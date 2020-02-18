Политика

ФАНФАНАваков предложил закон о коллаборантах для жителей Донбасса

Глава МВД Украины Арсен Аваков предложил принять закон о коллаборантах, согласно которому жители республик Донбасса, выполнявшие «социально важные функции», не должны быть привлечены к уголовной ответственности.
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Аваков предложил принять «закон о коллаборантах» до выборов в Донбассе

РБК05:27

На Украине рассказали про закон о коллаборантах Донбасса

Lenta.ru01:31

Глава МВД Украины предложил принять закон о коллаборантах в Донбассе

Российская газета03:49

Глава МВД Украины предложил принять закон о коллаборантах

Московский Комсомолец01:59

Глава МВД Украины предложил закон о коллаборантах для жителей Донбасса

Известия01:54

Глава МВД Украины предложил принять закон о коллаборантах для жителей Донбасса

ТАСС01:33

Глава МВД Украины предложил закон о коллаборантах для жителей Донбасса

Газета.Ru04:24
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Политика

В Нидерландах сообщили об отсутствии «Буков» в районе крушения MH17

Сотрудники военной разведки Нидерландов в ходе расследования обстоятельств крушения пассажирского самолеты MH17 на востоке Украины в 2014 году собрали данные о позициях ЗРК "Бук" и не обнаружили ни одного комплекса, находившегося достаточно близко, чтобы сбить авиалайнер.
Интерфакс 04:48
Происшествия

В Псковской области школьник ударил учительницу по лицу во время урока

Во вторник в социальных сетях появилось видео, где запечатлено, как учитель одной из школ Псковской области выдергивает стул, на котором раскачивался ученик.
ТАСС 04:42
Экономика

Кудрин заявил о возможности правительства России снизить налоги

У российского правительства есть возможность для снижения налоговой нагрузки в стране, заявил журналистам глава Счетной Палаты РФ Алексей Кудрин.
Известия 06:58
Гаджеты

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Бюджетный смартфон Apple публика может увидеть раньше, чем рассчитывала. Презентация iPhone SE 2 может состояться уже 31 марта.
ToDay News Ufa 07:05
Общество

Посольство назвало сроки схода россиян с карантинного лайнера в Японии

Россияне с круизного лайнера Diamond Princess, который стоит на карантине у берегов Японии, начнут сходить с судна в среду, 19 февраля.
РБК 06:59
Спорт

Большунов о финише: кажется, норвежцы приняли меня за своего

РИА Новости 16 февраля в 10:32
Кино

Звезда «Игры престолов» сыграет во втором сезоне «Ведьмака»

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Общество

Госдума приняла закон о бесплатном питании для школьников

Госдума в третьем, окончательном чтении приняла закон о бесплатном горячем питании для учеников начальной школы, сообщается на сайте нижней палаты Федерального собрания.
Газета.Ru 08:34
Общество

На Украине запретили фильм с Зеленским

Государственное агентство Украины по вопросам кино (Госкино) в 2019 году запретило показывать и распространять на территории страны фильм, в котором снимался нынешний президент Владимир Зеленский.
Lenta.ru 08:52
Общество

Госдума отменила штраф за показ нацистской символики

Госдума приняла в третьем, окончательном чтении, законопроект об исключении административной ответственности за демонстрацию нацистской или экстремистской символики, если это делается не с целью пропаганды.
Известия 08:21
Политика

Путин обсудит поправки в Конституцию с лидерами фракций

Российский президент Владимир Путин пообещал собрать лидеров каждой фракции Государственной думы и обсудить с ними поправки в Конституцию.
NewInform 07:11
Общество

Россию обязали расплатиться с акционерами ЮКОСа

Суд в Гааге удовлетворил апелляцию по иску на $50 млрд Апелляционный суд Гааги удовлетворил жалобу экс-акционеров ЮКОСа, обязав Россию выплатить компенсацию за экспроприацию активов нефтекомпании.
Коммерсантъ 05:49
Общество

Онколог назвала продукты, которые исключила из рациона

Антония Бейтцен-Хайнеке из Центра онкологии в Гамбурге в интервью немецким журналистам рассказала о своем рационе, в том числе о продуктах, которые употребляет часто и не ест никогда.
Что происходит 03:14
Наука

