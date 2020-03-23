Коронавирус
Lenta.ruАваков предупредил украинцев о голоде
20 марта правительство Украины ввело в Киеве, Днепропетровской и Ивано-Франковской областях режим чрезвычайной ситуации. Ранее на всей территории страны был объявлен карантин, за несоблюдение правил которого предусматривается уголовная ответственность.
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Аваков призвал правительство ввести выплаты оставшимся без средств к существованию
Московский Комсомолецвчера в 23:36
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Общество
Москвичей старше 65 лет обязали с 26 марта соблюдать домашний режим
Мэр Москвы Сергей Собянин в своём блоге сообщил, что москвичи старше 65 лет и граждане, страдающие хроническими заболеваниями, обязаны соблюдать домашний режим в период с 26 марта по 14 апреля.
Общество
Ведущая «Вестей» назвала голосование по поправкам в Конституцию «театральной постановкой»
Рассмеявшаяся из-за льгот ведущая ГТРК «Камчатка» демонстративно отказалась голосовать по Конституции РФ.
Армия и оружие
Россия завершила переброску помощи в Италию
Происшествия
Осужденный на 23 года Вайнштейн заразился коронавирусом
Голливудский продюсер Харви Вайнштейн, осужденный на 23 года по делу об изнасиловании и склонении к сексу, заразился коронавирусом.
Общество
В Москве изменили схему постановки диагноза «коронавирусная инфекция»
Москва перестанет направлять положительные пробы на коронавирусную инфекцию COVID-19 на подтверждение в «Вектор», диагноз будет ставиться после первой положительной пробы, сообщили в оперативном штабе.
Экономика
Цена российской пшеницы бьет рекорды и превысила стоимость нефти
Цена российской пшеницы бьет рекорды и превысила стоимость нефти Девальвация рубля и относительно высокие мировые цены на зерно придали уверенности российским фермерам.
Шоу-бизнес
Татьяна Абрамова обвинила Валерию в жульничестве для попадания на ТВ
Актриса Татьяна Абрамова обвинила певицу Валерию в нечестном попадании на телевидение в начале карьеры.
Общество
В России за сутки выявили 71 новый случай заражения коронавирусом
В России за прошедшие сутки был подтвержден 71 новый случай заражения коронавирусом, сообщил премьер-министр Михаил Мишустин.
Экономика
Из-за дефолтов бизнеса доллар взлетит на новую высоту
Дополнительное стимулирование при скоординированном участии мировых ЦБ, ранее почти всегда становилось поводом для активных покупок на финансовых рынках.
Общество
ЦИК приостановил в регионах агитацию по голосованию за поправки в Конституцию
Центризбирком попросил регионы притормозить печать и публикацию агитационных материалов о предстоящем голосовании по поправкам в Конституцию.
Политика
Макрон заставил Джонсона более эффективно бороться с коронавирусом
Президенту Франции Эммануэлю Макрону пришлось оказать давление на премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона в связи с быстрым распространением коронавируса по Европе.
Наука
Большой палец на правой руке превратили в виртуальную левую руку
Шоу-бизнес
Оксана Самойлова вернулась в Россию с детьми, но без Джигана
На своей странице в соцсети Instagram Оксана Самойлова опубликовала короткое видео со стоящими в аэропорту чемоданами и надписью Home.
Авто
Сколько бы стоили машины в СССР при пересчете на российские рубли
Армия и оружие
На Украине задействуют военных для патрулирования городов во время карантина
На Украине с 22 марта для патрулирования городов во время карантина будет задействована Военная служба правопорядка Вооруженных Сил Украины.
Футбол
«Барселона» интересуется защитником «Порту» Теллесом
Защитник «Порту» Алекс Теллес стал трансферной целью «Барселоны».
Происшествия
В Саратовском районе пропала девочка с татуировкой в виде креста
В Саратовском районе без вести пропала 15-летняя Анастасия Лысенко, и сейчас сотрудники полиции начали ее розыск.
Общество
Из-за коронавируса приостановили всероссийскую диспансеризацию
Официальный интернет-портал правовой информации опубликовал сообщение, согласно которому всероссийская диспансеризация временно приостанавливается.
Общество
Правительство выделило 7,5 миллиарда рублей на закупку аппаратов ИВЛ
Правительство РФ выделяет Минпромторгу 7,5 миллиарда рублей из своего резервного фондана закупку аппаратов искусственной вентиляции легких (ИВЛ) в целях предупреждения распространения коронавируса, следует из распоряжения, опубликованного на официальном интернет-портале правовой информации.
Финансы
Рубль падает на открытии торгов
Курс рубля снижается по отношению к доллару и евро на начало торгов, свидетельствуют данные Московской биржи.
Армия и оружие
Американский военный журнал нашел единственный недостаток у Ту-160
10 февраля стало известно, что российские стратегические ракетоносцы Ту-160 планируют оснастить гиперзвуковыми ракетами «Кинжал».
Гаджеты
В iPhone перестал работать режим модема
Экономика
В Госдуме предложили дополнительно проиндексировать пенсии и зарплаты
В Госдуме предложили провести внеочередную индексацию зарплат и пенсий, сообщает "Российская газета".
Происшествия
Два человека погибли в результате ДТП в Тамбовской области
Два человека погибли и ещё один пострадал в результате аварии с участием двух рейсовых автобусов в Жердевском районе Тамбовской области.
Политика
Италия запросила военной поддержки США в борьбе с коронавирусом
Вашингтон, 23 марта 2020, 08:11 — REGNUM Правительство Италии рассчитывает получить поддержку от Пентагона в борьбе с распространением пандемии коронавируса.
Политика
Россия частично отменила запрет на въезд белорусов в страну
Как сообщалось, в соответствии с распоряжением российского правительства от 16 марта 2020 года, из-за пандемии коронавируса был введен временный запрет на въезд в Россию с 18 марта по 1 мая для белорусов и других граждан стран СНГ.
Политика
Помпео прибыл с необъявленным визитом в Афганистан
Госсекретарь США Майк Помпео в понедельник прилетел в Кабул с необъявленным визитом, сообщает телеканал NBC.
Футбол
Жена Луиса Адриано: нас закрыли на карантин. В общем, медовый месяц начался
Екатерина Дорожко, жена нападающего «Палмейраса» Луиса Адриано, рассказала о введении карантина в Бразилии в связи с пандемией коронавирусной инфекции.
Общество
Власти России могут ужесточить карантин
Существует вероятность, что власти России примут более серьезные меры по борьбе с коронавирусом, сообщает РИА Новости со ссылкой на правительственный источник.