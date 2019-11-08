Общество

RT на русскомRT на русскомАудиторы заявили о росте зарплат в большинстве российских компаний

В большинстве компаний работникам с мая 2018 года по апрель 2019 года были увеличены зарплаты. Об этом говорится в исследовании аудиторской компании Ernst & Young (EY).
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с чего всё началось

Фонд доплаты труда: 83% компаний подняли зарплаты сотрудникам

Большинство фирм увеличило зарплаты своих работников за последний год. Об этом говорится в исследовании аудиторской компании Ernst & Young (EY), которое есть в распоряжении «Известий». Фонд оплаты труда вырос на 6,4%, опередив инфляцию, и в дальнейшем компании продолжат его повышать.
Известиявчера в 16:01

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Аудиторы заявили о росте зарплат в большинстве российских компаний

RT на русском01:27

Аудиторы рассказали о росте зарплат в большинстве российских компаний

Известиявчера в 17:59

Зарплаты офисных работников в России выросли

Телеканал 360°вчера в 21:47

Зарплаты начальства в РФ растут быстрее, чем у подчинённых

News.ruвчера в 20:05

В России выросли зарплаты, но это породило социальное неравенство

URA.Ruвчера в 18:54

Россиянам подняли зарплату

Lenta.ruвчера в 23:22

83% работодателей России подняли зарплаты своих сотрудников

РЕН ТВвчера в 16:43
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Происшествия

Шамсутдинов расстрелял сослуживцев из-за угрозы изнасилования

Труд 06 ноября в 10:20
Здоровье

Роспотребнадзор проведет бесплатную диагностику диабета

Россияне смогут бесплатно провериться на сахарный диабет в рамках акции Роспотребнадзора "Диабет: знаю, контролирую, живу", которая пройдет по всей стране с 14 по 17 ноября.
Medical Note вчера в 08:21
Происшествия

В Будапеште произошли беспорядки с участием болельщиков ЦСКА

Перед матчем Лиги Европы между "Ференцварошем" и ЦСКА в Будапеште болельщики российского клуба устроили беспорядки.
Российская газета вчера в 14:42
Армия и оружие

БПК «Маршал Шапошников» и АПЛ «Иркутск» оснастят ракетами «Циркон»

Большой противолодочный корабль «Маршал Шапошников» и многоцелевая атомная субмарина «Иркутск», в перспективе оснастят гиперзвуковыми ракетами «Циркон».
Силовой блок 02:28
Шоу-бизнес

В Instagram Заворотнюк появился снимок с мужем

На странице актрисы Анастасии Заворотнюк в инстаграме появились фотографии с ее мужем, фигуристом Петром Чернышевым.
РИА Новости вчера в 08:20
Общество

Володин раскритиковал проведенный ремонт проспекта Кирова

АиФ Саратов 00:45
Происшествия

Девушка-подросток скончалась после драки в Екатеринбурге

Несовершеннолетняя девушка погибла в Екатеринбурге в результате драки между двумя группами молодых людей.
Известия 02:21
Общество

Вооруженные люди в шутку захватили студию украинского телеканала

Украинский телеканал «Прямой» показал в прямом эфире постановочный захват студии вооруженными людьми.
Известия вчера в 17:47
Наука

Существует связь между верой в демонов и инфекционными заболеваниями

Международной группой ученых, проведен масштабный опрос тысячи человек по всему миру, в ходе которого было выяснено, что суеверие и уверенность в существовании злых сил (дьявола, демонов) наиболее распространены в тех странах и у тех народов, где возникало больше инфекционных заболеваний и эпидемий.
Ugpressa.ru 04 ноября в 22:50
Общество

Росстат назвал долю ведущих здоровый образ жизни россиян

Издание отмечает, что Росстат впервые публикует статистику о доле граждан, ведущих здоровый образ жизни.
Lenta.ru вчера в 22:32
Транспорт

Началась продажа билетов на поезда в Крым из Москвы и Петербурга

Билеты на поезда из Москвы и Санкт-Петербурга в Крым появились в продаже в пятницу, 8 ноября, их можно приобрети на сайте перевозчика «Гранд Сервис Экспресс» и в железнодорожных кассах.
РБК 00:48
Политика

