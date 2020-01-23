Финансы
ПРАЙМАукционы ОФЗ прошли очень удачно
Аукционы Минфина вчера прошли очень удачно, совокупный объем размещения бумаги с фиксированным доходом серии 26229 (ноя.25, доходность 5.96% годовых) и индексируемой ОФЗ 52002 (фев.28) составил 85.1 млрд руб.
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Авто
Внедорожник Aurus Komendant замечен на тестах в Швеции
Армия и оружие
Откровения французского Генштаба: «Мы не целуемся взасос с русскими»
По словам французского военачальника, ЦАР станет «лабораторией» по проверке истинных намерений российских партнёров.
Политика
Лондон ответил на предложение Путина о саммите пяти стран
Лондон ждет дополнительных деталей о предложении президента России Владимира Путина провести саммит с лидерами пяти стран — постоянных членов Совета Безопасности ООН.
Общество
В Tinder появится тревожная кнопка
Match Group намерена встроить в свое приложение для знакомств Tinder тревожную кнопку, сообщает The Wall Street Journal (WSJ).
Общество
Винника экстрадировали во Францию
Россиянин Александр Винник, который был арестован в июле 2017 года в Греции, экстрадирован во Францию и находится в парижской больнице Hotel Dieu.
Экономика
Капитализация Tesla впервые достигла $100 млрд
Политика
Рост пенсий россиян закрепят в Конституции
Рост пенсий россиян закрепят в Конституции: проект закона о внесении поправок в Конституцию России, который предложил принять президент Владимир Путин, подразумевает индексацию пенсий работающих пенсионеров.
Происшествия
В Португалии найден мертвым сотрудник подозреваемого в отмывании денег банка
Директор отдела по работе с VIP-клиентами португальского банка Eurobic Нуна Рибейра да Кунья найден мертвым в своем доме в Лиссабоне, сообщило 23 января португальское новостное агентство Lusa.
Экономика
Костин заявил о решении проблемы долгов предприятий ОПК
В октябре 2019 года Костин заявлял, что вопрос списания кредитов предприятиям ОПК может негативно повлиять на прибыль ВТБ, которая по итогам 2019 года прогнозировалась на уровне 200 млрд рублей.
Хоккей
Сборная России победила США в финале юношеской Олимпиады
Здоровье
Аптечные сети зафиксировали ажиотажный спрос на медицинские маски
Как рассказала РБК исполнительный директор аптечной сети «Эвалар» Светлана Кошелева, за последние два дня сеть фиксирует небольшой рост продаж масок.
Недвижимость
Подсчитано, сколько сэкономят семьи на ипотеке после послания Путина
Возможная экономия для семей при выплатах по ипотеке может составить более 2 миллионов рублей при реализации послания президента России Владимира Путина, 23 января подсчитали специалисты аналитического центра «Дом.РФ».
Авто
В РФ кроссовер Renault Duster оказался в дефиците
Российские дилеры Renault столкнулись с дефицитом самой популярной модели французской марки на нашем рынке – кроссовера Duster.
Экономика
Сигареты в России могут подорожать на четверть
Стоимость табачных изделий и электронных сигарет в России в этом году может вырасти на 25 процентов из-за введения маркировки и повышения акцизов.
Армия и оружие
Боевики атаковали войска Сирии в Идлибе
Около 450 боевиков атаковали правительственные войска в сирийской провинции Идлиб.
Театры
Актеры МХАТа записали обращение к главе Минкульта Любимовой
Общество
Часы Судного дня перевели на 20 секунд вперед
В качестве причин для сдвига стрелок ученые называют рост ядерной угрозы, недостаточные действия в вопросе климатических изменений и кампании по распространению дезинформации в киберпространстве.
Общество
ВОЗ решила не объявлять чрезвычайную ситуацию из-за коронавируса
Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) не стала объявлять международную чрезвычайную ситуацию из-за вспышки нового коронавируса в китайском городе Ухане.
Шоу-бизнес
Филипп Киркоров и София Ротару спели на юбилее Этери Карапетян
Позже на сцену вышла София Ротару. Звезда отказалась выступать на новогодних корпоративах в России, но не смогла пропустить праздник Этери.
Гаджеты
Honor представила в России ноутбуки MagicBook
Политика
Трамп хочет огласить план ближневосточного урегулирования до 28 января
Президент Дональд Трамп намерен огласить план ближневосточного урегулирования до намеченной на 28 явнаря встречи с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху. об этом сам американский лидер заявил во время встречи с журналистами.
Армия и оружие
В Госдепе США рассказали о случае с российским генерал-майором в Сирии
Спецпредставитель США по Сирии Джеймс Джеффри рассказал об инциденте американских военных с российским генерал-майором.
Хоккей
СКА забросил семь шайб «Барысу»
Космос
Ученые описали зарождение планет у красных карликов
Специалисты из Университета Центрального Ланкашира (Великобритания) построили компьютерную модель формирования планет в системах красных карликов.
Политика
Путин рассказал о факте из истории блокады Ленинграда, поразившем его
Президент Российской Федерации Владимир Путин на церемонии открытия памятника героям блокадного Ленинграда в Израиле рассказал о поразившем его факте из истории блокады.
Биатлон
Бё победил в индивидуальной гонке на этапе КМ в Поклюке
Норвежский биатлонист Йоханнес Бё одержал победу в индивидуальной гонке на 20 км, которая проходила в рамках этапа Кубка мира в словенской Поклюке.
Общество
Дерипаска порекомендовал ООН реорганизоваться и предложил идеи
Дерипаска предложил ООН рассмотреть как вариант Швейцарию.
Шоу-бизнес
Лолита ошеломила подписчиков, показав себя в купальнике и без макияжа
В четверг, 23 января, Лолита опубликована откровенное видео, показав себя в черном купальнике с вырезом и без грамма макияжа на лице.
Авто
В России продажи новых люксовых автомобилей упали на 10%
Российские продажи новых автомобилей сегмента Luxury в 2019 году снизились на 10,2% до 1461 единицы.