Коронавирус

Lenta.ruLenta.ruАваков предупредил украинцев о голоде

20 марта правительство Украины ввело в Киеве, Днепропетровской и Ивано-Франковской областях режим чрезвычайной ситуации. Ранее на всей территории страны был объявлен карантин, за несоблюдение правил которого предусматривается уголовная ответственность.
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Украинцы не смогут заплатить даже за еду — Аваков

Телеканал 360°02:51

Глава МВД Украины предупредил о голоде в стране из-за коронавируса

Вести.Ru02:33

Аваков призвал правительство ввести выплаты оставшимся без средств к существованию

Московский Комсомолецвчера в 23:36

Аваков предупредил украинцев о голоде и нехватке лекарств

РЕН ТВ00:43

Аваков предупредил украинцев о голоде из-за коронавируса

Известия00:25

Аваков предупредил украинцев о голоде

Lenta.ru01:51

Аваков предупредил, что у украинцев могут закончиться деньги на еду

РИА Новостивчера в 20:32
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Энергетика

Цены на нефть Brent и WTI на открытии торгов обвалились на 8-10%

Цены на нефть снова обвалились – майский фьючерс на марку Brent потерял на открытии торгов более 8%. Североамериканская WTI потеряла немногим меньше 10%, едва не свалившись ниже $20 за баррель.
Газета.Ru 02:13
Общество

Названа новая причина высокой смертности от коронавируса в Италии

Причиной высокой смертности заразившихся коронавирусом в Италии могут быть не только демографические особенности страны, но и специфика системы тестирования.
РИА Новости 03:29
Общество

Россия ограничит авиасообщение с Турцией из-за коронавируса

Авиасообщение РФ с Турцией ограничат с 23 марта, исключение составят лишь регулярные рейсы в Стамбул и чартеры для вывоза россиян.
ПолитРоссия вчера в 07:30
Политика

В Кремле оценили возможность переноса голосования по Конституции

Голосование по поправке к Конституции по-прежнему планируется на 22 апреля, заявил журналистам пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
RT на русском 05:52
Общество

Москвичей старше 65 лет обязали соблюдать домашний режим

Ранее премьер-министр России Михаил Мишустин сообщил, что число случаев заражения коронавирусом в стране возросло до 438.
Lenta.ru 02:14
Политика

Трамп разрешил ввести нацгвардию в охваченные коронавирусом штаты

Президент США Дональд Трамп разрешил задействовать национальную гвардию для помощи в борьбе с пандемией в штатах Нью-Йорк, Калифорния и Вашингтон, где выявлено большое число зараженных коронавирусом.
Известия вчера в 22:04
Происшествия

ФСБ предотвратила теракт в Кабардино-Балкарии

В Кабардино-Балкарии сотрудники Федеральной службы безопасности нейтрализовали троих боевиков, сообщает Национальный антитеррористический комитет.
РИА Новости 05:07
Экономика

В России могут разориться 3 млн предпринимателей из-за коронавируса

В связи с экономическими последствиями пандемии коронавируса нового типа примерно 3 миллиона предпринимателей оказались под угрозой разорения.
Mockva.ru 20 марта в 21:55
Происшествия

В Хорватии за утро произошли два мощных землетрясения

В Хорватии произошли два мощных землетрясения магнитудой более пяти, а всего с утра — не менее пяти толчков, сообщил в Twitter Европейско-средиземноморский сейсмологический центр.
РБК вчера в 05:30
Общество

В России выявили 367 случаев заражения коронавирусом

По данным на 22 марта, в России за сутки зарегистрировали 61 новый случай заражения коронавирусом К вечеру 21 марта число заболевших в стране составляло 306 человек, пять случаев зафиксировали в Краснодарском крае.
Юга.ру вчера в 09:11
Общество

Главврача калужской больницы уволят из-за отпуска в Таиланде

Врио губернатора Калужской области Владислав Шапша уволит главврача областной больницы Владимира Кондюкова, улетевшего в Таиланд в разгар пандемии коронавируса.
Газета.Ru 04:38
Здоровье

В Нижнем определили резервные больницы для пациентов с коронавирусом

Правительство Нижегородской области определило перечень резервных медицинских учреждений для размещения пациентов с коронавирусной инфекцией.
РБК Нижний Новгород 05:50
Футбол

AS: Зидан попросил «Реал» купить нападающего «Вулверхэмптона» Хименеса

Во время летнего трансферного окна форвард «Вулверхэмптона» Рауль Хименес может перейти в «Реал».
Бомбардир.ру 03:59
Футбол

