Финансы
Lenta.ruЦентробанк России не смог помочь российским гражданам
Ранее стало известно, что регулятор остался недоволен тем, как банки предоставляют кредитные каникулы гражданам. Проблемы найдены и в предоставлении некорректных сведений заемщикам, и в попытках навязать собственные, зачастую менее выгодные программы.
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Общество
Собянин пообещал в ближайшее время смягчить ограничения в Москве
Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил о планах в ближайшее время смягчить действующие в городе ограничения.
Интерфакс 09:40
Здоровье
Популярный препарат увеличил смертность от коронавируса
Американские медики рассказали об анализе историй болезни 96 032 госпитализированных с COVID-19 пациентов, 14 888 из которых получали популярные противомалярийные препараты во время лечения.
Lenta.ru 08:13
Происшествия
Ураган на Урале: есть пострадавшие
Стихия обрушилась на Средний Урал ближе к вечеру 25 мая.
REGNUM 10:03
Экономика
Кудрин: уровень производства нефти в России не снизится
Доход России от экспорта нефти в другие страны может снизиться по сравнению с показателями последних 20 лет.
Газета.Ru 01:37
Общество
Туризм в России возобновится с 1 июня
С российского туризма снимается с 1 июня ограничения, заявил на пресс-конференции в Белом доме вице-премьер Дмитрий Чернышенко.
Вести.Ru 10:17
Общество
ФСИН назвала число заразившихся коронавирусом в России заключенных
14 мая ведомство сообщало, что инфекцию лабораторно подтвердили у 617 сотрудников Федеральной службы исполнения наказаний (ФСИН) и 145 человек из числа подозреваемых, обвиняемых и осужденных.
РБК 09:13
Кино
В мае ivi покажет «эпидемиологический» комедийный сериал «Чума»
Из-за разразившейся чумы жители города оказались заперты в замке вместе с Бароном.
ИА Красная Весна вчера в 06:26
Общество
Лео Бокерия дал прогноз по завершению эпидемии коронавируса
Академик РАН Лео Бокерия, известный кардиохирург, назвал предполагаемый срок победы над коронавирусом.
Газета.Ru 04:37
Здоровье
Глава Минздрава заявил о завершении выплат медикам за апрель
Компенсации за апрель медикам, которые работают с COVID-19, выплачены, сообщил министр здравоохранения Михаил Мурашко на заседании президиума координационного совета по борьбе с распространением коронавируса.
Коммерсантъ 07:46
Общество
Путин подписал закон об ОСАГО без техосмотра
Владимир Путин подписал федеральный закон, разрешающий выдавать полис ОСАГО без прохождения техосмотра.
Вести.Ru 09:06
Происшествия
Полковник спецслужбы арестован за хищения
Полковник Ширенов, в обязанности которого входили вопросы подготовки и организации закупок для нужд ФСО, вместе с господином Третьяковым организовал проведение тендеров по закупкам маршрутизаторов Juniper, картриджей и других расходных материалов, обеспечив своему знакомому гендиректору ООО «Парамитек» Чернецких победу как единственному поставщику соответствующих техники и расходников.
Коммерсантъ вчера в 15:49
Кино
Зрителей возмутила отредактированная версия фильма «Назад в будущее 2»
РИА Новости вчера в 23:46
Общество
ВЦИОМ: Более 60% россиян планируют провести летний отдых дома
11% планируют отдыхать в другом городе или селе, более 60% россиян планируют провести летний отдых дома и 30% - на даче.
Агентство Москва 07:02
Общество
Москвичей предупредили об экстремальной жаре летом
РИА Новости 23 мая в 20:14
Фигурное катание
Фигуристка Трусова вновь попала в Книгу рекордов Гиннесса
Российская фигуристка Александра Трусова вновь попала в Книгу рекордов Гиннесса за исполнение первого в истории женского одиночного фигурного катания четверного флипа, сообщается на сайте премии.
Rambler News Service 09:41
Общество
Индекс самоизоляции в Москве побил антирекорд
Самый высокий индекс самоизоляции зафиксирован в подмосковных Железнодорожном и Лобне (по 2,6), самый низкий в Дзержинском (1,3) и Котельниках (1,2).
Мослента 06:40
Общество
Испания с 1 июля отменит двухнедельный карантин для туристов
Министр иностранных дел Аранча Гонсалес Лайя, со своей стороны, заверила, что "самое трудное осталось позади", и в июле Испания начнет принимать иностранных туристов, отменив карантин и обеспечив санитарные условия для безопасного пребывания в стране.
Российская газета 09:27
Общество
Липецкие власти объяснили слова губернатора о цифрах по COVID-19
В администрации Липецкой области опровергли версию некоторых СМИ о том, что губернатор Игорь Артамонов и его подчиненные на попавшей в сеть аудиозаписи говорили о занижении цифр заболеваемости по COVID-19.
BFM.ru 09:17
Происшествия
Вандал осквернил обелиск в честь Победы в ВОВ в Подмосковье
Злоумышленник разгромил мемориал, посвященный памяти солдатам, павшим в годы Великой Отечественной войны.
Live24 09:42
Происшествия
В Астрахани учительница получила условный срок за совращение школьника
Кировский районный суд Астрахани признал учительницу астраханской средней образовательной школы № 32 виновной в совершении развратных действий в отношении 15-летнего школьника и приговорил ее к 2 годам и 6 месяцам лишения свободы условно.
ТАСС 01:42
Происшествия
Полиция задержала подозреваемых в стрельбе у ЖК на юге Москвы
По данным РЕН ТВ, сотрудники правоохранительных органов Москвы задержали после перестрелки у ЖК Ясный девять человек, включая одного раненого мужчину, которого обнаружили неподалеку от места конфликта.
РИА Новости вчера в 23:44
Общество
Правительство ввело временный запрет на ввоз в Россию топлива
«Установить со дня вступления в силу настоящего постановления до 1 октября 2020 года временный запрет на ввоз в Российскую Федерацию видов топлива по перечню, согласно приложению», — говорится в документе.
RT на русском 07:04
Общество
Названы сроки начала массовой вакцинации россиян от коронавируса
Массовая вакцинация граждан России от коронавируса может начаться осенью.
Московский Комсомолец 05:38
Наука
Найдены «недостающие» колебательные состояния магния
Попытки найти еще пять не увенчивались успехом на протяжении десятков лет.
Индикатор 07:27
Общество
Роспотребнадзор: масочный режим придется соблюдать еще месяц-два
Попова подчеркнула, что новые требования останутся надолго в целом.
Интерфакс 10:13
Экономика
В России выдача ипотеки в апреле упала почти на 40%
В России выдача ипотеки в апреле упала на 39%. Об этом сообщают "Известия" со ссылкой на данные Объединенного кредитного бюро.
Газета.Ru 03:49
Шоу-бизнес
Дибров сдержал данное Малышевой обещание
ТК Звезда 09:43
Здоровье
В Свердловской области выявили за сутки 279 случаев коронавируса
За минувшие сутки в Свердловской области случаи заражения коронавирусной инфекцией подтвердились у 279 человек.
Парламентская газета 05:15
Гаджеты
Хакеры создали джейлбрейк для всех актуальных iPhone и iPad
Обычно в Apple быстро реагируют на подобное и закрывают «дыры», которые используют хакеры для взлома iOS и выпуска джейлбрейков.
Live24 04:45