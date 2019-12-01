с чего всё началось

Министр внутренних дел Украины Арсен Аваков назвал высказывание председателя Госдумы Вячеслава Володина о национализме и притеснении малых народов на Украине "новыми стеклами розовых очков" для людей, выступающих за дружбу между Москвой и Киевом.

Аваков ответил на заявление Володина о распаде Украины

Армия и оружие РЛС «Контейнер» заступила на боевое дежурство Первая российская радиолокационная станция (РЛС) "Контейнер" заступила на боевое дежурство в Мордовии.

Политика Экс-президент Белоруссии высказался о статусе Крыма Экс-председатель Верховного Совета Белоруссии Станислав Шушкевич считает, что на сегодняшний день нет вариантов решения конфликта вокруг статуса Крыма.

Происшествия Число жертв ДТП с туристическим автобусом в Тунисе возросло до 24 Число погибших при аварии туристического автобуса в тунисской провинции Джендуба возросло до 24 человек, сообщает Reuters со ссылкой на Министерство здравоохранения страны.

Гаджеты Опубликованы характеристики нового недорогого смартфона Redmi K30 Что касается младшей версии Redmi K30, то инсайдер подтвердил информацию, о процессоре и дисплее.

Наука В Якутии нашли щенка самой древней собаки в мире У реки Индигирка в Якутии нашли останки щенка древней собаки в мире – возрастом 18 тысяч лет.

Армия и оружие Двое украинских военных подорвались на неизвестных устройствах Двое военных, подорвавшись на неизвестных взрывных устройствах, получили ранения, несовместимые с жизнью, и скончались на месте.

Единоборства Александр Емельяненко нокаутировал Михаила Кокляева Бой, изначально рассчитанный на четыре раунда по три минуты в каждом, завершился на исходе первого: Емельяненко нокаутировал соперника.

Экономика ФЦП развития Крыма может быть продлена на три года Напомним, ФЦП развития Крыма и Севастополя была принята правительством РФ в 2014 году.

Политика США пригрозили России санкциями за строительство «Северного потока-2» Соединенные Штаты пообещали ввести санкции в отношении российских компаний, об этом 1 декабря сообщает издание Bild.

Армия и оружие Зеленский отменил в армии Украины прапорщиков и полки Согласно документу, в армии Украины отменяются воинские звания прапорщика, мичмана, старшего прапорщика и старшины.

Авто Прокуратура назвала самые угоняемые в Москве марки машин Автомобили марок Toyota, Hyundai и Kia чаще других похищали в Москве с января по октябрь 2019 года.

Общество Бывший гендиректор телекомпании «Рустави 2» решил уехать из Грузии Бывший генеральный директор телекомпании "Рустави 2" Ника Гварамия заявил, что вместе с семьей покидает Грузию.

Общество В Китае ввели обязательное сканирование лиц при покупке сим-карт Требование властей Китая к сотовым операторам проводить обязательное сканирование лиц покупателей новых сим-карт с воскресенья стало обязательным, согласно заявлению министерства промышленности и информатизации КНР, мера поможет обеспечить защиту прав граждан в киберпространстве и бороться с телекоммуникационным мошенничеством.

Шоу-бизнес Мирослава Дума призналась в смертельном заболевании легких Известная российская бизнесвумен и фешен-икона Мирослава Дума рассказала, что больна смертельным заболеванием легких.

Происшествия В Новом Орлеане в результате стрельбы ранены 11 человек Во Французском квартале — старейшей части Нового Орлеана — произошла стрельба, ранения получили 11 человек.

Футбол Слуцкий подал в отставку с поста тренера «Витесса» Российский тренер Леонид Слуцкий подал в отставку с поста наставника арнемского «Витесса» после поражения от «Херенвена» в матче чемпионата Голландии.

Экономика ЦБ отозвал лицензию у Осколбанка Центробанк отозвал лицензию ООО «Осколбанк» (Старооскольский коммерческий Агромпромбанк).

Транспорт Движение поездов на фиолетовой ветке метро восстановлено В 23:20 движение на фиолетовой ветке петербургского метрополитена (пятой линии) восстановлено.

Экономика Кабмин поддержал законопроект об увеличении страховой суммы вкладов В официальном отзыве отмечается, что перед принятием законопроекта необходимо просчитать его влияние на достаточность средств фонда обязательного страхования вкладов и продумать, возникнет ли необходимость в увеличении размера ставки страховых взносов, уплачиваемых банками - участниками системы страхования вкладов в данный фонд.