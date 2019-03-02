Коронавирус

Lenta.ruLenta.ruАваков предупредил украинцев о голоде

20 марта правительство Украины ввело в Киеве, Днепропетровской и Ивано-Франковской областях режим чрезвычайной ситуации. Ранее на всей территории страны был объявлен карантин, за несоблюдение правил которого предусматривается уголовная ответственность.
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Аваков предупредил украинцев о голоде и нехватке лекарств

РЕН ТВ00:43

Глава МВД Украины предупредил о голоде в стране из-за коронавируса

Вести.Ru02:33

Аваков предупредил украинцев о голоде

Lenta.ru01:51

Украинцы не смогут заплатить даже за еду — Аваков

Телеканал 360°02:51

Аваков предупредил украинцев о голоде из-за коронавируса

Известия00:25

Аваков призвал правительство ввести выплаты оставшимся без средств к существованию

Московский Комсомолецвчера в 23:36

Аваков предупредил, что у украинцев могут закончиться деньги на еду

РИА Новостивчера в 20:32
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Общество

Вирусолог из Китая назвал сроки победы над коронавирусом в Европе

Европейским странам может понадобиться два года для того, чтобы справиться с пандемией коронавируса, заявил китайский вирусолог, глава Шанхайской экспертной группы по COVID-19 Чжан Вэньхун 22 марта.
Известия 01:02
Технологии

МТС призвала своих абонентов не выходить из дома

Пока что нововведение коснулось не всех абонентов, но в скором времени идентификатор изменится у каждого, сообщил представитель компании МТС Алексей Меркутов.
Live24 01:30
Общество

Россия ограничит авиасообщение с Турцией

Ограничение начнет действовать с 00:00 23 марта. Чартерные рейсы будут выполняться при условии перевозки граждан России до полного вывоза.
АТВмедиа вчера в 11:45
Общество

В Гидрометцентре предупредили о приходе необычного антициклона

Иными словами, по ночам в антициклоне и ясном небе происходит сильнейшее охлаждение воздуха.
Российская газета вчера в 21:00
Финансы

Рубль падает на открытии торгов

Курс рубля снижается по отношению к доллару и евро на начало торгов, свидетельствуют данные Московской биржи.
Газета.Ru 03:27
Здоровье

16-летняя москвичка вылечилась от коронавируса

Lenta.ru 01:04
Шоу-бизнес

Джиган и Оксана Самойлова с детьми вернулись из Майами в Россию

Джиган вместе со своей женой и детьми вернулся в Россию из Майами Напомним, последние две недели от Джигана и его семьи поступали весьма тревожные новости.
Вокруг ТВ вчера в 20:44
Здоровье

Названа новая причина высокой смертности от коронавируса в Италии

Причиной высокой смертности заразившихся коронавирусом в Италии могут быть не только демографические особенности страны, но и специфика системы тестирования.
РИА Новости 03:29
Происшествия

В КБР ликвидировали группу боевиков, готовивших теракты

Трое боевиков, готовивших террористические акты, ликвидированы в Кабардино-Балкарии, у них обнаружены оружие и элементы самодельной бомбы, заявили "Интерфаксу" в информационном центре Национального антитеррористического комитета (НАК).
Интерфакс 05:09
Происшествия

Осужденный в США продюсер Вайнштейн заразился коронавирусом

Интерфакс вчера в 19:32
Общество

Мишустин намерен защитить работников от увольнений из-за коронавируса

По информации пресс-службы российского кабмина, председатель правительства Михаил Мишустин поручил Минтруда и Минюсту предложить меры по защите сотрудников учреждений, предприятий и организаций, чтобы люди не боялись быть уволенными в условиях борьбы с новым типом коронавируса.
Newvz.ru 04:12
Общество

В России выявили 367 случаев заражения коронавирусом

По данным на 22 марта, в России за сутки зарегистрировали 61 новый случай заражения коронавирусом К вечеру 21 марта число заболевших в стране составляло 306 человек, пять случаев зафиксировали в Краснодарском крае.
Юга.ру вчера в 09:11
Общество

Москвичей старше 65 лет обязали с 26 марта соблюдать домашний режим

Мэр Москвы Сергей Собянин в своём блоге сообщил, что москвичи старше 65 лет и граждане, страдающие хроническими заболеваниями, обязаны соблюдать домашний режим в период с 26 марта по 14 апреля.
RT на русском 02:31
Общество

