Коронавирус

Lenta.ruLenta.ruАваков предупредил украинцев о голоде

20 марта правительство Украины ввело в Киеве, Днепропетровской и Ивано-Франковской областях режим чрезвычайной ситуации. Ранее на всей территории страны был объявлен карантин, за несоблюдение правил которого предусматривается уголовная ответственность.
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Украинцы не смогут заплатить даже за еду — Аваков

Телеканал 360°02:51

Глава МВД Украины предупредил о голоде в стране из-за коронавируса

Вести.Ru02:33

Аваков предупредил, что у украинцев могут закончиться деньги на еду

РИА Новостивчера в 20:32

Аваков предупредил украинцев о голоде и нехватке лекарств

РЕН ТВ00:43

Аваков предупредил украинцев о голоде из-за коронавируса

Известия00:25

Аваков призвал правительство ввести выплаты оставшимся без средств к существованию

Московский Комсомолецвчера в 23:36

Аваков предупредил украинцев о голоде

Lenta.ru01:51
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Общество

Москвичей старше 65 лет обязали с 26 марта соблюдать домашний режим

Мэр Москвы Сергей Собянин в своём блоге сообщил, что москвичи старше 65 лет и граждане, страдающие хроническими заболеваниями, обязаны соблюдать домашний режим в период с 26 марта по 14 апреля.
RT на русском 02:31
Общество

Ведущая «Вестей» назвала голосование по поправкам в Конституцию «театральной постановкой»

Рассмеявшаяся из-за льгот ведущая ГТРК «Камчатка» демонстративно отказалась голосовать по Конституции РФ.
Evo-rus.com вчера в 07:26
Армия и оружие

Россия завершила переброску помощи в Италию

Интерфакс 03:29
Происшествия

Осужденный на 23 года Вайнштейн заразился коронавирусом

Голливудский продюсер Харви Вайнштейн, осужденный на 23 года по делу об изнасиловании и склонении к сексу, заразился коронавирусом.
Lenta.ru вчера в 17:33
Общество

В Москве изменили схему постановки диагноза «коронавирусная инфекция»

Москва перестанет направлять положительные пробы на коронавирусную инфекцию COVID-19 на подтверждение в «Вектор», диагноз будет ставиться после первой положительной пробы, сообщили в оперативном штабе.
RT на русском 03:17
Экономика

Цена российской пшеницы бьет рекорды и превысила стоимость нефти

Цена российской пшеницы бьет рекорды и превысила стоимость нефти Девальвация рубля и относительно высокие мировые цены на зерно придали уверенности российским фермерам.
Коммерсантъ вчера в 18:24
Шоу-бизнес

Татьяна Абрамова обвинила Валерию в жульничестве для попадания на ТВ

Актриса Татьяна Абрамова обвинила певицу Валерию в нечестном попадании на телевидение в начале карьеры.
Газета.Ru вчера в 08:23
Общество

В России за сутки выявили 71 новый случай заражения коронавирусом

В России за прошедшие сутки был подтвержден 71 новый случай заражения коронавирусом, сообщил премьер-министр Михаил Мишустин.
Коммерсантъ 02:15
Экономика

Из-за дефолтов бизнеса доллар взлетит на новую высоту

Дополнительное стимулирование при скоординированном участии мировых ЦБ, ранее почти всегда становилось поводом для активных покупок на финансовых рынках.
Российская газета вчера в 23:00
Общество

ЦИК приостановил в регионах агитацию по голосованию за поправки в Конституцию

Центризбирком попросил регионы притормозить печать и публикацию агитационных материалов о предстоящем голосовании по поправкам в Конституцию.
Znak.com 02:00
Общество

ГИБДД установит камеры для фиксации использования телефонов водителями

Газета.Ru 03:11
Политика

Макрон заставил Джонсона более эффективно бороться с коронавирусом

Президенту Франции Эммануэлю Макрону пришлось оказать давление на премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона в связи с быстрым распространением коронавируса по Европе.
Российская газета вчера в 19:54
Наука

Большой палец на правой руке превратили в виртуальную левую руку

ToDay News Ufa 20 марта в 13:10
Шоу-бизнес

Оксана Самойлова вернулась в Россию с детьми, но без Джигана

На своей странице в соцсети Instagram Оксана Самойлова опубликовала короткое видео со стоящими в аэропорту чемоданами и надписью Home.
RuNews24.ru вчера в 18:31
Авто

