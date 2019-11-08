Большинство фирм увеличило зарплаты своих работников за последний год. Об этом говорится в исследовании аудиторской компании Ernst & Young (EY), которое есть в распоряжении «Известий». Фонд оплаты труда вырос на 6,4%, опередив инфляцию, и в дальнейшем компании продолжат его повышать.

с чего всё началось

В большинстве компаний работникам с мая 2018 года по апрель 2019 года были увеличены зарплаты. Об этом говорится в исследовании аудиторской компании Ernst & Young (EY).

Аудиторы заявили о росте зарплат в большинстве российских компаний

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