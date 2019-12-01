с чего всё началось

Глава украинского МВД Арсен Аваков резко отреагировал на слова спикера Госдумы Вячеслава Володина, назвавшего национализм на Украине угрозой единству страны.

Аваков резко ответил на заявление о распаде Украины из-за национализма

Происшествия Водитель автобуса, рухнувшего с моста в Забайкалье, погиб Водитель рейсового автобуса Kia Granbird, который днем 1 декабря рухнул с моста через замерзшую реку Куэнга в Сретенском районе Забайкальского края, погиб в ходе ДТП.

Единоборства Рой Джонс высказался о бое Емельяненко и Кокляева Бывший абсолютный чемпион мира по боксу в полутяжёлом весе Рой Джонс высказал мнение о поединке между бойцом смешанного стиля Александром Емельяненко и представителем силовых видов спорта Михаилом Кокляевым.

Футбол Уткин раскритиковал Дзюбу за его слова о болельщиках «Спартака» Известный журналист и блогер Василий Уткин прокомментировал высказывания форварда «Зенита» Артёма Дзюбы в адрес болельщиков, оскорблявших его во время матча 18-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) со «Спартаком» (1:0).

Шоу-бизнес Каменских пошла в народ без трусов и в маске Певица вышла в свет в длинном черном платье с глубоким разрезом на спине и "дыркой" на бедре, что позволило зрителям разглядеть – белья на Насте нет.

Политика Кулеба: готовы принять пару областей РФ Вице-премьер-министр Украины по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Дмитрий Кулеба подверг критике председателя Госдумы РФ Вячеслава Володина, заявившего о возможном выходе нескольких областей из состава Украины.

Шоу-бизнес Мирослава Дума рассказала о смертельном заболевании Блогер и героиня светской хроники Мирослава Дума рассказала об обнаруженном у нее смертельном заболевании легких.

Происшествия Выжившие пассажиры разбившегося автобуса в Забайкалье рассказали о трагедии Выжившие пассажиры упавшего с моста автобуса в Сретенском районе Забайкальского края рассказали о трагедии, сюжет об этом вышел 2 декабря в эфире ГТРК «Чита».

Автоспорт Даниил Квят: удалось закрыть сезон хорошей гонкой Российский пилот команды "Формулы-1" Toro Rosso Даниил Квят прокомментировал свое выступление в последней гонке нынешнего сезона на Гран-при Абу-Даби.