В США в 2021 году испытают «тихий» сверхзвуковой самолет

Самолет разрабатывается в рамках программы QueSST, она предусматривает создание технологий, позволяющих снизить шумность сверхзвуковых самолетов для выполнения полетов над населенными пунктами на суше, которые запрещены международными правилами.
RuNews24.ru 02:23
Биатлон

Бе не намерен оправдывать Логинова после истории с допингом

Биатлонист из Норвегии Йоханнес Бе заявил, что не собирается оправдывать российского спортсмена Александра Логинова после того, как последний был уличен в нарушении антидопинговых правил.
ProstoProSport 08:22
Экономика

Работающим пенсионерам захотели индексировать пенсию

В Государственную думу внесли законопроект с предложением индексировать пенсии работающим пенсионерам с 2020 года.
Lenta.ru вчера в 21:18
Политика

В парламенте Грузии оппозиционеры включили гимн СССР

В парламенте Грузии представители оппозиционных партий в ходе выступления спикера парламента Арчил Талаквадзе включили запись гимна СССР через мегафон.
Газета.Ru 07:24
Армия и оружие

ЛНР перешла в наступление в Донбассе

RuNews24.ru 03:25
Политика

В Минске оценили слова Пристайко о войне Белоруссии с Россией

Председатель комиссии нижней палаты парламента Белоруссии по правам человека, национальным отношениям и СМИ Геннадий Давыдько прокомментировал слова главы МИД Украины Вадима Пристайко о возможной войне Белоруссии и России.
RT на русском 02:32
Происшествия

Жительнице Волгограда грозит до 20 лет тюрьмы за посылку из Индии

Таможенные органы возбудили уголовное дело в отношении жительницы Волгограда по статье о контрабанде наркотиков после того, как она получила из Индии посылку с антидепрессантами, сообщает Астраханская таможня.
РИА Новости 07:47
Армия и оружие

Минобороны показало видео полетов ракетоносцев Ту-160

Минобороны России опубликовало видео с учений в Саратовской области эскадрильи стратегических ракетоносцев Ту-160.
Республика Татарстан 07:53
Армия и оружие

В Турции заявили о готовности добиться отвода сирийских войск в Идлибе

Турция в ходе переговоров уведомила Россию о том, что готова самостоятельно добиться отвода сирийской армии на прежние позиции в Идлибе.
Известия 07:41
Политика

В Кремле прокомментировали обострение в Донбассе

В Кремле пока не располагают конкретикой по столкновению между представителями самопровозглашенной ЛНР и украинскими силовиками в Донбассе.
BFM.ru 05:19
Авто

Hyundai представила в России обновленный Solaris

Корейская компания Hyundai представила в Санкт-Петербурге обновленную версию седана Solaris для российского рынка.
Известия 06:09
Экономика

«Нафтогаз» увеличил до $8 млрд оценку ущерба от потери активов в Крыму

В рамках арбитражного процесса при Постоянной палате третейского суда в Гааге НАК «Нафтогаз» уточнил ущерб от потери своих активов в Крыму.
Коммерсантъ вчера в 04:17
Происшествия

Кассационный суд оставил в силе приговор экс-полковнику Захарченко

RT на русском 08:29
Армия и оружие

Ливийская армия уничтожила турецкое судно с оружием в порту Триполи

Представитель Ливийской национальной армии (ЛНА) Халид аль-Махджуб заявил об уничтожении турецкого судна в порту Триполи.
ТАСС 08:27
Происшествия

ФСБ задержала двух подростков, готовивших теракты в Крыму

В Крыму пресекли подготовку двух терактов в образовательных учреждениях, задержаны двое подростков из Керчи, сообщает ЦОС ФСБ России.
РИА Новости 08:54
Происшествия

Полицейские провели обыски в оккультной организации

В Петербурге сотрудники полиции провели серию обысков в оккультной организации "Орден пути" по уголовному делу о мошенничестве.
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Происшествия

Суд арестовал мужчину, напавшего на людей в храме в Москве

Таганский суд Москвы арестовал на два месяца Ефима Ефимова, обвиняемого в нападении на двух человек в храме святителя Николая Чудотворца, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.
РИА Новости 06:56
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