Сколько бы стоили машины в СССР при пересчете на российские рубли

Tvoe-avto.com вчера в 08:05
Армия и оружие

На Украине задействуют военных для патрулирования городов во время карантина

На Украине с 22 марта для патрулирования городов во время карантина будет задействована Военная служба правопорядка Вооруженных Сил Украины.
Rambler News Service вчера в 05:48
Футбол

«Барселона» интересуется защитником «Порту» Теллесом

Защитник «Порту» Алекс Теллес стал трансферной целью «Барселоны».
Бомбардир.ру 03:45
Происшествия

В Саратовском районе пропала девочка с татуировкой в виде креста

В Саратовском районе без вести пропала 15-летняя Анастасия Лысенко, и сейчас сотрудники полиции начали ее розыск.
Четвертая Власть 03:09
Общество

Из-за коронавируса приостановили всероссийскую диспансеризацию

Официальный интернет-портал правовой информации опубликовал сообщение, согласно которому всероссийская диспансеризация временно приостанавливается.
Live24 03:07
Общество

Правительство выделило 7,5 миллиарда рублей на закупку аппаратов ИВЛ

Правительство РФ выделяет Минпромторгу 7,5 миллиарда рублей из своего резервного фондана закупку аппаратов искусственной вентиляции легких (ИВЛ) в целях предупреждения распространения коронавируса, следует из распоряжения, опубликованного на официальном интернет-портале правовой информации.
РИА Новости 02:21
Финансы

Рубль падает на открытии торгов

Курс рубля снижается по отношению к доллару и евро на начало торгов, свидетельствуют данные Московской биржи.
Газета.Ru 03:27
Армия и оружие

Американский военный журнал нашел единственный недостаток у Ту-160

10 февраля стало известно, что российские стратегические ракетоносцы Ту-160 планируют оснастить гиперзвуковыми ракетами «Кинжал».
Известия 21 марта в 23:46
Гаджеты

В iPhone перестал работать режим модема

Профиль 03:43
Экономика

В Госдуме предложили дополнительно проиндексировать пенсии и зарплаты

В Госдуме предложили провести внеочередную индексацию зарплат и пенсий, сообщает "Российская газета".
Вести.Ru 21 марта в 04:17
Происшествия

Два человека погибли в результате ДТП в Тамбовской области

Два человека погибли и ещё один пострадал в результате аварии с участием двух рейсовых автобусов в Жердевском районе Тамбовской области.
RT на русском вчера в 01:10
Политика

Италия запросила военной поддержки США в борьбе с коронавирусом

Вашингтон, 23 марта 2020, 08:11 — REGNUM Правительство Италии рассчитывает получить поддержку от Пентагона в борьбе с распространением пандемии коронавируса.
REGNUM 01:11
Политика

Россия частично отменила запрет на въезд белорусов в страну

Как сообщалось, в соответствии с распоряжением российского правительства от 16 марта 2020 года, из-за пандемии коронавируса был введен временный запрет на въезд в Россию с 18 марта по 1 мая для белорусов и других граждан стран СНГ.
Интерфакс 03:08
Политика

Помпео прибыл с необъявленным визитом в Афганистан

Госсекретарь США Майк Помпео в понедельник прилетел в Кабул с необъявленным визитом, сообщает телеканал NBC.
Интерфакс 03:45
Футбол

Жена Луиса Адриано: нас закрыли на карантин. В общем, медовый месяц начался

Екатерина Дорожко, жена нападающего «Палмейраса» Луиса Адриано, рассказала о введении карантина в Бразилии в связи с пандемией коронавирусной инфекции.
Чемпионат 21 марта в 17:57
Общество

Власти России могут ужесточить карантин

Существует вероятность, что власти России примут более серьезные меры по борьбе с коронавирусом, сообщает РИА Новости со ссылкой на правительственный источник.
Инфо24 вчера в 05:45
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Аваков Арсен Борисович
Украинский политик
Украинский государственный деятель. Министр внутренних дел Украины с 27 февраля 2014 года. В 2013 году занимал 118-е место в рейтинге «200 самых богатых людей Украины» с состоянием 98,9 млн долларов.
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