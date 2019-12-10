Политика

Lenta.ruLenta.ruАваков рассказал о «сдавших нервах» у членов российской делегации в Париже

Помощник президента России Владислав Сурков «психанул» во время проходивших в Париже переговоров с украинской делегацией. Об этом в интервью журналисту Дмитрию Гордону рассказал глава МВД Украины Арсен Аваков. Запись их разговора опубликована на канале журналиста в YouTube.
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Аваков рассказал о «психованных» членах российской делегации в Париже

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Аваков рассказал о «сдавших нервах» у членов российской делегации в Париже

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Российские дипломаты психанули на встрече в Париже

DixiNews04:55

Аваков рассказал о «сдавших нервах» у членов российской делегации в Париже

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Рынок рекламы в России в январе-сентябре 2019 года вырос на 5% по сравнению с аналогичным периодом 2018 года, его объем превысил 340 млрд рублей.
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Неизвестный сообщил о минировании 25 станций московского метро

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Как рассказали в пресс-службе компании, АВТОВАЗ и General Motors уже подписали соответствующее соглашение.
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Роструд напомнил о двухдневных рабочих неделях

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Почти год лечения и реабилитации дал свои плоды: Ваня Фокин начал бегать. У мальчика были проблемы с ножкой после трагедии 31 декабря.
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Степаненко прокомментировала новость о свадьбе Петросяна

Экс-супруга юмориста Елена Степаненко прокомментировала появившуюся в СМИ информацию.
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В России закроется журнал Men’s Health

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На Украине рассказали о возможном компромиссе с Россией

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Вице-премьер Юрий Борисов раскритиковал бюрократию в Минфине, Минэкономики и ВЭБ при составлении программы инвестиций в микроэлектронную промышленность.
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Врач озвучил основные продукты для людей, излечившихся от злокачественной опухоли на последней стадии.
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Стоимость электроэнергии для бизнеса в России оказалась выше, чем в США.
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Украинский журналист, ведущий телепередачи «В гостях у Дмитрия Гордона», бывший депутат Киевсовета, главный редактор газеты «Бульвар Гордона», основатель интернет-издания «ГОРДОН».
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