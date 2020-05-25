с чего всё началось

Ранее стало известно, что регулятор остался недоволен тем, как банки предоставляют кредитные каникулы гражданам. Проблемы найдены и в предоставлении некорректных сведений заемщикам, и в попытках навязать собственные, зачастую менее выгодные программы.

Здоровье Популярный препарат увеличил смертность от коронавируса Американские медики рассказали об анализе историй болезни 96 032 госпитализированных с COVID-19 пациентов, 14 888 из которых получали популярные противомалярийные препараты во время лечения. 9

Экономика Кудрин: уровень производства нефти в России не снизится Доход России от экспорта нефти в другие страны может снизиться по сравнению с показателями последних 20 лет. 374

Общество Туризм в России возобновится с 1 июня С российского туризма снимается с 1 июня ограничения, заявил на пресс-конференции в Белом доме вице-премьер Дмитрий Чернышенко. 29

Общество ФСИН назвала число заразившихся коронавирусом в России заключенных 14 мая ведомство сообщало, что инфекцию лабораторно подтвердили у 617 сотрудников Федеральной службы исполнения наказаний (ФСИН) и 145 человек из числа подозреваемых, обвиняемых и осужденных.

Кино В мае ivi покажет «эпидемиологический» комедийный сериал «Чума» Из-за разразившейся чумы жители города оказались заперты в замке вместе с Бароном.

Здоровье Глава Минздрава заявил о завершении выплат медикам за апрель Компенсации за апрель медикам, которые работают с COVID-19, выплачены, сообщил министр здравоохранения Михаил Мурашко на заседании президиума координационного совета по борьбе с распространением коронавируса. 4

Происшествия Полковник спецслужбы арестован за хищения Полковник Ширенов, в обязанности которого входили вопросы подготовки и организации закупок для нужд ФСО, вместе с господином Третьяковым организовал проведение тендеров по закупкам маршрутизаторов Juniper, картриджей и других расходных материалов, обеспечив своему знакомому гендиректору ООО «Парамитек» Чернецких победу как единственному поставщику соответствующих техники и расходников. 136

Фигурное катание Фигуристка Трусова вновь попала в Книгу рекордов Гиннесса Российская фигуристка Александра Трусова вновь попала в Книгу рекордов Гиннесса за исполнение первого в истории женского одиночного фигурного катания четверного флипа, сообщается на сайте премии.

Общество Индекс самоизоляции в Москве побил антирекорд Самый высокий индекс самоизоляции зафиксирован в подмосковных Железнодорожном и Лобне (по 2,6), самый низкий в Дзержинском (1,3) и Котельниках (1,2). 17

Общество Испания с 1 июля отменит двухнедельный карантин для туристов Министр иностранных дел Аранча Гонсалес Лайя, со своей стороны, заверила, что "самое трудное осталось позади", и в июле Испания начнет принимать иностранных туристов, отменив карантин и обеспечив санитарные условия для безопасного пребывания в стране. 11

Общество Липецкие власти объяснили слова губернатора о цифрах по COVID-19 В администрации Липецкой области опровергли версию некоторых СМИ о том, что губернатор Игорь Артамонов и его подчиненные на попавшей в сеть аудиозаписи говорили о занижении цифр заболеваемости по COVID-19. 452

Происшествия В Астрахани учительница получила условный срок за совращение школьника Кировский районный суд Астрахани признал учительницу астраханской средней образовательной школы № 32 виновной в совершении развратных действий в отношении 15-летнего школьника и приговорил ее к 2 годам и 6 месяцам лишения свободы условно. 599

Происшествия Полиция задержала подозреваемых в стрельбе у ЖК на юге Москвы По данным РЕН ТВ, сотрудники правоохранительных органов Москвы задержали после перестрелки у ЖК Ясный девять человек, включая одного раненого мужчину, которого обнаружили неподалеку от места конфликта. 2

Общество Правительство ввело временный запрет на ввоз в Россию топлива «Установить со дня вступления в силу настоящего постановления до 1 октября 2020 года временный запрет на ввоз в Российскую Федерацию видов топлива по перечню, согласно приложению», — говорится в документе. 864

Наука Найдены «недостающие» колебательные состояния магния Попытки найти еще пять не увенчивались успехом на протяжении десятков лет.