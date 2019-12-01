Политика
Газета.RuАваков ответил на заявление Володина о распаде Украины
Министр внутренних дел Украины Арсен Аваков назвал высказывание председателя Госдумы Вячеслава Володина о национализме и притеснении малых народов на Украине "новыми стеклами розовых очков" для людей, выступающих за дружбу между Москвой и Киевом.
Читать в источнике
Оценить172
с чего всё началось
Глава МВД Украины Арсен Аваков на своей странице в Facebook раскритиковал председателя Госдумы России Вячеслава Володина, который заявил, что Киев может потерять контроль над несколькими областями из-за притеснения нацменьшинств.Lenta.ru09:37
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7075 источников, обновлено в 17:33, Ашберн
Политика
Генсек ООН призвал прекратить «войну против природы»
Генсек ООН Антониу Гутерриш заявил, что человечество должно перестать вести "войну против природы".
Происшествия
Число жертв ДТП с туристическим автобусом в Тунисе возросло до 24
Число погибших при аварии туристического автобуса в тунисской провинции Джендуба возросло до 24 человек, сообщает Reuters со ссылкой на Министерство здравоохранения страны.
Экономика
Миллиардеры из Forbes предложили Минфину проекты на 70 трлн рублей
Миллиардеры из российского списка Forbes готовы вложить в проекты 70 трлн рублей, если будет введён механизм стабилизации условий ведения бизнеса.
Шоу-бизнес
Каменских пошла в народ без трусов и в маске
Перед началом церемонии Каменских прошлось перед публикой и фотографами.
Футбол
Уткин раскритиковал Дзюбу за его слова о болельщиках «Спартака»
Известный журналист и блогер Василий Уткин прокомментировал высказывания форварда «Зенита» Артёма Дзюбы в адрес болельщиков, оскорблявших его во время матча 18-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) со «Спартаком» (1:0).
Общество
Пострадавшие от паводка жители Иркутской области получают новое жильё
Уже 11 тыс. пострадавших от паводка жителей Иркутской области получили новое жильё, заявил губернатор региона Сергей Левченко.
Происшествия
На платформе МЦД после падения на рельсы погибла девушка
Транспорт
Почти полсотни украинцев не смогли вылететь из Берлина
В Берлине 49 граждан Украины не смогли вылететь из аэропорта Шанефельд из-за задержки на паспортном контроле.
Спорт
Сборная РФ по пляжному футболу обыграла Японию в матче за бронзу ЧМ
Сборная России по пляжному футболу обыграла команду Японии в матче за третье место на чемпионате мира в Парагвае.
Шоу-бизнес
Стало известно, куда ушла Юлия Михалкова из «Уральских пельменей»
Футбол
Месси принёс «Барселоне» победу над «Атлетико» в 15-м туре Примеры
Политика
Раскрыты детали американских санкций против «Северного потока-2»
В ноябре сообщалось, что Конгресс США намерен включить санкции в отношении компаний, участвующих в строительстве газопровода «Северный поток-2», в военный бюджет на 2020 год.
Космос
Пылевые бури выкачивают воду с Марса
29.11.19 Над поверхностью Марса периодически поднимаются пылевые башни.
Шоу-бизнес
Ольга Бузова призналась в любви Туле
Подписчики, традиционно, не смогли пройти мимо. Многие стали признаваться исполнительнице в любви.
Единоборства
Абдулрашид Садулаев дисквалифицирован за футболку с Имамом Шамилем
Дагестанский борец вольного стиля Абдулрашид Садулаев дисквалифицирован на четыре месяца за то, что на чемпионате мира в Нур-Султане после победы надел футболку с изображением Имама Шамиля.
Кино
Появился новый кадр со съемок «Аватара 2»
На официальной странице "Аватара" выложен кадр со съёмок палубы "Морского дракона" - большого корабля, который перевозит другие плавсредства.
Политика
Саакашвили назвал своё решение покинуть Грузию ошибкой
Саакашвили руководил Грузией с 2004 по 2013 год, в ноябре 2013 он покинул страну за несколько дней до окончания своих полномочий, после чего в отношении него были возбуждены четыре уголовных дела.
Политика
В ЕС заявили об отсутствии единой позиции в отношении России
Позиция стран-членов Евросоюза в отношении России является неоднозначной, заявил верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель.
Общество
Совфед опубликовал законопроект о домашнем насилии
Совет Федерации на своем сайте опубликовал законопроект о профилактике семейно-бытового насилия.
Футбол
«Рома» обыграла «Верону» в гостях
Верона идет девятой с 18 очками. С следующем 15-м туре Рома сыграет в гостях у Интера 6 декабря.
Общество
Сомнолог дал рекомендации работникам со сменным графиком
Глава Центра медицины сна МГУ имени Ломоносова Александр Калинкин дал советы гражданам, работающим по сменному графику.
Хоккей
Разрыв контракта с хоккеистом объяснили эффектностью его жены
Президент омского "Авангарда" Максим Сушинский заявил, что хоккейный клуб расторг контракт с Никитой Щербаком из-за его жены.
Происшествия
В Брянской области трое детей утонули, провалившись под лёд
Футбол
Около 100 болельщиков позвонили на горячую линию поддержки перед игрой «Зенит» - «Спартак»
Порядка 100 человек позвонили на горячую линию поддержки болельщиков перед матчем 18-го тура чемпионата России по футболу между "Зенитом" и "Спартаком".
Политика
Песков рассказал о предстоящей встрече Путина с Зеленским в Париже
Встреча президента России Владимира Путина и украинского лидера Владимира Зеленского состоится на нормандском саммите в Париже 9 декабря, формат общения будет определён ближе к встрече, сообщил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков.
Происшествия
В Новом Орлеане произошла стрельба
Не менее 10 человек получили ранения в воскресенье после того, как неизвестный открыл стрельбу в Новом Орлеане, сообщает телекомпания NBC.
Армия и оружие
Первая загоризонтная РЛС заступила на дежурство в Мордовии
Первая радиолокационная станция загоризонтного обнаружения типа «Контейнер» заступила на боевое дежурство в Мордовии в воскресенье, 1 декабря.