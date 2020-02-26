Политика
РИА НовостиАваков раскритиковал Суркова за слова об Украине
Глава МВД Украины Арсен Аваков раскритиковал экс-помощника президента РФ Владислава Суркова за слова про Украину и Донбасс и, чтобы подкрепить свои слова, процитировал известного русского поэта Ивана Крылова.
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Политика
Kyiv Post узнал о возможном кандидате на пост премьер-министра Украины
Президент Украины Владимир Зеленский рассматривает кандидатуру бывшего политика, бизнесмена Сергея Тигипко на должность премьер-министра страны, сообщает Kyiv Post со ссылкой на источники в украинском правительстве.
Единоборства
Александр Емельяненко провёл спарринг с Кадыровым
Российский боец смешанных единоборств Александр Емельяненко провёл тренировочный спарринг по боксу с главой Чечни Рамзаном Кадыровым.
Политика
Горсовет Харькова вновь переименовал проспект в честь маршала Жукова
Харьковский городской совет вновь проголосовал за возвращение проспекту Петра Григоренко имени советского маршала Георгия Жукова.
Политика
Кремль отреагировал на слова Суркова об обнулении президентских сроков
В Кремле считают слова бывшего помощника главы государства Владислава Суркова, допустившего обнуление президентских сроков в России в случае уточнения в Конституции полномочий президента, частным мнением.
Происшествия
Школьник в Ульяновске ранил ножом учительницу
В Ульяновске 15-летний школьник ранил кухонным ножом учительницу. Об этом в среду, 26 февраля, сообщается на сайте СУ СК России по региону.
Политика
Путин подведет итоги работы МВД 26 февраля
Президент РФ Владимир Путин примет участие в заседании, посвященном деятельности Министерства внутренних дел, которое состоится в среду.
Общество
Совфед одобрил закон о расширении программы материнского капитала
Совет Федерации на заседании в среду одобрил закон, расширяющий программу материнского капитала в соответствии с предложениями президента РФ Владимира Путина.
Здоровье
Роспотребнадзор рекомендовал не ездить в Италию, Иран и Южную Корею
Роспотребнадзор рекомендовал воздержаться от поездок в Италию, Иран и Республику Корея из-за роста числа заболевших коронавирусной инфекцией нового типа (Covid-19).
Общество
В Самаре после запрета снюса начали продавать «никотиновые яблоки»
Шоу-бизнес
Катя Жужа вышла замуж за миллионера Артема Маркелова
В конце мая прошлого года Катя и Артем устроили свадебную церемонию в США, а теперь решили узаконить свои отношения в России.
Наука
Момент слияния двух капель сняли при помощи высокоскоростной съемки
С помощью экспериментальной установки с двумя высокоскоростными камерами ученые смогли определить, как при слиянии взаимодействуют две капли воды.
Армия и оружие
Эрдоган пообещал вытеснить сирийскую армию в Идлибе
Эрдоган заявил, что если к концу февраля сирийские войска не будут выведены за линию постов, то турецкая армия начнет военную операцию.
Общество
Идею уничтожать незаконный алкоголь поддержали в Госдуме
Предложение уничтожать любой незаконный алкоголь поддержал член комитета Госдумы по охране здоровья Александр Петров, сообщают 26 февраля РИА Новости.
Происшествия
В ФСБ рассказали о готовивших нападение в Саратове подростках
Ранее сообщалось, что Федеральная служба безопасности задержала в Саратове двух подростков, планировавших совершить вооружённое нападение на школу.
Экономика
Глава МВД упрекнул ЦБ за запоздалое предоставление данных о банках
Центробанк предоставляет МВД информацию о преступлениях в банковской сфере не вовремя и несвоевременно, сообщил в ходе заседания расширенной коллегии МВД глава ведомства Владимир Колокольцев.
Экономика
Счетная палата не увидела пользы от особых экономических зон
Аудитор пришел к такому выводу после анализа работы отдельных зон разного типа — особых экономических зон (ОЭЗ), территорий опережающего социально-экономического развития (ТОСЭР), промышленных парков и индустриальных кластеров.
Политика
Зеленский назвал «возвращение» Крыма национальной идеей Украины
Украинский президент Владимир Зеленский, выступая на форуме Age of Crimea 2020, заявил, что «возвращение» Крыма является частью национальной идеи Украины.
Общество
Суд досрочно освободил из колонии экс-главу ФСИН Реймера
Центральный районный суд Калининграда освободил условно-досрочно бывшего директора ФСИН Александра Реймера, осужденного на 8 лет лишения свободы по делу о мошенничестве, сообщили РАПСИ в пресс-службе суда.
Футбол
«Бавария» обыграла «Челси» в матче Лиги чемпионов
Армия и оружие
На Донбассе очередной боец ВСУ подорвался на собственной мине
Скорее всего, боец ВСУ нарвался на собственную мину.
Биатлон
Олимпийская чемпионка ждет извинений от Логинова
Трехкратная олимпийская чемпионка, пятикратная чемпионка мира немка Кати Вильхельм заявила, что ждет извинений от российского биатлониста Александра Логинова, передает T-Online.
Авто
Средняя цена кроссовера с пробегом в России составляет 947 тыс. рублей
Средневзвешенная цена кроссоверов с пробегом в 2020 году в России составляет 947 тыс. рублей.
Футбол
Иммобиле из-за болезни может не сыграть с «Болоньей»
Il Corriere dello Sport сообщает, что нападающий "Лацио" Чиро Иммобиле может пропустить матч 26-го тура Серии А против "Болоньи".
Общество
Евросоюз предупредили о масштабном распространении коронавируса
Аммон подчеркнул, что ЕС должен подготовиться к реализации сценария, согласно которому на территории содружества стран возникнут обширные зоны с заражением коронавирусом.
Экономика
Количество поддельных купюр в России за 2019 год выросло на 7,4%
Банк России за 2019 г. выявил 41 тыс. 355 поддельных купюр в банковской системе РФ, что на 2 тыс. 851 банкноту или 7,4% больше, чем показатель 2018 года.
Общество
В пермском детском саду отметили Масленицу с песнями про алкоголь
25 февраля в детском саду "Гармония" во время праздника детям включили тематическую песню с текстом о водке, пиве и алкогольном отравлении во время Масленицы.
Политика
Лавров призвал подписать итоговый документ до «нормандского саммита»
Итоговый документ нового саммита «нормандской четверки» необходимо подписать до проведения встречи, чтобы не было пересмотра договоренностей, как было в декабре в Париже.
Происшествия
Голунов одобрил освобождение экс-полицейского, подбросившего наркотики
Журналист Иван Голунов не против освобождения одного из бывших полицейских Дениса Коновалова, который признался, что по указанию шефа подбросил ему наркотики.
Происшествия
Неизвестный пытался сжечь себя у офиса Зеленского
В центре Киева около здания офиса президента Украины Владимира Зеленского во время протестной акции против медицинской реформы неизвестный мужчина предпринял попытку самосожжения, передает ТАСС.