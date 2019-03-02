Коронавирус
Lenta.ruАваков предупредил украинцев о голоде
20 марта правительство Украины ввело в Киеве, Днепропетровской и Ивано-Франковской областях режим чрезвычайной ситуации. Ранее на всей территории страны был объявлен карантин, за несоблюдение правил которого предусматривается уголовная ответственность.
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Аваков призвал правительство ввести выплаты оставшимся без средств к существованию
Московский Комсомолецвчера в 23:36
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Общество
Вирусолог из Китая назвал сроки победы над коронавирусом в Европе
Европейским странам может понадобиться два года для того, чтобы справиться с пандемией коронавируса, заявил китайский вирусолог, глава Шанхайской экспертной группы по COVID-19 Чжан Вэньхун 22 марта.
Технологии
МТС призвала своих абонентов не выходить из дома
Пока что нововведение коснулось не всех абонентов, но в скором времени идентификатор изменится у каждого, сообщил представитель компании МТС Алексей Меркутов.
Общество
Россия ограничит авиасообщение с Турцией
Ограничение начнет действовать с 00:00 23 марта. Чартерные рейсы будут выполняться при условии перевозки граждан России до полного вывоза.
Общество
В Гидрометцентре предупредили о приходе необычного антициклона
Иными словами, по ночам в антициклоне и ясном небе происходит сильнейшее охлаждение воздуха.
Финансы
Рубль падает на открытии торгов
Курс рубля снижается по отношению к доллару и евро на начало торгов, свидетельствуют данные Московской биржи.
Здоровье
16-летняя москвичка вылечилась от коронавируса
Шоу-бизнес
Джиган и Оксана Самойлова с детьми вернулись из Майами в Россию
Джиган вместе со своей женой и детьми вернулся в Россию из Майами Напомним, последние две недели от Джигана и его семьи поступали весьма тревожные новости.
Здоровье
Названа новая причина высокой смертности от коронавируса в Италии
Причиной высокой смертности заразившихся коронавирусом в Италии могут быть не только демографические особенности страны, но и специфика системы тестирования.
Происшествия
В КБР ликвидировали группу боевиков, готовивших теракты
Трое боевиков, готовивших террористические акты, ликвидированы в Кабардино-Балкарии, у них обнаружены оружие и элементы самодельной бомбы, заявили "Интерфаксу" в информационном центре Национального антитеррористического комитета (НАК).
Происшествия
Осужденный в США продюсер Вайнштейн заразился коронавирусом
Общество
Мишустин намерен защитить работников от увольнений из-за коронавируса
По информации пресс-службы российского кабмина, председатель правительства Михаил Мишустин поручил Минтруда и Минюсту предложить меры по защите сотрудников учреждений, предприятий и организаций, чтобы люди не боялись быть уволенными в условиях борьбы с новым типом коронавируса.
Общество
В России выявили 367 случаев заражения коронавирусом
По данным на 22 марта, в России за сутки зарегистрировали 61 новый случай заражения коронавирусом К вечеру 21 марта число заболевших в стране составляло 306 человек, пять случаев зафиксировали в Краснодарском крае.
Общество
Москвичей старше 65 лет обязали с 26 марта соблюдать домашний режим
Мэр Москвы Сергей Собянин в своём блоге сообщил, что москвичи старше 65 лет и граждане, страдающие хроническими заболеваниями, обязаны соблюдать домашний режим в период с 26 марта по 14 апреля.
Общество
Мишустин призвал пожилых россиян по возможности оставаться дома
Премьер-министр РФ Михаил Мишустин призвал пожилых россиян внимательно относиться к своему здоровью, избегать людных мест и по возможности оставаться дома.
Шоу-бизнес
Актриса Татьяна Абрамова развелась с мужем после тяжелой болезни сына
Актриса Татьяна Абрамова в программе «Секрет на миллион» на НТВ рассказала, что развелась со своим первым мужем Сергеем Кулешенко почти сразу, как стало известно о тяжелой болезни младшего сына Александра.
Происшествия
Землетрясение в Загребе стало сильнейшим за 140 лет
В хорватской столице Загребе произошло сильнейшее за 140 лет землетрясение, сообщил премьер-министр страны Андрей Пленкович.
Происшествия
Пропала 15-летняя жительница Саратова с татуировкой «крест»
Кино
Премьера спин-оффа «Ходячих мертвецов» отложена из-за коронавируса
Телеканал AMC отложил запуск дополнительного сезона постапокалиптический сериала Ходячие мертвецы: Мир за пределами.
Политика
Россия завершила переброску помощи в Италию
Около 100 российских военных специалистов и оборудование переброшены военно-транспортной авиацией в Италию в рамках помощи в борьбе с коронавирусом, сообщили в понедельник в Минобороны РФ.
Космос
Супер-Земля может вращаться вокруг красного карлика — ближайшей к Солнцу звезды
Американские ученые считают, что вокруг ближайшей к Солнцу звезды — Проксимы Центавра, может вращаться уникальная экзопланета, которую условно называют Супер-Землей.
Политика
Голосование по поправкам в Конституцию может быть перенесено на июнь
Политическое решение о переносе общероссийского голосования по поправкам в Конституцию, назначенного указом президента на 22 апреля, принято, однако пока не определена новая дата голосования.
Происшествия
В Германии зятя Михаила Мишустина подозревают в отмывании денег
Примечательно, что Удодова подозревали в отмывании денег и раньше — в 2007 году в Швейцарии.
Происшествия
В Москве покончил с собой дознаватель МВД
В Москве на службе покончил с собой молодой сотрудник МВД, лейтенант полиции, работавший дознавателем.
Происшествия
Погиб предотвративший авиакатастрофу над Москвой диспетчер
В Москве зять убил 61-летнего Виктора Щипоникова, который 13 лет назад, работая диспетчером, предотвратил авиакатастрофу.
Происшествия
Летевших с зараженным коронавирусом россиянином пассажиров потеряли
Пассажиров, летевших одним рейсом с жителем Сургута, у которого выявили коронавирус, потеряли: Роспотребнадзор не может найти адреса их фактического проживания.
Политика
Захарова ответила на слова журналиста Bild о Лаврове цитатой министра
Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова прокомментировала реакцию немецких СМИ на сообщение, опубликованное 21 марта московским бюро телекомпании ARD.
Экономика
Нацбанк Украины призвал прекратить операции с наличной валютой
Национальный банк Украины в связи с угрозой распространения коронавируса предложил полностью отказаться от операций с наличными деньгами, а все выплаты из государственного бюджета на зарплаты, пенсии, субсидии и соцпособия перевести в безналичную форму.
Энергетика
Цены на нефть на открытии торгов обвалились на 8%
Мировые цены на нефть резко обвалились на открытии торгов, падение котировок достигает восьми-девяти процентов, свидетельствуют данные бирж.
Общество
В Москве изменили схему постановки диагноза «коронавирусная инфекция»
Ставить диагноз "коронавирусная инфекция" будут после первой положительной пробы, которую получат в одной из федеральных или городских лабораторий в Москве.
Общество
В Башкирии закрывают все бассейны и кинотеатры
Вторая мера – закрываются все бассейны и кинотеатры.