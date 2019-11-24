"Герта" "Герта" занимает 12-е место и всего лишь в двух баллах от 16-й строчки, которая отправляет клуб Бундеслиги в переходные матчи за право остаться среди элиты. Берлинская команда хоть и находится близко к пропасти, упасть в нее не должна.

Все про Спорт ру

Происшествия Два теплохода загорелись в Астрахани Два речных теплохода загорелись в Трусовском районе Астрахани в ночь на воскресенье, 24 ноября.

Политика Лавров вспомнил о ставшей мемом в ООН фразе советского дипломата Глава МИД Сергей Лавров в честь 100-летия со дня рождения советского дипломата Олега Трояновского вспомнил о его высказывании в ООН, которое впоследствии стало мемом.

Общество Москвичам пообещали ледяной дождь Ледяной дождь придет в Москву в четверг, 28 ноября, сообщил РИА Новости ведущий сотрудник центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец.

Общество Посольство России в Тегеране рассказало об отключении интернета Отключение интернета в Иране фактически заблокировало связь посольства России в Тегеране с Москвой, а также отрезало возможность для выдачи иранцам виз, сообщил РИА Новости пресс-атташе российской дипмисии Андрей Ганенко.

Шоу-бизнес Петр Чернышев удалил снимки Анастасии Заворотнюк из соцсети Ранее врач-онколог оценил шансы Анастасии Заворотнюк на выздоровление с помощью генной терапии, которую недавно начали применять на территории России к пациентам, страдающим от онкологических и других тяжелых заболеваний.

Происшествия Мэра Тулуна выписали из больницы после ДТП Мэр Тулуна находился за рулём автомобиля, который врезался в стоявший на обочине грузовик. В результате ДТП погибла жена чиновника.

Общество Расследователи раскрыли «группу отравителей ГРУ» в Болгарии В феврале болгарские издания сообщали, что возможный третий участник отравления сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии в Великобритании был в Болгарии и за несколько дней до того, как местному бизнесмену Емельяну Гебреву стало плохо.

Транспорт В Минтрансе рассказали о проекте новой дороги от Джубги до Сочи Минтранс может приступить к проекту новой дороги из Джубги в Сочи в декабре, обсуждение подходов к проекту может начаться в I квартале 2020 года, рассказал глава ведомства Евгений Дитрих.

Происшествия Полицейский в Екатеринбурге застрелил оказавшего сопротивление мужчину Сотрудник полиции Екатеринбурга смертельно ранил мужчину, который был задержан по подозрению в хранении наркотиков и попытался отобрать табельное оружие.

Игры Игровым консолям будущего предрекли долгую загрузку Технический директор компании-разработчика компьютерных игр Remedy Entertainment заявил, что контент на следующем поколении консолей будет загружаться довольно долго.

Экономика В ПФР рассказали об индексации полученного маткапитала В 2020 году размер маткапитала увеличится на 3,8 процента и составит 466 тысяч рублей, на программу выплат в бюджете ПФР предусмотрено порядка 325 миллиардов рублей.

Происшествия Шесть человек погибли в ДТП под Оренбургом На месте погибли пять человек, в том числе шестилетний ребёнок. Ещё трое пострадавших были доставлены в больницу, где один из них скончался.

Политика Китайский шпион раскрыл детали секретных операций Пекина Китайский шпион решил выдать детали секретных операций Пекина в обмен на политическое убежище в Австралии, пишет The Sydney Morning Herald.