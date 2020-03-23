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Общество Москвичей старше 65 лет обязали с 26 марта соблюдать домашний режим Мэр Москвы Сергей Собянин в своём блоге сообщил, что москвичи старше 65 лет и граждане, страдающие хроническими заболеваниями, обязаны соблюдать домашний режим в период с 26 марта по 14 апреля.

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Происшествия Два человека погибли в результате ДТП в Тамбовской области Два человека погибли и ещё один пострадал в результате аварии с участием двух рейсовых автобусов в Жердевском районе Тамбовской области.

Политика Россия частично отменила запрет на въезд белорусов в страну Как сообщалось, в соответствии с распоряжением российского правительства от 16 марта 2020 года, из-за пандемии коронавируса был введен временный запрет на въезд в Россию с 18 марта по 1 мая для белорусов и других граждан стран СНГ.