Политика

Газета.RuГазета.RuАваков ответил на заявление Володина о распаде Украины

Министр внутренних дел Украины Арсен Аваков назвал высказывание председателя Госдумы Вячеслава Володина о национализме и притеснении малых народов на Украине "новыми стеклами розовых очков" для людей, выступающих за дружбу между Москвой и Киевом.
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с чего всё началось
Глава МВД Украины Арсен Аваков на своей странице в Facebook
 раскритиковал председателя Госдумы России Вячеслава Володина, который заявил, что Киев может потерять контроль над несколькими областями из-за притеснения нацменьшинств.
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