Коронавирус

Lenta.ruLenta.ruАваков предупредил украинцев о голоде

20 марта правительство Украины ввело в Киеве, Днепропетровской и Ивано-Франковской областях режим чрезвычайной ситуации. Ранее на всей территории страны был объявлен карантин, за несоблюдение правил которого предусматривается уголовная ответственность.
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Украинцы не смогут заплатить даже за еду — Аваков

Телеканал 360°02:51

Глава МВД Украины предупредил о голоде в стране из-за коронавируса

Вести.Ru02:33

Аваков предупредил украинцев о голоде

Lenta.ru01:51

Аваков предупредил украинцев о голоде и нехватке лекарств

РЕН ТВ00:43

Аваков предупредил украинцев о голоде из-за коронавируса

Известия00:25

Аваков призвал правительство ввести выплаты оставшимся без средств к существованию

Московский Комсомолецвчера в 23:36

Аваков предупредил, что у украинцев могут закончиться деньги на еду

РИА Новостивчера в 20:32
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Шоу-бизнес

Татьяна Абрамова обвинила Валерию в жульничестве для попадания на ТВ

Газета.Ru вчера в 08:23
Общество

Москвичей старше 65 лет обязали соблюдать домашний режим

Жители столицы старше 65 лет и страдающие хроническими заболеваниями с 26 марта по 14 апреля обязаны соблюдать домашний режим, написал мэр Москвы Сергей Собянин в своем блоге.
РИА Новости 02:53
Происшествия

В Ленобласти на домашнем карантине погибла девушка

Девушка находилась на карантине по месту жительству, поскольку накануне прибыла из Италии, сообщает РИА Новости, ссылаясь на источник в правоохранительных органах.
Вести.Ru 09:31
Армия и оружие

ВСУ будут патрулировать города во время карантина на Украине

С 12 марта по 3 апреля во всех учебных заведениях Украины действует карантин, запрещены массовые мероприятия.
ФАН вчера в 07:48
Футбол

Marca рассказала о страданиях Смолова из-за карантина

Bookmaker-ratings.ru 07:14
Общество

Главному врачу-инфекционисту Ставрополья грозит уголовное дело

Ставрополь, 21 марта 2020, 13:29 — REGNUM Уголовное дело за нарушение карантина в связи с угрозой распространения коронавируса грозит главному внештатному специалисту по инфекционным болезням министерства здравоохранения Ставропольского края Ирине Санниковой.
REGNUM 21 марта в 06:29
Авто

Украинское кузовное ателье доработало BMW и Mercedes-Benz

По желанию клиента за основу могут взять не только немецкое, но и любое другое авто, которое подходит по размерам – Spec Auto Tuning имеет опыт работы с шасси Toyota Mark II, а в портфолио есть снимок ГАЗ-12 «ЗиМ», его адаптировали под техническое оснащение BMW 7-Series в кузове E32.
CarsWeek.ru вчера в 14:25
Здоровье

Врач объяснил, почему мужчины чаще заражаются коронавирусом

Доктор медицинских наук Виктор Зуев назвал причины, из-за которых мужчины чаще женщин заражаются коронавирусной инфекцией.
РИА Новости 08:25
Общество

Собянин открыл еще одно отделение для больных коронавирусом

Мэр Москвы Сергей Собянин в понедельник открыл отделение для больных с коронавирусной инфекцией в городской клинической больнице 67 имени Ворохобова.
РИА Новости 07:44
Общество

В Минздраве назвали сроки снижения активности коронавируса

Активность распространения коронавируса резко снизится в апреле-мае.
РБК 08:26
Происшествия

На Сахалине предотвратили нападение студентов на учебное заведение

РИА Новости 08:18
Общество

Правительство выделило 7,5 млрд рублей на закупку аппаратов ИВЛ

Правительство России выделяет Минпромторгу 7,5 млрд рублей из резервного фонда на закупку аппаратов искусственной вентиляции лёгких (ИВЛ) и экстракорпоральной мембранной оксигенации.
RT на русском 02:42
Музыка

«Евровидение-2020» могут провести в онлайн-режиме

Ежегодный песенный конкурс должен был проходить с 12 по 16 мая в Нидерландах, но был перенесен по вышеуказанным причинам на 2021 год.
NewInform 03:31
Энергетика

