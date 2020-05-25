Финансы

Lenta.ruLenta.ruЦентробанк России не смог помочь российским гражданам

Ранее стало известно, что регулятор остался недоволен тем, как банки предоставляют кредитные каникулы гражданам. Проблемы найдены и в предоставлении некорректных сведений заемщикам, и в попытках навязать собственные, зачастую менее выгодные программы.
Читать в источнике
Комментировать21
с чего всё началось
Ни один российский банк не захотел брать взаймы у ЦБ под залог ценных бумаг на длинный срок, первый аукцион РЕПО сроком на 28 дней признан несостоявшимся, сообщил
 Банк России.
РБК05:47

Подробнее о событии

Центробанк России не смог помочь российским гражданам

Lenta.ru08:32

Первый месячный аукцион РЕПО не состоялся из-за отсутствия заявок

Интерфакс05:04

Аукцион репо на один месяц, проведенный 25 мая, признан несостоявшимся

ТАСС07:08

Деньги не нужны: первый месячный аукцион репо от ЦБ завершился неудачей

Вести.Ru07:22

Банки не стали занимать у ЦБ ₽500 млрд по новому антикризисному механизму

РБК05:47

ЦБ: несостоявшийся месячный аукцион РЕПО подтверждает достаточную ликвидность у банков

ПРАЙМ07:22

ЦБ прокомментировал отсутствие заявок банков на долгосрочном аукционе репо

Rambler News Service07:46
Показать все источники
Автоматически обработаны 7203 источника, обновлено в 10:27, Ашберн
Общество

Собянин пообещал в ближайшее время смягчить ограничения в Москве

Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил о планах в ближайшее время смягчить действующие в городе ограничения.
Интерфакс 09:40
117
Здоровье

Популярный препарат увеличил смертность от коронавируса

Американские медики рассказали об анализе историй болезни 96 032 госпитализированных с COVID-19 пациентов, 14 888 из которых получали популярные противомалярийные препараты во время лечения.
Lenta.ru 08:13
9
Происшествия

Ураган на Урале: есть пострадавшие

Стихия обрушилась на Средний Урал ближе к вечеру 25 мая.
REGNUM 10:03
16
Экономика

Кудрин: уровень производства нефти в России не снизится

Доход России от экспорта нефти в другие страны может снизиться по сравнению с показателями последних 20 лет.
Газета.Ru 01:37
374
Общество

Туризм в России возобновится с 1 июня

С российского туризма снимается с 1 июня ограничения, заявил на пресс-конференции в Белом доме вице-премьер Дмитрий Чернышенко.
Вести.Ru 10:17
29
Общество

ФСИН назвала число заразившихся коронавирусом в России заключенных

14 мая ведомство сообщало, что инфекцию лабораторно подтвердили у 617 сотрудников Федеральной службы исполнения наказаний (ФСИН) и 145 человек из числа подозреваемых, обвиняемых и осужденных.
РБК 09:13
Кино

В мае ivi покажет «эпидемиологический» комедийный сериал «Чума»

Из-за разразившейся чумы жители города оказались заперты в замке вместе с Бароном.
ИА Красная Весна вчера в 06:26
Наука

Найдено возможное местоположение Эдемского сада

МИР 24 09:59
Общество

Лео Бокерия дал прогноз по завершению эпидемии коронавируса

Академик РАН Лео Бокерия, известный кардиохирург, назвал предполагаемый срок победы над коронавирусом.
Газета.Ru 04:37
676
Здоровье

Глава Минздрава заявил о завершении выплат медикам за апрель

Компенсации за апрель медикам, которые работают с COVID-19, выплачены, сообщил министр здравоохранения Михаил Мурашко на заседании президиума координационного совета по борьбе с распространением коронавируса.
Коммерсантъ 07:46
4
Общество

Путин подписал закон об ОСАГО без техосмотра

Владимир Путин подписал федеральный закон, разрешающий выдавать полис ОСАГО без прохождения техосмотра.
Вести.Ru 09:06
124
Происшествия

Полковник спецслужбы арестован за хищения

Полковник Ширенов, в обязанности которого входили вопросы подготовки и организации закупок для нужд ФСО, вместе с господином Третьяковым организовал проведение тендеров по закупкам маршрутизаторов Juniper, картриджей и других расходных материалов, обеспечив своему знакомому гендиректору ООО «Парамитек» Чернецких победу как единственному поставщику соответствующих техники и расходников.
Коммерсантъ вчера в 15:49
136
Кино

