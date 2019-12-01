Глава украинского МВД Арсен Аваков резко отреагировал на слова спикера Госдумы Вячеслава Володина, назвавшего национализм на Украине угрозой единству страны.

Аваков резко ответил на заявление о распаде Украины из-за национализма

Происшествия 10 человек погибли в ДТП с автобусом в Забайкалье Как стало известно РЕН ТВ, в результате аварии с автобусом в Забайкальском крае погибло 10 человек. Ранее сообщалось о семи пострадавших.

Технологии Хакеры создали новый вирус для хищения денег из российских банков С новым вирусом уже столкнулись клиенты Почта Банка и Московского кредитного банка (МКБ), пишет РБК со ссылкой на отчет Hi-Tech Crime Trends 2019 компании Group-IB.

Футбол Зенит — Спартак 1:0 (1-й тайм) Болельщики московского «Спартака», прибывшие в Санкт-Петербург, чтобы поддержать команду в матче с «Зенитом», освистали форварда «сине-бело-голубых» Артёма Дзюбу во время объявления стартовых составов.

Общество В России расширили список сильнодействующих веществ Список запрещенных сильнодействующих препаратов расширился в России с 1 декабря, в него включили три "аптечных наркотика".

Автоспорт Льюис Хэмилтон стал победителем последнего этапа «Формулы-1» Британец Льюис Хэмилтон из команды Mercedes занял первое место на этапе Гран-при в классе гонок «Формула-1» в Абу-Даби.

Происшествия Бригада скорой приехала на вызов к ребенку и погуглила диагноз В Братске приехавшая на вызов фельдшер скорой помощи не смогла самостоятельно поставить диагноз заболевшему младенцу и стала искать ответ в интернете.

Общество Знаки зодиака, которых порадует 2020 год Один из самых непростых знаков зодиака, в 2020 году получит именно то, чего давно ему было необходимо — спокойствия.

Экономика Кабмин поддержал законопроект об увеличении страховой суммы вкладов В официальном отзыве отмечается, что перед принятием законопроекта необходимо просчитать его влияние на достаточность средств фонда обязательного страхования вкладов и продумать, возникнет ли необходимость в увеличении размера ставки страховых взносов, уплачиваемых банками - участниками системы страхования вкладов в данный фонд.