Экономика

RT на русскомRT на русскомАудиторы заявили о росте зарплат в большинстве российских компаний

В большинстве компаний работникам с мая 2018 года по апрель 2019 года были увеличены зарплаты. Об этом говорится в исследовании аудиторской компании Ernst & Young (EY).
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с чего всё началось

Фонд доплаты труда: 83% компаний подняли зарплаты сотрудникам

Большинство фирм увеличило зарплаты своих работников за последний год. Об этом говорится в исследовании аудиторской компании Ernst & Young (EY), которое есть в распоряжении «Известий». Фонд оплаты труда вырос на 6,4%, опередив инфляцию, и в дальнейшем компании продолжат его повышать.
Известия07 ноября в 16:01

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Зарплаты офисных работников в России выросли

Телеканал 360°07 ноября в 21:47

Компании немного повышают зарплаты россиянам от безысходности

Национальная служба новостей08 ноября в 03:40

Россиянам подняли зарплату

Lenta.ru07 ноября в 23:22

Как сократить пропасть между зарплатами топ-менеджеров и рядовых работников

News.ru08 ноября в 12:23

В России выросли зарплаты, но это породило социальное неравенство

URA.Ru07 ноября в 18:54

Аудиторы рассказали о росте зарплат в большинстве российских компаний

Известия07 ноября в 17:59

83% работодателей России подняли зарплаты своих сотрудников

РЕН ТВ07 ноября в 16:43
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