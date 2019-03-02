Коронавирус

Lenta.ruLenta.ruАваков предупредил украинцев о голоде

20 марта правительство Украины ввело в Киеве, Днепропетровской и Ивано-Франковской областях режим чрезвычайной ситуации. Ранее на всей территории страны был объявлен карантин, за несоблюдение правил которого предусматривается уголовная ответственность.
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Аваков предупредил украинцев о голоде из-за коронавируса

Известия00:25

Глава МВД Украины предупредил о голоде в стране из-за коронавируса

Вести.Ru02:33

Аваков предупредил украинцев о голоде

Lenta.ru01:51

Аваков предупредил украинцев о голоде и нехватке лекарств

РЕН ТВ00:43

Украинцы не смогут заплатить даже за еду — Аваков

Телеканал 360°02:51

Аваков призвал правительство ввести выплаты оставшимся без средств к существованию

Московский Комсомолецвчера в 23:36

Аваков предупредил, что у украинцев могут закончиться деньги на еду

РИА Новостивчера в 20:32
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Здоровье

Названа новая причина высокой смертности от коронавируса в Италии

Причиной высокой смертности заразившихся коронавирусом в Италии могут быть не только демографические особенности страны, но и специфика системы тестирования.
РИА Новости 03:29
Общество

В России выявили 71 новый случай заражения коронавирусом

РИА Новости 02:28
Экономика

Эксперт посоветовал не скупать валюту и не хранить наличные деньги

По опыту европейских стран, где был введен строгий карантин, можно видеть, что хождение наличных денег прекратилось, так как магазины и рестораны отказались их принимать из-за строгих эпидемиологических требований.
РИА Новости 21 марта в 20:16
Шоу-бизнес

Ирина Антоненко благодаря «Магомаеву» полюбила оперу

Российская актриса Ирина Антоненко, исполнительница роли Тамары Синявской в сериале «Магомаев» призналась, что присутствие оперы в жизни приносит ей удачу.
Millionaire.ru вчера в 05:18
Экономика

ВТБ выкупил у украинской Kernel 50% зернового терминала «Тамань»

Компания "Деметра-Холдинг" (входит в ВТБ) приобрела 50% акций компании Taman Grain Terminal Holdings Limited, владеющей 100% зернового терминального комплекса "Тамань" — глубоководного терминала по перевалке зерна.
Вести.Ru 04:19
Общество

Правительство выделило 7,5 млрд рублей на закупку аппаратов ИВЛ

Правительство выделило 7,5 млрд рублей на закупку аппаратов искусственной вентиляции легких и еще 5 млрд рублей - на закупку термометров и установок обеззараживания воздуха в федеральных министерствх и ведомтсвах.
Интерфакс 02:43
Происшествия

В Башкирии осудили 43-летнюю сотрудницу банка, укравшую 22 млн рублей

43-летняя жительница Дюртюлинского района признана виновной в мошенничестве в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК РФ).
Горобзор.ру 04:23
Здоровье

Минздрав: Мужчины болеют коронавирусом в два раза чаще женщин

По словам Брико, статистика свидетельствует, что смертность среди мужчин от коронавирусной инфекции также выше, чем среди женщин.
FlashNord 05:00
Политика

Захарова ответила на слова журналиста Bild о Лаврове цитатой министра

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова прокомментировала реакцию немецких СМИ на сообщение, опубликованное 21 марта московским бюро телекомпании ARD.
Российская газета вчера в 23:03
Общество

В Подмосковье запустили две лаборатории для исследований на COVID-19

РИА Новости 05:11
Футбол

Иванов предложил обнулить текущий сезон РПЛ

Президент «Урала» Григорий Иванов предложил обнулить нынешний розыгрыш Российской Премьер-Лиги. Об этом сообщает «Спoрт-Экcпресс».
ProstoProSport 21 марта в 08:02
Общество

В Москве изменили схему постановки диагноза «коронавирусная инфекция»

Ставить диагноз "коронавирусная инфекция" будут после первой положительной пробы, которую получат в одной из федеральных или городских лабораторий в Москве.
ТАСС 03:05
Общество

Мишустин пообещал ужесточить ответственность за нарушение карантина

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин согласился с необходимостью усилить административную ответственность за нарушение правил по прохождению карантина в связи с распространением коронавируса.
Интерфакс 05:01
Политика

Голосование по поправкам в Конституцию может быть перенесено на июнь

Политическое решение о переносе общероссийского голосования по поправкам в Конституцию, назначенного указом президента на 22 апреля, принято, однако пока не определена новая дата голосования.
Ведомости вчера в 16:55
Футбол