«Ньюкасл Джетс» при пустых трибунах переиграл «Мельбурн Сити»

«Ньюкасл Джетс» нанес поражение «Мельбурн Сити» в матче 26-го тура чемпионата Австралии.
Матч ТВ 06:26
Политика

Россия решила не запрещать въезд в страну жителям ДНР и ЛНР

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин распорядился не распространять на жителей самопровозглашенных Луганской и Донецкой народных республик (ЛНР и ДНР) временный запрет на въезд в страну для иностранцев.
Интерфакс 04:18
Общество

Гидрометцентр рассказал о погоде летом

Россиян ждет теплое лето на большей части территории страны с температурой около и выше нормы, сообщил журналистам научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.
РИА Новости 06:17
Армия и оружие

Италия призвала на борьбу с коронавирусом армию США

Красная весна 05:29
Происшествия

У четверых жителей Челябинской области выявлен коронавирус

У четверых жителей Челябинской области получены положительные результаты на коронавирус.
Российская газета 02:40
Авто

Toyota Land Cruiser Prado стал самым популярным импортным авто в РФ

Автоновости дня 05:28
Общество

В Китае отказались от помощи из России в борьбе с коронавирусом

Китайский город Гуанчжоу — один из побратимов Екатеринбурга — отказался от гуманитарной помощи, которую планировали отправить из Свердловской области в рамках борьбы с коронавирусом.
Lenta.ru 06:14
Происшествия

В курганском городе после обысков в ОВД сменился начальник полиции

REGNUM 05:04
Общество

В ВШЭ отреагировали на призыв профессора «вернуть 37-й год»

Ранее Матвейчев отреагировал на отказ некоторых студентов университета заполнять анкету для прибывших из стран с зарегистрированными случаями заражения коронавирусной инфекцией и на своей странице в Facebook призвал вернуть 37-й год Позднее он удалил пост.
РИА Новости 06:09
Шоу-бизнес

Барбара Брыльска борется с раком

78-летняя польская актриса Барбара Брыльска, Надя Шевелева из "Иронии судьбы", сражается с онкологическим заболеванием.
Российская газета 05:04
Общество

Китайский вирусолог назвал сроки победы над коронавирусом в Европе

Эксперт подчеркнул, что пандемия не закончится в Европе в ближайшем будущем, а точные сроки взятия ее под контроль зависят от мировых усилий по ее сдерживанию.
Вестник Кавказа вчера в 23:43
Происшествия

Воронежские власти прокомментировали скандал с путёвками

Воронеж, 23 марта 2020, 10:27 — REGNUM Чиновников Воробьёвского района Воронежской области, отправлявших своих детей в санатории Ялты вне очереди, ждёт увольнение — в случае, если информация подтвердится.
REGNUM 03:27
Общество

Власти России могут ужесточить карантин

Существует вероятность, что власти России примут более серьезные меры по борьбе с коронавирусом, сообщает РИА Новости со ссылкой на правительственный источник.
Инфо24 вчера в 05:45
Армия и оружие

ВКС России подготовили девять самолетов для доставки помощи в Италию

Воздушно-космические силы России сосредоточили девять военно-транспортных самолетов Ил-76 на аэродроме Чкаловский в Подмосковье для доставки бригад вирусологов и оборудования в Италию с целью борьбы с коронавирусом.
ТАСС вчера в 04:07
Армия и оружие

Назван способ США убрать Россию из Сирии

Америка может ликвидировать базу Хмеймим 300-400 ракетами. Назван способ США убрать Россию из Сирии.
Piter.tv 02:52
Политика

Песков прокомментировал оказываемую Италии помощь со стороны России

Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков заявил, что Россия оказывает Италии помощь в борьбе с коронавирусной инфекцией COVID-19 безо всяких условий.
RT на русском 06:12
Общество

Украинским пенсионерам и инвалидам выплатят пособие из-за карантина

Украинским пенсионерам, чьи социальные выплаты не достигают определенного размера, и инвалидам отдельных групп выплатят разовые пособия в связи с объявлением карантина в стране.
Lenta.ru 05:31
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Аваков Арсен Борисович
Украинский политик
Украинский государственный деятель. Министр внутренних дел Украины с 27 февраля 2014 года. В 2013 году занимал 118-е место в рейтинге «200 самых богатых людей Украины» с состоянием 98,9 млн долларов.
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