20 марта правительство Украины ввело в Киеве, Днепропетровской и Ивано-Франковской областях режим чрезвычайной ситуации. Ранее на всей территории страны был объявлен карантин, за несоблюдение правил которого предусматривается уголовная ответственность.

Общество Москвичей старше 65 лет обязали соблюдать домашний режим Жители столицы старше 65 лет и страдающие хроническими заболеваниями с 26 марта по 14 апреля обязаны соблюдать домашний режим, написал мэр Москвы Сергей Собянин в своем блоге.

Происшествия В Ленобласти на домашнем карантине погибла девушка Девушка находилась на карантине по месту жительству, поскольку накануне прибыла из Италии, сообщает РИА Новости, ссылаясь на источник в правоохранительных органах.

Общество Главному врачу-инфекционисту Ставрополья грозит уголовное дело Ставрополь, 21 марта 2020, 13:29 — REGNUM Уголовное дело за нарушение карантина в связи с угрозой распространения коронавируса грозит главному внештатному специалисту по инфекционным болезням министерства здравоохранения Ставропольского края Ирине Санниковой.

Авто Украинское кузовное ателье доработало BMW и Mercedes-Benz По желанию клиента за основу могут взять не только немецкое, но и любое другое авто, которое подходит по размерам – Spec Auto Tuning имеет опыт работы с шасси Toyota Mark II, а в портфолио есть снимок ГАЗ-12 «ЗиМ», его адаптировали под техническое оснащение BMW 7-Series в кузове E32.

Общество Собянин открыл еще одно отделение для больных коронавирусом Мэр Москвы Сергей Собянин в понедельник открыл отделение для больных с коронавирусной инфекцией в городской клинической больнице 67 имени Ворохобова.

Музыка «Евровидение-2020» могут провести в онлайн-режиме Ежегодный песенный конкурс должен был проходить с 12 по 16 мая в Нидерландах, но был перенесен по вышеуказанным причинам на 2021 год.

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