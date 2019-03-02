Коронавирус
Lenta.ruАваков предупредил украинцев о голоде
20 марта правительство Украины ввело в Киеве, Днепропетровской и Ивано-Франковской областях режим чрезвычайной ситуации. Ранее на всей территории страны был объявлен карантин, за несоблюдение правил которого предусматривается уголовная ответственность.
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Аваков призвал правительство ввести выплаты оставшимся без средств к существованию
Московский Комсомолецвчера в 23:36
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Шоу-бизнес
Татьяна Абрамова обвинила Валерию в жульничестве для попадания на ТВ
Общество
Москвичей старше 65 лет обязали соблюдать домашний режим
Жители столицы старше 65 лет и страдающие хроническими заболеваниями с 26 марта по 14 апреля обязаны соблюдать домашний режим, написал мэр Москвы Сергей Собянин в своем блоге.
Происшествия
В Ленобласти на домашнем карантине погибла девушка
Девушка находилась на карантине по месту жительству, поскольку накануне прибыла из Италии, сообщает РИА Новости, ссылаясь на источник в правоохранительных органах.
Армия и оружие
ВСУ будут патрулировать города во время карантина на Украине
С 12 марта по 3 апреля во всех учебных заведениях Украины действует карантин, запрещены массовые мероприятия.
Футбол
Marca рассказала о страданиях Смолова из-за карантина
Общество
Главному врачу-инфекционисту Ставрополья грозит уголовное дело
Ставрополь, 21 марта 2020, 13:29 — REGNUM Уголовное дело за нарушение карантина в связи с угрозой распространения коронавируса грозит главному внештатному специалисту по инфекционным болезням министерства здравоохранения Ставропольского края Ирине Санниковой.
Авто
Украинское кузовное ателье доработало BMW и Mercedes-Benz
По желанию клиента за основу могут взять не только немецкое, но и любое другое авто, которое подходит по размерам – Spec Auto Tuning имеет опыт работы с шасси Toyota Mark II, а в портфолио есть снимок ГАЗ-12 «ЗиМ», его адаптировали под техническое оснащение BMW 7-Series в кузове E32.
Здоровье
Врач объяснил, почему мужчины чаще заражаются коронавирусом
Доктор медицинских наук Виктор Зуев назвал причины, из-за которых мужчины чаще женщин заражаются коронавирусной инфекцией.
Общество
Собянин открыл еще одно отделение для больных коронавирусом
Мэр Москвы Сергей Собянин в понедельник открыл отделение для больных с коронавирусной инфекцией в городской клинической больнице 67 имени Ворохобова.
Общество
В Минздраве назвали сроки снижения активности коронавируса
Активность распространения коронавируса резко снизится в апреле-мае.
Общество
Правительство выделило 7,5 млрд рублей на закупку аппаратов ИВЛ
Правительство России выделяет Минпромторгу 7,5 млрд рублей из резервного фонда на закупку аппаратов искусственной вентиляции лёгких (ИВЛ) и экстракорпоральной мембранной оксигенации.
Музыка
«Евровидение-2020» могут провести в онлайн-режиме
Ежегодный песенный конкурс должен был проходить с 12 по 16 мая в Нидерландах, но был перенесен по вышеуказанным причинам на 2021 год.
Энергетика
Reuters узнало о согласии Москвы увеличить скидку на нефть для Минска
Россия согласилась увеличить скидку на поставляемую в Белоруссию нефть до $15,7 за тонну, что на $12 больше, чем предлагалось ранее, сообщает Reuters со ссылкой на три источника в нефтяной отрасли.
Армия и оружие
С апельсинами в руках. Италия встречает помощь из России
Константин Худолеев рассказал, как прибывших спецов встретили сотрудники ВВС Италии. Первым делом они подарили нам по пакету с апельсинами.
Шоу-бизнес
Барбара Брыльска борется с раком
78-летняя польская актриса Барбара Брыльска, Надя Шевелева из "Иронии судьбы", сражается с онкологическим заболеванием.
Общество
Названы отрасли с самыми высокими зарплатами в России
Отмечается, что в 30 субъектах Федерации эта сфера входит в тройку отраслей с самой высокой зарплатой.
Культура
В Сети появился новый трейлер сериала «Зулейха открывает глаза»
Общество
Японское лекарство от коронавируса оказалось эффективнее арбидола
Японский препарат фавипиравир показал большую эффективность от коронавируса по сравнению с российским арбидолом, выяснили китайские медики.
Общество
Счетная палата отменила все новые проверки до июня из-за коронавируса
Счетная палата РФ из-за ситуации с коронавирусом отменила все новые проверки до 1 июня, сообщил глава контрольного ведомства Алексей Кудрин.
Политика
Москва призвала НАТО отказаться от учений во время 75-летия Победы
Москва призвала европейские страны отказаться от активной фазы учений НАТО Defender в период празднования 75-летия Победы, заявил журналистам замглавы МИД РФ Александр Грушко.
Шоу-бизнес
Диана Гурцкая опубликовала фото без очков
Снимок певицы опубликовал её брат Роберт. Он также рассказал, что автором фото стал знаменитый фотограф из Тбилиси.
Кино
Netflix показал трейлер аниме-сериала «Ghost in the Shell: SAC_2045»
Культура
Андрей Бурковский о сериале «Звоните ДиКаприо!» и нюансах профессии актёра
Исполнитель одной из главных ролей Андрей Бурковский в интервью RT рассказал о причинах успеха и актуальности сериала, а также о нюансах актёрской профессии и подходе к выбору проектов.
Общество
Украинским пенсионерам и инвалидам выплатят пособие из-за карантина
Украинским пенсионерам, чьи социальные выплаты не достигают определенного размера, и инвалидам отдельных групп выплатят разовые пособия в связи с объявлением карантина в стране.
Общество
Названа еще одна причина высокой смертности от коронавируса в Италии
Помощник генерального директора Всемирной организации здравоохранения Брюс Эйлвар назвал еще одну версию причин высокого уровня смертности от коронавируса в Италии.
Экономика
Три миллиона предпринимателей в РФ могут разориться из-за коронавируса
В Торгово-промышленной палате РФ прогнозируют, что, если ситуация с распространением коронавируса затянется, то почти 3 млн российских предпринимателей могут закрыть свой бизнес, сообщает РБК.
Экономика
Владельцы АЗС предупредили о риске роста цен на бензин
Независимый топливный союз (НТС) обратился к премьер-министру Михаилу Мишустину с просьбой поддержать отрасль в связи с риском роста цен на бензин на фоне ситуации с пандемией коронавируса.