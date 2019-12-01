с чего всё началось

Министр внутренних дел Украины Арсен Аваков назвал высказывание председателя Госдумы Вячеслава Володина о национализме и притеснении малых народов на Украине "новыми стеклами розовых очков" для людей, выступающих за дружбу между Москвой и Киевом.

Аваков ответил на заявление Володина о распаде Украины

Футбол Уткин раскритиковал Дзюбу за его слова о болельщиках «Спартака» Известный журналист и блогер Василий Уткин прокомментировал высказывания форварда «Зенита» Артёма Дзюбы в адрес болельщиков, оскорблявших его во время матча 18-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) со «Спартаком» (1:0).

Политика Раскрыты детали американских санкций против «Северного потока-2» В ноябре сообщалось, что Конгресс США намерен включить санкции в отношении компаний, участвующих в строительстве газопровода «Северный поток-2», в военный бюджет на 2020 год.

Единоборства Абдулрашид Садулаев дисквалифицирован за футболку с Имамом Шамилем Дагестанский борец вольного стиля Абдулрашид Садулаев дисквалифицирован на четыре месяца за то, что на чемпионате мира в Нур-Султане после победы надел футболку с изображением Имама Шамиля.

Политика Саакашвили назвал своё решение покинуть Грузию ошибкой Саакашвили руководил Грузией с 2004 по 2013 год, в ноябре 2013 он покинул страну за несколько дней до окончания своих полномочий, после чего в отношении него были возбуждены четыре уголовных дела.

Футбол «Рома» обыграла «Верону» в гостях Верона идет девятой с 18 очками. С следующем 15-м туре Рома сыграет в гостях у Интера 6 декабря.

Общество Сомнолог дал рекомендации работникам со сменным графиком Глава Центра медицины сна МГУ имени Ломоносова Александр Калинкин дал советы гражданам, работающим по сменному графику.

Политика Песков рассказал о предстоящей встрече Путина с Зеленским в Париже Встреча президента России Владимира Путина и украинского лидера Владимира Зеленского состоится на нормандском саммите в Париже 9 декабря, формат общения будет определён ближе к встрече, сообщил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков.