отменить советские правовые акты
Правительство России не успевает к намеченному сроку подготовить проект об отмене советских правовых актов, некоторые из которых приняты еще в 1917 году.
Общество
Мосгорсуд смягчил приговор отцу полковника Захарченко
Кино
Нарисованный Джеймс Дин снимется в военном фильме
Нарисованный Дин сыграет в военной драме Finding Jack, рассказывающей о солдате, который вопреки приказу не захотел оставить надрессированную на несение службы собаку во Вьетнаме.
Транспорт
Началась продажа билетов на поезда в Крым из Москвы и Петербурга
Билеты на поезда из Москвы и Санкт-Петербурга в Крым появились в продаже в пятницу, 8 ноября, их можно приобрети на сайте перевозчика «Гранд Сервис Экспресс» и в железнодорожных кассах.