Макрон представил три сценария развития России

Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что на данный момент существует три варианта развития России.
Известия вчера в 17:23
Авто

Новую Skoda Octavia рассекретили и внутри, и снаружи

На портале motor.es появились первые «живые» снимки интерьера нового поколения Skoda Octavia.
SpeedMe вчера в 06:44
Общество

Умер друживший с тигром Амуром козел Тимур

Козел Тимур из Приморского сафари-парка, который в 2015 году прославился среди пользователей сети своей дружбой с тигром Амуром, умер.
Известия вчера в 19:30
Политика

Бундестаг не принял закон о поправках к газовой директиве ЕС

Немецкий парламент в ночь на пятницу не смог принять закон, который регулирует применение поправок к газовой директиве ЕС в Германии.
РИА Новости вчера в 21:31
Экономика

Медведев одобрил систему рибейтов в России

Премьер-министр Дмитрий Медведев подписал постановление об учреждении субсидий иностранным кинокомпаниям (рибейтов), работающим в России.
Коммерсантъ вчера в 14:27
Общество

Друга Кокорина и Мамаева освободили

Друг футболистов Александра Кокорина и Павла Мамаева Александр Протасовицкий вышел на свободу.
Lenta.ru 02:24
Игры

The Outer Worlds выйдет на Switch до апреля 2020 года

3DNews 01:53
Армия и оружие

Замсекретаря СНБО: Ракетным ударом Россия собирается поставить Украину на колени

По словам замсекретаря СНБО, Россия «может нанести удар высокоточными ракетами и не вводить войска».
Военное обозрение вчера в 21:57
Энергетика

Мировые цены на нефть снижаются в ходе торгов

Мировые цены на нефть снижаются в пятницу, 8 ноября. Об этом свидетельствуют данные торгов.
RT на русском 00:18
Космос

Boeing объяснила отказ парашюта на космическом корабле Starliner

Один из трех парашютов не раскрылся при испытании системы аварийного спасения пилотируемого космического корабля Starliner из-за человеческого фактора, сообщила компания Boeing.
РИА Новости 01:13
Шоу-бизнес

Лариса Гузеева высказалась о болезни 19-летней дочери

Недавно дочь Ларисы Гузеевой не на шутку напугала поклонников, поведав, что у нее диагностирована опухоль.
Woman.ru вчера в 07:11
Происшествия

Самолет совершил экстренную посадку в Москве из-за технеисправности

Газета.Ru 01:38
Здоровье

6 опасных для пожилых людей лекарств назвал терапевт из США

Как сообщает Ufanotes.ru со ссылкой на ToDay News Ufa, терапевт из США назвал список из 6 лекарств, прием которых может закончиться смертью для пожилых людей: Минеральные масла для лечения запора.
HotMurom.ru вчера в 13:11
Общество

Москвичам предсказали «вишневую зиму»

Температура предстоящей зимой в Москве будет на один-два градуса выше климатической нормы и станет одной из самых мягких, синоптики называют такие зимы вишневыми.
Lenta.ru 02:30
Здоровье

Реформу поддержали

Сенатор отметил успешную реализацию национального проекта «Здравоохранение» и медицинской реформы, запущенной по инициативе губернатора Валерия Лимаренко.
Аргументы недели вчера в 07:52
Общество

«Мегафон» хочет продать все свои вышки сотовой связи

«Мегафон» ведет переговоры по продаже «Первой башенной компании» (ПБК), которой принадлежат все 16,5 тысячи вышек сотовой связи оператора.
BFM.ru вчера в 20:20
Общество

Звезда Comedy Club возмутился разгуливающими по Киеву фашистами

Российская газета вчера в 16:04
Футбол

«Краснодар» победил «Трабзонспор» в Лиге Европы

Свободная Пресса вчера в 14:56
Хоккей

Сборная России проиграла команде Онтарио в матче молодёжной Суперсерии

RT на русском 01:34
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