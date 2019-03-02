Коронавирус
Lenta.ruАваков предупредил украинцев о голоде
20 марта правительство Украины ввело в Киеве, Днепропетровской и Ивано-Франковской областях режим чрезвычайной ситуации. Ранее на всей территории страны был объявлен карантин, за несоблюдение правил которого предусматривается уголовная ответственность.
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Аваков призвал правительство ввести выплаты оставшимся без средств к существованию
Московский Комсомолецвчера в 23:36
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Здоровье
Названа новая причина высокой смертности от коронавируса в Италии
Причиной высокой смертности заразившихся коронавирусом в Италии могут быть не только демографические особенности страны, но и специфика системы тестирования.
Общество
В России выявили 71 новый случай заражения коронавирусом
Экономика
Эксперт посоветовал не скупать валюту и не хранить наличные деньги
По опыту европейских стран, где был введен строгий карантин, можно видеть, что хождение наличных денег прекратилось, так как магазины и рестораны отказались их принимать из-за строгих эпидемиологических требований.
Шоу-бизнес
Ирина Антоненко благодаря «Магомаеву» полюбила оперу
Российская актриса Ирина Антоненко, исполнительница роли Тамары Синявской в сериале «Магомаев» призналась, что присутствие оперы в жизни приносит ей удачу.
Экономика
ВТБ выкупил у украинской Kernel 50% зернового терминала «Тамань»
Компания "Деметра-Холдинг" (входит в ВТБ) приобрела 50% акций компании Taman Grain Terminal Holdings Limited, владеющей 100% зернового терминального комплекса "Тамань" — глубоководного терминала по перевалке зерна.
Общество
Правительство выделило 7,5 млрд рублей на закупку аппаратов ИВЛ
Правительство выделило 7,5 млрд рублей на закупку аппаратов искусственной вентиляции легких и еще 5 млрд рублей - на закупку термометров и установок обеззараживания воздуха в федеральных министерствх и ведомтсвах.
Происшествия
В Башкирии осудили 43-летнюю сотрудницу банка, укравшую 22 млн рублей
43-летняя жительница Дюртюлинского района признана виновной в мошенничестве в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК РФ).
Здоровье
Минздрав: Мужчины болеют коронавирусом в два раза чаще женщин
По словам Брико, статистика свидетельствует, что смертность среди мужчин от коронавирусной инфекции также выше, чем среди женщин.
Политика
Захарова ответила на слова журналиста Bild о Лаврове цитатой министра
Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова прокомментировала реакцию немецких СМИ на сообщение, опубликованное 21 марта московским бюро телекомпании ARD.
Футбол
Иванов предложил обнулить текущий сезон РПЛ
Президент «Урала» Григорий Иванов предложил обнулить нынешний розыгрыш Российской Премьер-Лиги. Об этом сообщает «Спoрт-Экcпресс».
Общество
В Москве изменили схему постановки диагноза «коронавирусная инфекция»
Ставить диагноз "коронавирусная инфекция" будут после первой положительной пробы, которую получат в одной из федеральных или городских лабораторий в Москве.
Общество
Мишустин пообещал ужесточить ответственность за нарушение карантина
Премьер-министр РФ Михаил Мишустин согласился с необходимостью усилить административную ответственность за нарушение правил по прохождению карантина в связи с распространением коронавируса.
Политика
Голосование по поправкам в Конституцию может быть перенесено на июнь
Политическое решение о переносе общероссийского голосования по поправкам в Конституцию, назначенного указом президента на 22 апреля, принято, однако пока не определена новая дата голосования.
Футбол
Жена Луиса Адриано: нас закрыли на карантин. В общем, медовый месяц начался
Екатерина Дорожко, жена нападающего «Палмейраса» Луиса Адриано, рассказала о введении карантина в Бразилии в связи с пандемией коронавирусной инфекции.
Политика
Дмитрий Гордон заявил о риске распада Украины
Украина может развалиться из-за кризиса, вызванного пандемией коронавируса, считает украинский журналист Дмитрий Гордон.
Наука
Физики создали растягивающийся в восемь раз суперконденсатор
Американские физики разработали эластичный суперконденсатор, способный растягиваться в восемь раз, при этом оставаясь полностью работоспособным.
Общество
Главврача калужской больницы уволят из-за отпуска в Таиланде
Врио губернатора Калужской области Владислав Шапша уволит главврача областной больницы Владимира Кондюкова, улетевшего в Таиланд в разгар пандемии коронавируса.
Общество
В России выявили 53 новых случая заражения коронавирусом
За сутки в 18 регионах Российской Федерации подтвердились 53 новых случая заражения коронавирусной инфекции.
Общество
Ангела Меркель ушла на карантин
Канцлер ФРГ Ангела Меркель в воскресенье отправилась на домашний карантин.
Энергетика
Bloomberg: Нефтяная война с Россией станет концом роскошной жизни в Саудовской Аравии
На нефтяные державы Персидского залива надвигается упадок из-за ценовой войны с Россией, пишет обозреватель Дэвид Фиклинг в новой колонке на Bloomberg.
Здоровье
Главврачом ульяновского онкодиспансера назначен Владимир Смирнов
Согласно распоряжению областного Минздрава, главным врачом онкодиспансера назначен Владимир Смирнов, главным внештатным онкологом региона, а по совместительству, заместителем главврача стал Сергей Панченко.
Шоу-бизнес
Диана Гурцкая опубликовала фото без очков
Снимок певицы опубликовал её брат Роберт. Он также рассказал, что автором фото стал знаменитый фотограф из Тбилиси.
Здоровье
Названы болезни, повышающие риск смерти от коронавируса
Итальянские медики рассказали о том, какие болезни повышают риск смерти при заражении коронавирусом.
Общество
В Гидрометцентре предупредили о приходе необычного антициклона
Иными словами, по ночам в антициклоне и ясном небе происходит сильнейшее охлаждение воздуха.
Общество
Главный инфекционист Ставрополья завезла коронавирус в регион
В Ставропольском крае накануне разразился громкий скандал. В регионе выявили первый случай заражения коронавирусом.
Политика
Россия решила не запрещать въезд в страну жителям ДНР и ЛНР
Премьер-министр РФ Михаил Мишустин распорядился не распространять на жителей самопровозглашенных Луганской и Донецкой народных республик (ЛНР и ДНР) временный запрет на въезд в страну для иностранцев.
Происшествия
В КБР ликвидировали группу боевиков, готовивших теракты
Трое боевиков, готовивших террористические акты, ликвидированы в Кабардино-Балкарии, у них обнаружены оружие и элементы самодельной бомбы, заявили "Интерфаксу" в информационном центре Национального антитеррористического комитета (НАК).
Энергетика
Цены на нефть на открытии торгов обвалились на 8%
Мировые цены на нефть резко обвалились на открытии торгов, падение котировок достигает восьми-девяти процентов, свидетельствуют данные бирж.
Общество
В Москве отменили льготный проезд для школьников
На период закрытия в Москве всех учебных заведений из-за коронавируса отменяется льготный проезд в общественном транспорте для школьников.