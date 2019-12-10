Политика

Газета.RuГазета.RuАваков рассказал о «сдавших нервах» Суркова на переговорах в Париже

Глава МВД Украины Арсен Аваков рассказал журналисту Дмитрию Гордону, что в ходе переговоров в Париже лидеров стран "нормандской четверки" у членов делегации "сдали нервы".
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Аваков рассказал, как у делегаций «сдали нервы» на встрече в Париже

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