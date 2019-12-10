Политика
Lenta.ruАваков рассказал о «сдавших нервах» у членов российской делегации в Париже
Помощник президента России Владислав Сурков «психанул» во время проходивших в Париже переговоров с украинской делегацией. Об этом в интервью журналисту Дмитрию Гордону рассказал глава МВД Украины Арсен Аваков. Запись их разговора опубликована на канале журналиста в YouTube.
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Спорт
ВАДА запретило России выступать на Олимпиадах и чемпионатах мира
Исполком Всемирного антидопингового агентства (ВАДА) принял решение отстранить Россию от всех крупных международных соревнований на ближайшие четыре года, в которые входят Олимпиады и чемпионаты мира, передает ТАСС.
Политика
В Раду внесли законопроект об отмене закона о государственном языке
Депутат Верховной рады Украины Максим Бужанский («Слуга народа») внес в парламент законопроект об отмене закона о государственном языке.
Общество
Лужкова похоронят на Новодевичьем кладбище
Бывшего мэра Москвы Юрия Лужкова похоронят на Новодевичьем кладбище, сообщила пресс-секретарь мэра столицы Гульнара Пенькова.
Гаджеты
DM: у миллионов пользователей перестанет работать WhatsApp с 2020 года
Мессенджер WhatsApp перестанет поддерживаться миллионами устройств по всему миру с 2020 года.
Экономика
Рекламный рынок России за девять месяцев вырос на 5%
Рынок рекламы в России в январе-сентябре 2019 года вырос на 5% по сравнению с аналогичным периодом 2018 года, его объем превысил 340 млрд рублей.
Происшествия
Глава районной администрации Крыма погибла в крупном ДТП
В результате ДТП на 7-м км региональной трассы Черноморское–Евпатория погибли четыре человека.
Политика
Премьер-министр Украины не исключил «газовой войны» с Россией
Премьер-министр Украины Алексей Гончарук, комментируя результаты встречи в "нормандском формате", заявил, что Киев будет договариваться с Москвой о газе дальше, но возможно - на фоне "газовой войны".
Шоу-бизнес
Сестра Фриске рассказала, как Шепелев вел себя во время болезни певицы
Сестра Жанны Фриске Наталья рассказала, как муж певицы - телеведущий Дмитрий Шепелев - вел себя после известия о болезни.
Происшествия
Неизвестный сообщил о минировании 25 станций московского метро
Неизвестные оставили сообщения о "минировании" 25 станций московского метро, рассказал РИА Новости представитель экстренных служб столицы.
Фигурное катание
Сестра Тутберидзе: Этери дает всем равные шансы, хочешь стартовать – стартуй
«Отвечаю всем: Этери дает всем равные шансы, хочешь стартовать – стартуй, отговаривать тоже не в ее правилах, это спорт, у всех должен быть шанс, а кто как им распорядится – это уже личное отношение каждого», — написала Хоффман в комментариях.
Авто
«АвтоВАЗ» сделает Chevrolet Niva «Ладой»
Как рассказали в пресс-службе компании, АВТОВАЗ и General Motors уже подписали соответствующее соглашение.
Политика
Саммит «нормандской четверки» в Париже начался
Общество
В России подорожает мобильная связь
Мобильная связь в России в 2020 году может подорожать на 17-18 процентов, говорится в исследовании агентства Content Review, выдержки из которого приводит РИА Новости.
Общество
Роструд напомнил о двухдневных рабочих неделях
Последняя рабочая неделя 2019 года и первая рабочая 2020-го продлятся лишь по два дня, россияне будут отдыхать с 1 по 8 января включительно.
Гаджеты
Samsung запускает trade-in на носимые устройства
Южнокорейский производитель Samsung Electronics объявил о старте проекта trade-in на "умные" аксессуары, в ходе которого, при возвращении бывших в использовании носимых гаджетов, среди которых также числятся фитнес-браслеты и механические часы, владелец сможет приобрести новые модели смарт-часов, получив выгоду до 19,5 тысяч рублей.
Экономика
Госдума продлила заморозку накопительной части пенсии до 2022 года
Госдума на пленарном заседании во вторник приняла в третьем, окончательном чтении правительственный законопроект о продлении еще на год заморозки накопительной части пенсии.
Шоу-бизнес
63-летний Николай Носков дал первый сольный концерт после инсульта
63-летний Николай Носков дал первый сольный концерт после инсульта Напомним, что о готовящемся концерте Николая Носкова его продюсер Виктор Дробыш расказал в начале мая в эксклюзивном видеоинтервью "Вокруг ТВ".
Происшествия
Спасенный из-под завалов в Магнитогорске Ваня Фокин начал бегать
Почти год лечения и реабилитации дал свои плоды: Ваня Фокин начал бегать. У мальчика были проблемы с ножкой после трагедии 31 декабря.
Происшествия
Полиция: стрелок из чешской больницы покончил с собой
Шоу-бизнес
Степаненко прокомментировала новость о свадьбе Петросяна
Экс-супруга юмориста Елена Степаненко прокомментировала появившуюся в СМИ информацию.
Политика
Лидеры встречи «нормандской четверки» приняли коммюнике
Общество
В России закроется журнал Men’s Health
В декабре этого года в продажу поступит последний номер российской версии журнала Men’s Health, после чего издание прекратит свое существование, сообщило издание BluePrint.
Технологии
«Лаборатория Касперского» готовит ОС для смартфонов
«Лаборатория Касперского» сообщила о тестировании новой операционной системы KasperskyOS, которая будет применяться в смартфонах от компании.
Политика
На Украине рассказали о возможном компромиссе с Россией
Глава МВД Украины Арсен Аваков заявил, что Киев и Москва могут прийти к компромиссу в вопросе передачи Украине контроля над границей в Донбассе.
Общество
Борисов раскритиковал бюрократию в ВЭБ, Минфине и Минэкономики
Вице-премьер Юрий Борисов раскритиковал бюрократию в Минфине, Минэкономики и ВЭБ при составлении программы инвестиций в микроэлектронную промышленность.
Здоровье
Врач назвала продукты людей, излечившихся от рака при последней стадии
Врач озвучил основные продукты для людей, излечившихся от злокачественной опухоли на последней стадии.
Экономика
Российское электричество для заводов оказалось дороже американского
Стоимость электроэнергии для бизнеса в России оказалась выше, чем в США.