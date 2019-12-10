Помощник президента России Владислав Сурков «психанул» во время проходивших в Париже переговоров с украинской делегацией. Об этом в интервью журналисту Дмитрию Гордону рассказал глава МВД Украины Арсен Аваков. Запись их разговора опубликована на канале журналиста в YouTube.

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