Футбол

ODDS.ruODDS.ru«Аугсбург» – «Герта»: прогноз на матч 12-го тура Бундеслиги

Аугсбург — Герта
сегодня
в 09:30
Чемпионат Германии
Стадион «СГЛ Арена»
"Герта" "Герта" занимает 12-е место и всего лишь в двух баллах от 16-й строчки, которая отправляет клуб Бундеслиги в переходные матчи за право остаться среди элиты. Берлинская команда хоть и находится близко к пропасти, упасть в нее не должна.
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