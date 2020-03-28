Министр внутренних дел Украины Арсен Аваков заявил, что не стоит бояться госпереворота, потому что попытка будет пресечена нынешней компетентной властью, пишет РИА "Новости".

Аваков призвал не бояться госпереворота на Украине

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