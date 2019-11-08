Общество

Газета.RuГазета.RuАудиторы рассказали о росте зарплат в большинстве российских компаний

Большинство российских компаний подняли зарплаты своим работникам с мая 2018 года по апрель 2019. Об этом говорится в исследовании аудиторской компании Ernst & Young (EY), пишут "Известия".
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с чего всё началось

Фонд доплаты труда: 83% компаний подняли зарплаты сотрудникам

Большинство фирм увеличило зарплаты своих работников за последний год. Об этом говорится в исследовании аудиторской компании Ernst & Young (EY), которое есть в распоряжении «Известий». Фонд оплаты труда вырос на 6,4%, опередив инфляцию, и в дальнейшем компании продолжат его повышать.
Известиявчера в 16:01

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Аудиторы заявили о росте зарплат в большинстве российских компаний

RT на русском01:27

Россиянам подняли зарплату

Lenta.ruвчера в 23:22

Аудиторы рассказали о росте зарплат в большинстве российских компаний

Известиявчера в 17:59

Зарплаты начальства в РФ растут быстрее, чем у подчинённых

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URA.Ruвчера в 18:54

Зарплаты офисных работников в России выросли

Телеканал 360°вчера в 21:47

83% работодателей России подняли зарплаты своих сотрудников

РЕН ТВвчера в 16:43
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Футбол

Кутепов не сыграет с «Крыльями Советов»

Главный тренер «Спартака» Доменико Тедеско на пресс-конференции перед матчем 16-го тура РПЛ с «Крыльями Советов» сказал, что все футболисты здоровы за исключением защитника Илья Кутепова.
Спорт-Экспресс 06:05
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МВД передало чистые листы как доказательство по делу об ущербе от акций

Московское управление МВД России предоставило 21 чистый лист бумаги в качестве доказательств нанесенного ущерба по искам, поданным к оппозиции на 10,2 млн руб. за организацию несогласованных акций в Москве 27 июля и 3 августа.
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Определены песни, которые не надоедает слушать до конца

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Российская фигуристка Анна Щербакова занимает первое место после короткой программы на этапе Гран-при в китайском Чунцине.
РИА Новости 05:50
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Косачев прокомментировал голосование США по резолюции против нацизма

США пытаются навязать свою волю международному сообществу, голосуя в ООН против российской резолюции по борьбе с героизацией нацизма, сообщил в пятницу журналистам председатель комитета Совета Федерации по международным делам Константин Косачев.
РИА Новости 05:49
Политика

Украина пообещала найти способ заблокировать «Северный поток-2»

Украина пообещала найти способ заблокировать "Северный поток-2".
Piter.tv вчера в 11:25
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В Дании нашли причастного к крушению российского А321 над Синаем

Газета.Ru 06:41
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Анастасии Заворотнюк выставили счет за неуплату налогов

Московская Федеральная налоговая служба выставила российской актрисе Анастасии Заворотнюк счет за неуплату налога на имущество.
Lenta.ru 02:27
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Сбербанк создал самый мощный в России суперкомпьютер

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Политика

Зеленский назвал Украину требующим огранки алмазом

Украинский лидер Владимир Зеленский, выступая на открытии Международного экономического форума в Киеве, назвал Украину алмазом, который требует огранки с помощью реформ и инвестиций.
RT на русском 04:55
Политика

Путин в субботу проведет телефонный разговор с Эрдоганом

Президент РФ Владимир Путин в субботу проведет телефонный разговор со своим турецким коллегой Реджепом Тайипом Эрдоганом.
ФАН 06:42
Гаджеты

Роскачество обновило рейтинг смартфонов

Роскачество представило обновленный рейтинг самых популярных смартфонов совместно с International Consumer Research Testing.
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Общество

Миллениалам предсказали бедность и быструю смерть

Здоровье миллениалов ухудшается быстрее, чем у предыдущих поколений, и смертность может в ближайшем будущем сильно возрасти.
Газета.Ru 06:08
Экономика

МВФ указал на рекордный мировой долг в $188 трлн

Объем мирового долга - государственного и частного - достиг $188 трлн, или 230% ВВП. Столько не было со времен Второй мировой войны.
Газета.Ru 00:35
Здоровье

Лидером по сокращению врачей стала скорая помощь

Врачи скорой помощи стали лидерами среди медперсонала по числу сокращений в России в 2018 году.
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Происшествия

В Екатеринбурге задержали подозреваемого в убийстве школьницы

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Шоу-бизнес

Бузова несколько раз обращалась в полицию из-за побоев Тарасова

Российская телеведущая и певица Ольга Бузова несколько раз обращалась в полицию из-за побоев экс-супруга Дмитрия Тарасова.
Piter.tv 06:46
Футбол

Скончался чемпион Европы в составе сборной СССР Анатолий Крутиков

Бывший футболист московского «Спартака» и сборной СССР Анатолий Крутиков ушёл из жизни в возрасте 86 лет, сообщает пресс-служба красно-белых.
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Общество

Польша оштрафовала компанию Engie из-за «Северного потока — 2»

Управление по защите конкуренции и потребителей Польши (UOKiK) наложило штраф в размере 172 млн злотых (около $44,7 млн) на французскую компанию Engie в связи с отсутствием содействия по делу о строительстве газопровода «Северный поток — 2».
RT на русском 06:08
Происшествия

В Челябинске пьяная компания избила депутата райсовета

REGNUM 06:29
Политика

В Кремле оценили три сценария развития России от Макрона

Президент Франции Эммануэль Макрон, предложивший три возможных сценария развития России, продемонстрировал вдумчивый, аналитический подход, который импонирует Кремлю.
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Политика

«Газпром» назвал условия нового контракта с Украиной

Действующие контракты на поставку и транзит российского газа через Украину истекают в конце года.
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Политика

В Кремле пообещали не запрещать «Википедию»

Пресс-секретарь президента РФ прокомментировал информацию о том, что после появления Большой российской энциклопедии «Википедию» могут заблокировать.
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Умер раненный в бойне в Забайкалье солдат

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Общество

У правительства не получается отменить советские правовые акты

Правительство России не успевает к намеченному сроку подготовить проект об отмене советских правовых актов, некоторые из которых приняты еще в 1917 году.
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Происшествия

Отец полковника ФСБ Черкалина рассказал в суде о происхождении денег

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Общество

Мосгорсуд смягчил приговор отцу полковника Захарченко

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Нарисованный Джеймс Дин снимется в военном фильме

Нарисованный Дин сыграет в военной драме Finding Jack, рассказывающей о солдате, который вопреки приказу не захотел оставить надрессированную на несение службы собаку во Вьетнаме.
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Транспорт

Началась продажа билетов на поезда в Крым из Москвы и Петербурга

Билеты на поезда из Москвы и Санкт-Петербурга в Крым появились в продаже в пятницу, 8 ноября, их можно приобрети на сайте перевозчика «Гранд Сервис Экспресс» и в железнодорожных кассах.
РБК 00:48
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Работа шахты в ДНР остановлена из-за подземных толчков

REGNUM 06:29
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