Зрителей возмутила отредактированная версия фильма «Назад в будущее 2»

РИА Новости вчера в 23:46
6
Общество

ВЦИОМ: Более 60% россиян планируют провести летний отдых дома

11% планируют отдыхать в другом городе или селе, более 60% россиян планируют провести летний отдых дома и 30% - на даче.
Агентство Москва 07:02
5
Общество

Москвичей предупредили об экстремальной жаре летом

РИА Новости 23 мая в 20:14
1K
Фигурное катание

Фигуристка Трусова вновь попала в Книгу рекордов Гиннесса

Российская фигуристка Александра Трусова вновь попала в Книгу рекордов Гиннесса за исполнение первого в истории женского одиночного фигурного катания четверного флипа, сообщается на сайте премии.
Rambler News Service 09:41
Общество

Индекс самоизоляции в Москве побил антирекорд

Самый высокий индекс самоизоляции зафиксирован в подмосковных Железнодорожном и Лобне (по 2,6), самый низкий в Дзержинском (1,3) и Котельниках (1,2).
Мослента 06:40
17
Общество

Испания с 1 июля отменит двухнедельный карантин для туристов

Министр иностранных дел Аранча Гонсалес Лайя, со своей стороны, заверила, что "самое трудное осталось позади", и в июле Испания начнет принимать иностранных туристов, отменив карантин и обеспечив санитарные условия для безопасного пребывания в стране.
Российская газета 09:27
11
Общество

Липецкие власти объяснили слова губернатора о цифрах по COVID-19

В администрации Липецкой области опровергли версию некоторых СМИ о том, что губернатор Игорь Артамонов и его подчиненные на попавшей в сеть аудиозаписи говорили о занижении цифр заболеваемости по COVID-19.
BFM.ru 09:17
452
Происшествия

Вандал осквернил обелиск в честь Победы в ВОВ в Подмосковье

Злоумышленник разгромил мемориал, посвященный памяти солдатам, павшим в годы Великой Отечественной войны.
Live24 09:42
13
Происшествия

В Астрахани учительница получила условный срок за совращение школьника

Кировский районный суд Астрахани признал учительницу астраханской средней образовательной школы № 32 виновной в совершении развратных действий в отношении 15-летнего школьника и приговорил ее к 2 годам и 6 месяцам лишения свободы условно.
ТАСС 01:42
599
Происшествия

Полиция задержала подозреваемых в стрельбе у ЖК на юге Москвы

По данным РЕН ТВ, сотрудники правоохранительных органов Москвы задержали после перестрелки у ЖК Ясный девять человек, включая одного раненого мужчину, которого обнаружили неподалеку от места конфликта.
РИА Новости вчера в 23:44
2
Общество

Правительство ввело временный запрет на ввоз в Россию топлива

«Установить со дня вступления в силу настоящего постановления до 1 октября 2020 года временный запрет на ввоз в Российскую Федерацию видов топлива по перечню, согласно приложению», — говорится в документе.
RT на русском 07:04
864
Общество

Названы сроки начала массовой вакцинации россиян от коронавируса

Массовая вакцинация граждан России от коронавируса может начаться осенью.
Московский Комсомолец 05:38
1,5K
Наука

Найдены «недостающие» колебательные состояния магния

Попытки найти еще пять не увенчивались успехом на протяжении десятков лет.
Индикатор 07:27
Общество

Роспотребнадзор: масочный режим придется соблюдать еще месяц-два

Попова подчеркнула, что новые требования останутся надолго в целом.
Интерфакс 10:13
Экономика

В России выдача ипотеки в апреле упала почти на 40%

В России выдача ипотеки в апреле упала на 39%. Об этом сообщают "Известия" со ссылкой на данные Объединенного кредитного бюро.
Газета.Ru 03:49
358
Шоу-бизнес

Дибров сдержал данное Малышевой обещание

ТК Звезда 09:43
Здоровье

В Свердловской области выявили за сутки 279 случаев коронавируса

За минувшие сутки в Свердловской области случаи заражения коронавирусной инфекцией подтвердились у 279 человек.
Парламентская газета 05:15
375
Гаджеты

Хакеры создали джейлбрейк для всех актуальных iPhone и iPad

Обычно в Apple быстро реагируют на подобное и закрывают «дыры», которые используют хакеры для взлома iOS и выпуска джейлбрейков.
Live24 04:45
5
Как работают Яндекс.Новости?
Главное