с чего всё началось

Глава украинского МВД Арсен Аваков прокомментировал слова председателя Госдумы Вячеслава Володина, заявившего, что национализм и притеснение малых народов может привести к развалу Украины.

Аваков резко ответил на заявление Володина о развале Украины

Происшествия В Киеве совершили покушение на депутата областного совета Водителем автомобиля Range Rover, который днем 1 декабря обстреляли в центре Киева, является депутат областного совета от «Блока Петра Порошенко», бывший заместитель председателя правления НАК «Нафтогаз Украины» Вячеслав Соболев, сообщает издание Vesti.ua.

Шоу-бизнес Дочь Началовой отметила первый день рождения после смерти мамы 1 декабря дочери Юлии Началовой и Евгения Алдонина исполнилось 13 лет. Это первый день рождения Верочки после смерти ее мамы Юлии Началовой.

Экономика Число заемщиков МФО с начала года увеличилось почти на 25% Число заемщиков микрофинансовых организаций (МФО) с января по сентябрь этого года увеличилось на 24% до 11 млн человек, передает ТАСС со ссылкой на заявление зампредседателя Центробанка (ЦБ) Владимира Чистюхина.

Политика В ЕС заявили об отсутствии однозначной позиции в отношении России У стран, входящих в Евросоюз, нет единой позиции касательно России, заявил новый верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель в опубликованном в воскресенье, 1 декабря, интервью газете El Pais.

Политика В Apple прокомментировали обозначение Крыма российской территорией Ранее депутат Госдумы Василий Пискарев заявил, что компания Apple отреагировала на претензии депутатов и устранила их, обозначив территориальную принадлежность Крыма как российскую, в том числе в приложении "Погода".

Общество В Дании обжаловали разрешение на строительство «Северного потока-2» В конце октября Датское энергетическое агентство (ДЭА) дало разрешение на строительство участка газопровода, проходящего по континентальному шельфу Дании к юго-востоку от острова Борнхольм в Балтийском море.

Происшествия В Ингушетии на турнире по самбо произошла потасовка Спортсмены и болельщики турнира по боевому самбо в Ингушетии устроили потасовку во время соревнований во дворце спорта, заявили в пресс-службе регионального минспорта.