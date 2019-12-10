Политика
Газета.RuАваков рассказал о «сдавших нервах» Суркова на переговорах в Париже
Глава МВД Украины Арсен Аваков рассказал журналисту Дмитрию Гордону, что в ходе переговоров в Париже лидеров стран "нормандской четверки" у членов делегации "сдали нервы".
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Общество
Стало известно, где будет похоронен Лужков
Спорт
Глава РУСАДА объяснил, кого из атлетов не допустят к ОИ-2020
Генеральный директор Российского антидопингового агентства (РУСАДА) Юрий Ганус заявил, что на Олимпийские игры 2020 года в Токио не будут допущены те спортсмены, у кого были антидопинговые нарушения в прошлом.
Происшествия
В Новой Зеландии произошло извержение вулкана
Извержение вулкана произошло на острове Уайт-Айленд в Новой Зеландии, сообщает AP.
Культура
Посетитель галереи в США съел банан, проданный за $120 тысяч
Происшествия
Неизвестный сообщил о минировании 25 станций московского метро
Неизвестные оставили сообщения о "минировании" 25 станций московского метро, рассказал РИА Новости представитель экстренных служб столицы.
Политика
В ДНР выразили готовность обменяться пленными с Киевом до конца года
Обмен пленными по формуле «88 на 53» может состояться между Донецком и Киевом до конца 2019 года, но всё зависит от решения властей Украины.
Общество
Пенсионный фонд разъяснил, зачем нужно являться за пенсией лично
"При оформлении выплаты по доверенности пенсионер информируется о существующем порядке и дает письменное обязательство раз в год подтверждать факт регистрации по месту получения пенсии", - уточнили в ПФР.
Происшествия
Названо место работы вероятного убийцы двух девушек в Екатеринбурге
Предполагаемый убийца двух девушек на горе Уктус в Екатеринбурге работал инженером на одном из местных предприятий.
Происшествия
Пять человек погибли в ДТП в Воронежской области
В дорожно-транспортном происшествии погибли пять человек, среди которых водитель автобуса и четыре пассажира.
Политика
Украинский сайт «Миротворец» прекратил деятельность
Украинский сайт «Миротворец», который публикует персональные данные тех, кого администрация сайта считает «врагами Украины» и «изменниками родины», прекратил свою деятельность.
Политика
Тимошенко раскритиковала итоги «нормандского саммита»
Лидер партии «Батькивщина» Юлия Тимошенко раскритиковала итоги «нормандского саммита», отметив, что некоторые заявления команды президента Владимира Зеленского «вызывают беспокойство».
Общество
Умерла вокалистка группы Roxette Мари Фредрикссон
На 62-м году жизни умерла вокалистка музыкальной группы Roxette Мари Фредрикссон, сообщают во вторник шведские СМИ.
Футбол
«Локомотив» вылетел в Мадрид на матч с «Атлетико» в Лиге чемпионов
Московский «Локомотив» в своём официальном «твиттере» сообщил о вылете в Мадрид, где команде предстоит встретиться с «Атлетико» в заключительном, 6-м туре группового этапа Лиги чемпионов.
Политика
В Кремле назвали условия изменения формата минских переговоров
«Вопросы контроля над границей поднимались и весьма скрупулезно изучался текст Минских соглашений, где четко прописан порядок и последовательность действий, согласованных всеми сторонами для передачи контроля над границей», — подчеркнул Песков.
Политика
Песков раскрыл детали личной встречи Путина и Зеленского в Париже
Пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков прокомментировал разговор глав России и Украины Владимира Путина и Владимира Зеленского после встречи в "нормандском формате".
Экономика
Рекламный рынок России вырос на 5%
Отмечается отрицательная динамика объема рекламы на телевидении и в прессе. Пресса показывает спад уже не первый год.
Экономика
Греф заявил о наступлении «золотого времени» для ипотеки
Сбербанк планирует в следующем году запустить услугу рефинансирования ипотеки, выданной банком своим клиентам.
Общество
Родителей девочки, с рождения живущей в клинике, могут лишить прав
В перинатальном медицинском центре "Мать и дитя", где живет ребенок, сообщили, что девочка здорова, и родителям ничто не мешает забрать ее домой.
Экономика
Госдума приняла закон о продлении заморозки накопительных пенсий
Депутаты Государственной думы приняли в третьем чтении внесенный правительством закон о продлении до конца 2022 года заморозки накопительной части пенсии, сообщает ТАСС.
Технологии
Google представила в России глобальное обновление своего поисковика
Технологию предварительного обучения обработке текста на естественном языке (NLP) на основе нейронных сетей Google представила в прошлом году.
Политика
Россия и Украина смогли договориться по транзиту газа
Президенты России и Украины Владимир Путин и Владимир Зеленский сумели договориться по транзиту газа, передает «Коммерсантъ».
Происшествия
Задержан гендиректор «Метростроя» Николай Александров
Гендиректор ОАО "Метрострой" Николай Александров задержан и ожидает предъявления обвинения, а также решения об избрании меры пресечения, сообщает пресс-служба компании.
Фигурное катание
Плющенко устроил потоп на катке в Румынии
Евгений Плющенко во время своего выступления в Клуже в Румынии после прыжка неудачно приземлился и пробил трубу с водой.
Политика
Боррель рассказал о позиции ЕС в отношении антироссийских санкций
Глава европейской дипломатии Жозеп Боррель вновь заявил, что ЕС не изменит свою позицию в отношении санкций против России, пока не будет урегулирован кризис на Украине.
Авто
«АвтоВАЗ» выкупил долю General Motors в совместном предприятии
Компания «АвтоВАЗ» объявила о выкупе половины акций тольяттинского совместного предприятия «GM-АвтоВАЗ» у американского гиганта General Motors.
Космос
Как белый карлик пожирает газового гиганта: удивительное открытие
Наука
Искусственный интеллект восстановил видеоматериал по тени и мерцанию
Происшествия
Педофил в Красноярске совратил 36 маленьких девочек
Политика
Путин призвал не менять пункт «Минска-2» о контроле над границей
Как сообщало ИА REGNUM, президент Украины Владимир Зеленский назвал вопрос о контроле над российско-украинской границей в Донбассе самым проигрышным для Киева пунктом Минских соглашений.