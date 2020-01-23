Финансы

ПРАЙМПРАЙМАукционы ОФЗ прошли очень удачно

1 фото
Аукционы Минфина вчера прошли очень удачно, совокупный объем размещения бумаги с фиксированным доходом серии 26229 (ноя.25, доходность 5.96% годовых) и индексируемой ОФЗ 52002 (фев.28) составил 85.1 млрд руб.
Читать в источнике
Комментировать

Подробнее о событии

Аукционы ОФЗ прошли очень удачно

ПРАЙМ02:59

Промсвязьбанк ожидает сокращения премии в российских 10-летних евробондах к UST-10 до 115 б.п

Финмаркетвчера в 02:06

Минфин РФ провел лучший с весны аукцион по продаже ОФЗ

Вести.Финансвчера в 13:35
Показать все источники
Автоматически обработано 7055 источников, обновлено в 23:26, Ашберн
Шоу-бизнес

Лишенная водительских прав Бочкарева продает свой Cadillac

Народные новости 04:23
Происшествия

В Пермском крае многодетную мать подозревают в убийстве двоих детей

Жительница Пермского края подозревается в убийстве двух собственных детей. Об этом сообщила пресс-служба прокуратуры региона.
ТАСС 03:43
Происшествия

Двое девятиклассников готовили теракт в российской школе

В городе Снежинске Челябинской области двух 14-летних подростков заподозрили в подготовке теракта в школе.
Lenta.ru 08:05
Политика

ЦРУ рассекретило документы о Степане Бандере

Документы были рассекречены в соответствии с «Законом о разоблачении нацистских военных преступников».
REGNUM 19:07
Общество

Следствие в Париже допрашивает Винника против его воли

В Париже следствие допрашивает россиянина Александра Винника, несмотря на его состояние после 35-дневной голодовки.
Вести.Ru 19:18
Происшествия

У экс-министра Абызова в СИЗО развился острый невроз

У экс-главы министерства по делам "Открытого правительства" Михаила Абызова в СИЗО диагностировали острый невроз.
Газета.Ru вчера в 07:53
Общество

В Гидрометцентре рассказали о погоде в феврале

Ожидается до минус 10 градусов. Об этом 24 января рассказал научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.
Известия 20:36
Политика

Сегодня начался визит Владимира Путина в Израиль

Insider News 12:28
Происшествия

В Болгарии предъявили заочные обвинения «отравителям из России»

Судебные власти Болгарии предъявили заочные обвинения трем гражданам России, которые подозреваются в попытке отравления местного предпринимателя Эмилиана Гебрева и его сына, сообщает News.bg.
РБК 09:53
Армия и оружие

Forbes назвал слабое место США в возможной войне

США рискуют проиграть в возможном военном конфликте в Евразии из-за состояния транспортного флота, пишет обозреватель Forbes Лорен Томпсон.
Известия 21:17
Общество

Рост пенсий россиян закрепят в Конституции

Рост пенсий россиян закрепят в Конституции: проект закона о внесении поправок в Конституцию России, который предложил принять президент Владимир Путин, подразумевает индексацию пенсий работающих пенсионеров.
Lenta.ru 04:58
Происшествия

В Подмосковье горят торговые ряды

Газета.Ru 22:43
Общество

В граничащей с Россией провинции КНР сообщили о смерти от коронавируса

Власти граничащей с Россией китайской северо-восточной провинции Хэйлунцзян утром в пятницу сообщили о первом летальном исходе в результате заражения новым типом коронавируса, следует из заявления комитета провинции по вопросам здравоохранения.
РИА Новости 21:46
Общество

Комик Долгополов покинул Россию после запроса из полиции

Стендап-комик Александр Долгополов покинул Россию в связи с проверкой его выступления полицией, сообщает «МБХ медиа» со ссылкой на адвоката правозащитной группы «Агора» Леонида Соловьева.
Ведомости 02:19
Экономика

Греф пригрозил уходом в случае смены стратегии Сбербанка

Президент—председатель правления Сбербанка Герман Греф заявил, что покинет свой пост, если «придется менять стратегию банка после смены основного акционера».
Коммерсантъ 04:02
Армия и оружие

В Госдепе США рассказали о случае с российским генерал-майором в Сирии

Спецпредставитель США по Сирии Джеймс Джеффри рассказал об инциденте американских военных с российским генерал-майором.
Газета.Ru 13:07
Наука

Найден источник китайского коронавируса

Источником коронавируса в Китае могли стать змеи.
Владивосток-Новости 20:00
Политика

Жириновский назвал ключевую причину распада СССР

Существовавшая в СССР однопартийная система стала одной из ключевых причин его распада.
ФАН 18:28
Политика

Украинский моряк рассказал о «похищенных» унитазах с кораблей ВМС

Газета.Ru 07:21
Политика

Лавров заплакал на церемонии в Израиле

Московский Комсомолец 06:33
Хоккей

«Ак Барс» по буллитам переиграл «Салават Юлаев» в «зелёном дерби»

"Ак Барс" ответил шайбами нападающего Станислава Галиева и защитника Альберта Ярулина — 2:1.
Life.ru 16:46
Общество

Купание слона в снегу на прогулке в Екатеринбурге сняли на видео

Очевидцы сняли происходящее на видео. На кадрах слон заваливается в снег и некоторое время барахтается в нем.
Известия 08:09
Хоккей

СКА обыграл «Барыс» в матче КХЛ и обеспечил себе выход в плей-офф

РИА Новости 13:55
Футбол

Ананидзе подписал контракт с «Анортосисом»

Бывший хавбек красно-белых Джано Ананидзе подписал контракт с «Анортосисом». Финансовые условия сделки пока не сообщаются.
ODDS.ru вчера в 13:25
Политика

Инициаторов «марша на Крым» предостерегли от провокаций

REGNUM 01:15
Шоу-бизнес

Сестра Жанны Фриске Наталья показала нетронутую квартиру певицы

Во время онлайн-экскурсии по квартире Наталья показала, что в вазе стоят увядшие цветы, а на столе лежат расческа певицы и соска ее сына Платона.
Shraibikus News 11:17
Политика

«Нигде в мире нет индексации на 7%». Что Топилин говорил о пенсиях

АиФ.ru вспоминает, что новый глава ПФР говорил о пенсиях, пенсионерах и пенсионном возрасте.
Аргументы и Факты 05:51
Авто

В РФ кроссовер Renault Duster оказался в дефиците

Российские дилеры Renault столкнулись с дефицитом самой популярной модели французской марки на нашем рынке – кроссовера Duster.
Автоновости дня вчера в 00:36
Шоу-бизнес

Скоропостижно умер актер Данила Перов. Сыну Раисы Рязановой был 51 год

В Москве ночью 22 января скоропостижно умер заслуженный артист России, актер театра "Содружество актёров Таганки" Данила Перов.
Аргументы недели вчера в 10:33
Экономика

Костин заявил о решении проблемы долгов предприятий ОПК

В октябре 2019 года Костин заявлял, что вопрос списания кредитов предприятиям ОПК может негативно повлиять на прибыль ВТБ, которая по итогам 2019 года прогнозировалась на уровне 200 млрд рублей.
Известия 13:22
Как работают Яндекс.Новости?
Главное