20 марта правительство Украины ввело в Киеве, Днепропетровской и Ивано-Франковской областях режим чрезвычайной ситуации. Ранее на всей территории страны был объявлен карантин, за несоблюдение правил которого предусматривается уголовная ответственность.

Экономика Эксперт посоветовал не скупать валюту и не хранить наличные деньги По опыту европейских стран, где был введен строгий карантин, можно видеть, что хождение наличных денег прекратилось, так как магазины и рестораны отказались их принимать из-за строгих эпидемиологических требований.

Шоу-бизнес Ирина Антоненко благодаря «Магомаеву» полюбила оперу Российская актриса Ирина Антоненко, исполнительница роли Тамары Синявской в сериале «Магомаев» призналась, что присутствие оперы в жизни приносит ей удачу.

Общество Правительство выделило 7,5 млрд рублей на закупку аппаратов ИВЛ Правительство выделило 7,5 млрд рублей на закупку аппаратов искусственной вентиляции легких и еще 5 млрд рублей - на закупку термометров и установок обеззараживания воздуха в федеральных министерствх и ведомтсвах.

Общество Мишустин пообещал ужесточить ответственность за нарушение карантина Премьер-министр РФ Михаил Мишустин согласился с необходимостью усилить административную ответственность за нарушение правил по прохождению карантина в связи с распространением коронавируса.

Политика Голосование по поправкам в Конституцию может быть перенесено на июнь Политическое решение о переносе общероссийского голосования по поправкам в Конституцию, назначенного указом президента на 22 апреля, принято, однако пока не определена новая дата голосования.

Общество Главврача калужской больницы уволят из-за отпуска в Таиланде Врио губернатора Калужской области Владислав Шапша уволит главврача областной больницы Владимира Кондюкова, улетевшего в Таиланд в разгар пандемии коронавируса.

Здоровье Главврачом ульяновского онкодиспансера назначен Владимир Смирнов Согласно распоряжению областного Минздрава, главным врачом онкодиспансера назначен Владимир Смирнов, главным внештатным онкологом региона, а по совместительству, заместителем главврача стал Сергей Панченко.

Шоу-бизнес Диана Гурцкая опубликовала фото без очков Снимок певицы опубликовал её брат Роберт. Он также рассказал, что автором фото стал знаменитый фотограф из Тбилиси.

Политика Россия решила не запрещать въезд в страну жителям ДНР и ЛНР Премьер-министр РФ Михаил Мишустин распорядился не распространять на жителей самопровозглашенных Луганской и Донецкой народных республик (ЛНР и ДНР) временный запрет на въезд в страну для иностранцев.

Происшествия В КБР ликвидировали группу боевиков, готовивших теракты Трое боевиков, готовивших террористические акты, ликвидированы в Кабардино-Балкарии, у них обнаружены оружие и элементы самодельной бомбы, заявили "Интерфаксу" в информационном центре Национального антитеррористического комитета (НАК).