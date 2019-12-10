с чего всё началось

Зеленский сказал: «Я, в отличие от вас, перешел все эти места вдоль линии соприкосновения, поэтому не надо тут кивать головой, что вы все знаете», – процитировал Арсен Аваков слова украинского президента.

Аваков: Зеленский сорвался на Лаврова в Париже

Политика Путин высказался о приговорах за «брошенный стаканчик» Президент Российской Федерации Владимир Путин высказался о публичных протестах России и нарушениях закона, связанных с нападением на сотрудников правоохранительных органов.

Общество В ПФР рассказали, на каких условиях могут приостановить выплату пенсии Специалисты Пенсионного фонда РФ объяснили, что выплата пенсии может быть приостановлена в том случае, если гражданин РФ не смог подтвердить свою регистрацию по месту получения денег, пишет РИА Новости.

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Происшествия Главу московского роддома арестовали из-за жалоб пациентов В Москве после многочисленных жалоб пациенток арестовали заведующую родильным отделением при ГКБ имени С.И. Спасокукоцкого (бывший роддом №27) Марину Сармосян.

Политика Зеленский назвал ничьей переговоры с Путиным Украинский лидер Владимир Зеленский высказался о переговорах с президентом России Владимиром Путиным, которые прошли в Париже, передает РИА "Новости".

Общество Назван продукт, снижающий уровень холестерина в крови Исследователи из Университета Таиба в Медине (Саудовская Аравия) и Университета Бенхи (Египет) выяснили, что употребление экстракта из семян овса снижает уровень холестерина и триглицеридов в крови.

Общество Илон Маск сбил ограждение за рулём Tesla Cybertruck Глава Tesla Илон Маск решил лично проехаться за рулём недавно представленного пикапа Cybertruck и протаранил небольшой столб ограждения при повороте.