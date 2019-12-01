Политика

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Глава украинского МВД Арсен Аваков прокомментировал слова председателя Госдумы Вячеслава Володина, заявившего, что национализм и притеснение малых народов может привести к развалу Украины.
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с чего всё началось
Глава МВД Украины Арсен Аваков на своей странице в Facebook
 раскритиковал председателя Госдумы России Вячеслава Володина, который заявил, что Киев может потерять контроль над несколькими областями из-за притеснения нацменьшинств.
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