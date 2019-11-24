Футбол
ODDS.ru«Аугсбург» – «Герта»: прогноз на матч 12-го тура Бундеслиги
"Герта" "Герта" занимает 12-е место и всего лишь в двух баллах от 16-й строчки, которая отправляет клуб Бундеслиги в переходные матчи за право остаться среди элиты. Берлинская команда хоть и находится близко к пропасти, упасть в нее не должна.
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Чемпионат Германии. «Герта» против «Аугсбурга», «Майнц» в гостях у «Хоффенхайма»
Sports.ru22 ноября в 04:41
«Аугсбург» — «Герта». Прогноз (к. 4.20) и ставки на матч чемпионата Германии 24 ноября 2019 года
LiveSport.ru22 ноября в 21:30
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Происшествия
Два теплохода загорелись в Астрахани
Два речных теплохода загорелись в Трусовском районе Астрахани в ночь на воскресенье, 24 ноября.
Общество
Путин поздравил Эмира Кустурицу с днем рождения
Президент Российской Федерации Владимир Путин поздравил известного кинорежиссера Эмира Кустурицу с днем рождения.
Политика
Лавров вспомнил о ставшей мемом в ООН фразе советского дипломата
Глава МИД Сергей Лавров в честь 100-летия со дня рождения советского дипломата Олега Трояновского вспомнил о его высказывании в ООН, которое впоследствии стало мемом.
Шоу-бизнес
Владимир Винокур выступил против бойкота Ротару
Общество
Москвичам пообещали ледяной дождь
Ледяной дождь придет в Москву в четверг, 28 ноября, сообщил РИА Новости ведущий сотрудник центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец.
Общество
Посольство России в Тегеране рассказало об отключении интернета
Отключение интернета в Иране фактически заблокировало связь посольства России в Тегеране с Москвой, а также отрезало возможность для выдачи иранцам виз, сообщил РИА Новости пресс-атташе российской дипмисии Андрей Ганенко.
Шоу-бизнес
Петр Чернышев удалил снимки Анастасии Заворотнюк из соцсети
Ранее врач-онколог оценил шансы Анастасии Заворотнюк на выздоровление с помощью генной терапии, которую недавно начали применять на территории России к пациентам, страдающим от онкологических и других тяжелых заболеваний.
Гаджеты
Xiaomi показала дрель-шуруповерт за 28 долларов c зарядкой от USB
Китайская компания Xiaomi вскоре выведет на рынок дрель-шуруповерт c зарядкой от USB. Устройство обещает быть доступным по цене.
Политика
В США анонсировали санкции против «Северного потока — 2»
Конгресс Соединённых Штатов собирается включить санкции против газопровода «Северный поток — 2» в оборонный бюджет страны на 2020 год.
Происшествия
Мэра Тулуна выписали из больницы после ДТП
Мэр Тулуна находился за рулём автомобиля, который врезался в стоявший на обочине грузовик. В результате ДТП погибла жена чиновника.
Общество
Расследователи раскрыли «группу отравителей ГРУ» в Болгарии
В феврале болгарские издания сообщали, что возможный третий участник отравления сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии в Великобритании был в Болгарии и за несколько дней до того, как местному бизнесмену Емельяну Гебреву стало плохо.
Политика
Эксперт рассказал о «саморазрушающемся» состоянии украинской экономики
Политический эксперт Андрей Головачев считает, что состояние у украинской экономики сейчас как у "больного человека".
Футбол
Стал известен стартовый состав «Спартака» на матч с «Уралом»
Политика
На Украине рассказали о «кошмарящей всю Европу» российской военной базе в Крыму
Крым рассматривается Москвой как военная база, которая призвана «кошмарить» всю Европу и Северную Африку.
Транспорт
В Минтрансе рассказали о проекте новой дороги от Джубги до Сочи
Минтранс может приступить к проекту новой дороги из Джубги в Сочи в декабре, обсуждение подходов к проекту может начаться в I квартале 2020 года, рассказал глава ведомства Евгений Дитрих.
Происшествия
Полицейский в Екатеринбурге застрелил оказавшего сопротивление мужчину
Сотрудник полиции Екатеринбурга смертельно ранил мужчину, который был задержан по подозрению в хранении наркотиков и попытался отобрать табельное оружие.
Происшествия
Мать убитой Соколовым аспирантки представила свою версию событий
Мать аспирантки СПбГУ Анастасии Ещенко Галина Ещенко предположила, почему историк Олег Соколов мог убить ее дочь.
Игры
Игровым консолям будущего предрекли долгую загрузку
Технический директор компании-разработчика компьютерных игр Remedy Entertainment заявил, что контент на следующем поколении консолей будет загружаться довольно долго.
Экономика
В ПФР рассказали об индексации полученного маткапитала
В 2020 году размер маткапитала увеличится на 3,8 процента и составит 466 тысяч рублей, на программу выплат в бюджете ПФР предусмотрено порядка 325 миллиардов рублей.
Происшествия
Шесть человек погибли в ДТП под Оренбургом
На месте погибли пять человек, в том числе шестилетний ребёнок. Ещё трое пострадавших были доставлены в больницу, где один из них скончался.
Происшествия
Данные кандидатов на работу в Уральском банке нашли на улице
Полиция начала проверку по факту обнаружения документов из Уральского банка реконструкции и развития (УБРиР), которые нашли на одной из улиц Екатеринбурга.
Происшествия
Вертолёт Ми-8 совершил жёсткую посадку на Ямале
Политика
Китайский шпион раскрыл детали секретных операций Пекина
Китайский шпион решил выдать детали секретных операций Пекина в обмен на политическое убежище в Австралии, пишет The Sydney Morning Herald.
Общество
«Калашников» представил электромотоцикл «Иж»
Новый электромотоцикл «Иж» представил концерн «Калашников» на форуме профессиональной навигации «ПроеКТОриЯ» в Ярославле.
Футбол
Дзюба обратился к болельщикам после победы над «Рубином»
Форвард "Зенита" Артем Дзюба в инстаграме поблагодарил болельщиков за поддержку в матче против "Рубина" (2:1).
Политика
На Украине создадут развлекательный телеканал для ДНР и ЛНР
Министр культуры, молодежи и спорта Украины Владимир Бородянский сообщил, что в бюджете страны заложили 440 млн гривен (18,25 млн долларов) на создание развлекательного телеканала для жителей ДНР и ЛНР.