Жена Луиса Адриано: нас закрыли на карантин. В общем, медовый месяц начался

Екатерина Дорожко, жена нападающего «Палмейраса» Луиса Адриано, рассказала о введении карантина в Бразилии в связи с пандемией коронавирусной инфекции.
Чемпионат 21 марта в 17:57
Политика

Дмитрий Гордон заявил о риске распада Украины

Украина может развалиться из-за кризиса, вызванного пандемией коронавируса, считает украинский журналист Дмитрий Гордон.
Газета.Ru 04:35
Наука

Физики создали растягивающийся в восемь раз суперконденсатор

Американские физики разработали эластичный суперконденсатор, способный растягиваться в восемь раз, при этом оставаясь полностью работоспособным.
N+1 02:46
Общество

Главврача калужской больницы уволят из-за отпуска в Таиланде

Врио губернатора Калужской области Владислав Шапша уволит главврача областной больницы Владимира Кондюкова, улетевшего в Таиланд в разгар пандемии коронавируса.
Газета.Ru 04:38
Общество

В России выявили 53 новых случая заражения коронавирусом

За сутки в 18 регионах Российской Федерации подтвердились 53 новых случая заражения коронавирусной инфекции.
Мойка78 21 марта в 11:04
Общество

Ангела Меркель ушла на карантин

Канцлер ФРГ Ангела Меркель в воскресенье отправилась на домашний карантин.
Компания вчера в 14:47
Энергетика

Bloomberg: Нефтяная война с Россией станет концом роскошной жизни в Саудовской Аравии

На нефтяные державы Персидского залива надвигается упадок из-за ценовой войны с Россией, пишет обозреватель Дэвид Фиклинг в новой колонке на Bloomberg.
Комсомольская правда вчера в 04:10
Здоровье

Главврачом ульяновского онкодиспансера назначен Владимир Смирнов

Согласно распоряжению областного Минздрава, главным врачом онкодиспансера назначен Владимир Смирнов, главным внештатным онкологом региона, а по совместительству, заместителем главврача стал Сергей Панченко.
АиФ Ульяновск 03:50
Шоу-бизнес

Диана Гурцкая опубликовала фото без очков

Снимок певицы опубликовал её брат Роберт. Он также рассказал, что автором фото стал знаменитый фотограф из Тбилиси.
DixiNews вчера в 13:13
Здоровье

Названы болезни, повышающие риск смерти от коронавируса

Итальянские медики рассказали о том, какие болезни повышают риск смерти при заражении коронавирусом.
Shraibikus News вчера в 02:57
Общество

В Гидрометцентре предупредили о приходе необычного антициклона

Иными словами, по ночам в антициклоне и ясном небе происходит сильнейшее охлаждение воздуха.
Российская газета вчера в 21:00
Общество

Главный инфекционист Ставрополья завезла коронавирус в регион

В Ставропольском крае накануне разразился громкий скандал. В регионе выявили первый случай заражения коронавирусом.
Магсити74 вчера в 02:24
Политика

Россия решила не запрещать въезд в страну жителям ДНР и ЛНР

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин распорядился не распространять на жителей самопровозглашенных Луганской и Донецкой народных республик (ЛНР и ДНР) временный запрет на въезд в страну для иностранцев.
Интерфакс 04:18
Происшествия

В КБР ликвидировали группу боевиков, готовивших теракты

Трое боевиков, готовивших террористические акты, ликвидированы в Кабардино-Балкарии, у них обнаружены оружие и элементы самодельной бомбы, заявили "Интерфаксу" в информационном центре Национального антитеррористического комитета (НАК).
Интерфакс 05:09
Энергетика

Цены на нефть на открытии торгов обвалились на 8%

Мировые цены на нефть резко обвалились на открытии торгов, падение котировок достигает восьми-девяти процентов, свидетельствуют данные бирж.
РИА Новости вчера в 18:35
Общество

В Москве отменили льготный проезд для школьников

На период закрытия в Москве всех учебных заведений из-за коронавируса отменяется льготный проезд в общественном транспорте для школьников.
РБК 04:02
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Аваков Арсен Борисович
Украинский политик
Украинский государственный деятель. Министр внутренних дел Украины с 27 февраля 2014 года. В 2013 году занимал 118-е место в рейтинге «200 самых богатых людей Украины» с состоянием 98,9 млн долларов.
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