Мишустин призвал пожилых россиян по возможности оставаться дома

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин призвал пожилых россиян внимательно относиться к своему здоровью, избегать людных мест и по возможности оставаться дома.
ТАСС 02:58
Шоу-бизнес

Актриса Татьяна Абрамова развелась с мужем после тяжелой болезни сына

Актриса Татьяна Абрамова в программе «Секрет на миллион» на НТВ рассказала, что развелась со своим первым мужем Сергеем Кулешенко почти сразу, как стало известно о тяжелой болезни младшего сына Александра.
Вечерняя Москва 21 марта в 15:59
Происшествия

Землетрясение в Загребе стало сильнейшим за 140 лет

В хорватской столице Загребе произошло сильнейшее за 140 лет землетрясение, сообщил премьер-министр страны Андрей Пленкович.
РИА Новости вчера в 06:52
Происшествия

Пропала 15-летняя жительница Саратова с татуировкой «крест»

СаратовБизнесКонсалтинг 03:17
Кино

Премьера спин-оффа «Ходячих мертвецов» отложена из-за коронавируса

Телеканал AMC отложил запуск дополнительного сезона постапокалиптический сериала Ходячие мертвецы: Мир за пределами.
NewInform 05:01
Политика

Россия завершила переброску помощи в Италию

Около 100 российских военных специалистов и оборудование переброшены военно-транспортной авиацией в Италию в рамках помощи в борьбе с коронавирусом, сообщили в понедельник в Минобороны РФ.
Интерфакс 03:29
Космос

Супер-Земля может вращаться вокруг красного карлика — ближайшей к Солнцу звезды

Американские ученые считают, что вокруг ближайшей к Солнцу звезды — Проксимы Центавра, может вращаться уникальная экзопланета, которую условно называют Супер-Землей.
Экология Регионов 02:33
Политика

Голосование по поправкам в Конституцию может быть перенесено на июнь

Политическое решение о переносе общероссийского голосования по поправкам в Конституцию, назначенного указом президента на 22 апреля, принято, однако пока не определена новая дата голосования.
Ведомости вчера в 16:55
Происшествия

В Германии зятя Михаила Мишустина подозревают в отмывании денег

Примечательно, что Удодова подозревали в отмывании денег и раньше — в 2007 году в Швейцарии.
Pravda.Ru 05:05
Происшествия

В Москве покончил с собой дознаватель МВД

В Москве на службе покончил с собой молодой сотрудник МВД, лейтенант полиции, работавший дознавателем.
Lenta.ru 03:44
Происшествия

Погиб предотвративший авиакатастрофу над Москвой диспетчер

В Москве зять убил 61-летнего Виктора Щипоникова, который 13 лет назад, работая диспетчером, предотвратил авиакатастрофу.
Lenta.ru 05:15
Происшествия

Летевших с зараженным коронавирусом россиянином пассажиров потеряли

Пассажиров, летевших одним рейсом с жителем Сургута, у которого выявили коронавирус, потеряли: Роспотребнадзор не может найти адреса их фактического проживания.
Lenta.ru вчера в 03:49
Политика

Захарова ответила на слова журналиста Bild о Лаврове цитатой министра

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова прокомментировала реакцию немецких СМИ на сообщение, опубликованное 21 марта московским бюро телекомпании ARD.
Российская газета вчера в 23:03
Экономика

Нацбанк Украины призвал прекратить операции с наличной валютой

Национальный банк Украины в связи с угрозой распространения коронавируса предложил полностью отказаться от операций с наличными деньгами, а все выплаты из государственного бюджета на зарплаты, пенсии, субсидии и соцпособия перевести в безналичную форму.
Евразия Daily 01:36
Энергетика

Цены на нефть на открытии торгов обвалились на 8%

Мировые цены на нефть резко обвалились на открытии торгов, падение котировок достигает восьми-девяти процентов, свидетельствуют данные бирж.
РИА Новости вчера в 18:35
Общество

В Москве изменили схему постановки диагноза «коронавирусная инфекция»

Ставить диагноз "коронавирусная инфекция" будут после первой положительной пробы, которую получат в одной из федеральных или городских лабораторий в Москве.
ТАСС 03:05
Общество

В Башкирии закрывают все бассейны и кинотеатры

Вторая мера – закрываются все бассейны и кинотеатры.
Газета Республика Башкортостан 02:18
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Аваков Арсен Борисович
Украинский политик
Украинский государственный деятель. Министр внутренних дел Украины с 27 февраля 2014 года. В 2013 году занимал 118-е место в рейтинге «200 самых богатых людей Украины» с состоянием 98,9 млн долларов.
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