Reuters узнало о согласии Москвы увеличить скидку на нефть для Минска

Россия согласилась увеличить скидку на поставляемую в Белоруссию нефть до $15,7 за тонну, что на $12 больше, чем предлагалось ранее, сообщает Reuters со ссылкой на три источника в нефтяной отрасли.
РБК 07:29
Армия и оружие

С апельсинами в руках. Италия встречает помощь из России

Константин Худолеев рассказал, как прибывших спецов встретили сотрудники ВВС Италии. Первым делом они подарили нам по пакету с апельсинами.
Вести.Ru 08:18
Шоу-бизнес

Барбара Брыльска борется с раком

78-летняя польская актриса Барбара Брыльска, Надя Шевелева из "Иронии судьбы", сражается с онкологическим заболеванием.
Российская газета 05:04
Общество

Названы отрасли с самыми высокими зарплатами в России

Отмечается, что в 30 субъектах Федерации эта сфера входит в тройку отраслей с самой высокой зарплатой.
REGNUM 01:43
Культура

В Сети появился новый трейлер сериала «Зулейха открывает глаза»

Реальное время 21 марта в 09:31
Общество

Японское лекарство от коронавируса оказалось эффективнее арбидола

Японский препарат фавипиравир показал большую эффективность от коронавируса по сравнению с российским арбидолом, выяснили китайские медики.
РИА Новости 09:28
Общество

Счетная палата отменила все новые проверки до июня из-за коронавируса

Счетная палата РФ из-за ситуации с коронавирусом отменила все новые проверки до 1 июня, сообщил глава контрольного ведомства Алексей Кудрин.
РИА Новости 08:25
Политика

Москва призвала НАТО отказаться от учений во время 75-летия Победы

Москва призвала европейские страны отказаться от активной фазы учений НАТО Defender в период празднования 75-летия Победы, заявил журналистам замглавы МИД РФ Александр Грушко.
РИА Новости 06:09
Шоу-бизнес

Диана Гурцкая опубликовала фото без очков

Снимок певицы опубликовал её брат Роберт. Он также рассказал, что автором фото стал знаменитый фотограф из Тбилиси.
DixiNews вчера в 13:13
Кино

Netflix показал трейлер аниме-сериала «Ghost in the Shell: SAC_2045»

Культуромания вчера в 03:21
Культура

Андрей Бурковский о сериале «Звоните ДиКаприо!» и нюансах профессии актёра

Исполнитель одной из главных ролей Андрей Бурковский в интервью RT рассказал о причинах успеха и актуальности сериала, а также о нюансах актёрской профессии и подходе к выбору проектов.
RT на русском 08:04
Происшествия

Протаранивший толпу людей в Москве россиянин получил 16 лет колонии

Lenta.ru 09:35
Футбол

Комличенко признан лучшим игроком «Динамо» в феврале и марте

Sport24.ru 08:46
Общество

Украинским пенсионерам и инвалидам выплатят пособие из-за карантина

Украинским пенсионерам, чьи социальные выплаты не достигают определенного размера, и инвалидам отдельных групп выплатят разовые пособия в связи с объявлением карантина в стране.
Lenta.ru 05:31
Общество

Названа еще одна причина высокой смертности от коронавируса в Италии

Помощник генерального директора Всемирной организации здравоохранения Брюс Эйлвар назвал еще одну версию причин высокого уровня смертности от коронавируса в Италии.
Дни24 09:25
Экономика

Три миллиона предпринимателей в РФ могут разориться из-за коронавируса

В Торгово-промышленной палате РФ прогнозируют, что, если ситуация с распространением коронавируса затянется, то почти 3 млн российских предпринимателей могут закрыть свой бизнес, сообщает РБК.
Аргументы и Факты 20 марта в 22:14
Экономика

Владельцы АЗС предупредили о риске роста цен на бензин

Независимый топливный союз (НТС) обратился к премьер-министру Михаилу Мишустину с просьбой поддержать отрасль в связи с риском роста цен на бензин на фоне ситуации с пандемией коронавируса.
РИА Новости 09:43
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