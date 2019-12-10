Политика
RuNews24.ruАваков: Зеленский сорвался на Лаврова в Париже
Зеленский сказал: «Я, в отличие от вас, перешел все эти места вдоль линии соприкосновения, поэтому не надо тут кивать головой, что вы все знаете», – процитировал Арсен Аваков слова украинского президента.
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с чего всё началось
Президент Украины Владимир Зеленский во время «нормандского саммита» в Париже «сорвался» на министра иностранных дел России Сергея Лаврова, заявил глава МВД Украины Арсен Аваков в интервью журналисту Дмитрию Гордону.Коммерсантъ11:41
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