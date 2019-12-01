Политика

ИзвестияИзвестияАваков резко ответил на заявление о распаде Украины из-за национализма

Глава украинского МВД Арсен Аваков резко отреагировал на слова спикера Госдумы Вячеслава Володина, назвавшего национализм на Украине угрозой единству страны.
Читать в источнике
Комментировать266
с чего всё началось
Глава МВД Украины Арсен Аваков на своей странице в Facebook
 раскритиковал председателя Госдумы России Вячеслава Володина, который заявил, что Киев может потерять контроль над несколькими областями из-за притеснения нацменьшинств.
Lenta.ru09:37

Подробнее о событии

Аваков резко ответил на заявление о распаде Украины из-за национализма

РИА Новости11:54

Глава МИД Украины назвал Володина «очередным русским дураком»

News.ru10:08

Аваков резко ответил на заявление о распаде Украины из-за национализма

Известия11:08

Аваков оскорбительно отозвался о Володине из-за слов о развале Украины

Московский Комсомолец10:53

В Киеве отреагировали на слова Володина о возможном распаде Украины

REGNUM10:52

Глава МВД Украины ответил на слова Володина о притеснении нацменьшинств

РБК11:52

Глава МВД Украины резко отреагировал на слова Володина о распаде страны

Lenta.ru09:37
Показать все источники
Автоматически обработано 7075 источников, обновлено в 19:02, Ашберн
Футбол

Гол Месси принес «Барселоне» победу над мадридским «Атлетико»

Вести.Ru 17:33
Энергетика

В Минэнерго ответили на предложение Украины отдать долг газом

Министр энергетики России Александр Новак прокомментировал предложение исполнительного директора украинского «Нафтогаза» Юрия Витренко выплатить $3 млрд, назначенные по решению Стокгольмского арбитража, газом.
Известия 29 ноября в 13:59
Происшествия

Водитель автобуса, рухнувшего с моста в Забайкалье, погиб

Водитель рейсового автобуса Kia Granbird, который днем 1 декабря рухнул с моста через замерзшую реку Куэнга в Сретенском районе Забайкальского края, погиб в ходе ДТП.
Российская газета 10:08
Здоровье

Троих иностранных детей прооперируют в клинике Краснодара

Ореанда-Новости 15:02
Происшествия

На платформе МЦД после падения на рельсы погибла девушка

РИА Новости 11:36
Общество

Три жизненно необходимых препарата приравняли к «аптечным наркотикам»

Все три препарата входят в перечень жизненно необходимых лекарств (.pdf).
Коммерсантъ 01:10
Единоборства

Рой Джонс высказался о бое Емельяненко и Кокляева

Бывший абсолютный чемпион мира по боксу в полутяжёлом весе Рой Джонс высказал мнение о поединке между бойцом смешанного стиля Александром Емельяненко и представителем силовых видов спорта Михаилом Кокляевым.
RT на русском 07:13
Космос

В алжирском метеорите обнаружили ледяные окаменелости

Вечерний курьер вчера в 05:29
Здоровье

Тюменские неврологи дали советы людям с болями в спине

Чаще ходите в бассейн и катайтесь на велосипеде, сообщило издание «Тюменская область сегодня».
АиФ Тюмень 04:43
Экономика

Экс-министр экономики назвал виновных в обесценивании вкладов россиян

Бывший министр экономики Андрей Нечаев объяснил обесценивание вкладов в годы перестройки тем, что власти напечатали слишком много денег.
РИА Новости 11:40
Футбол

Игроки «Спартака» повздорили между собой во время матча с «Зенитом»

Газета.Ru 13:30
Происшествия

Премьер Мальты объявил об уходе в отставку из-за убийства журналистки

Мальтийский премьер-министр Джозеф Мускат объявил о решении уйти в отставку на фоне политического кризиса, который связан с расследованием убийства журналистки Дафны Каруаны Галиции.
РБК 18:49
Происшествия

В Киеве при покушении на депутата убили ребенка

Вести.Ru 16:43
Футбол

Уткин раскритиковал Дзюбу за его слова о болельщиках «Спартака»

Известный журналист и блогер Василий Уткин прокомментировал высказывания форварда «Зенита» Артёма Дзюбы в адрес болельщиков, оскорблявших его во время матча 18-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) со «Спартаком» (1:0).
RT на русском 15:10
Шоу-бизнес

Каменских пошла в народ без трусов и в маске

Певица вышла в свет в длинном черном платье с глубоким разрезом на спине и "дыркой" на бедре, что позволило зрителям разглядеть – белья на Насте нет.
Утро.ru 06:25
Политика

Кулеба: готовы принять пару областей РФ

Вице-премьер-министр Украины по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Дмитрий Кулеба подверг критике председателя Госдумы РФ Вячеслава Володина, заявившего о возможном выходе нескольких областей из состава Украины.
Московский Комсомолец 17:06
Шоу-бизнес

Мирослава Дума рассказала о смертельном заболевании

Блогер и героиня светской хроники Мирослава Дума рассказала об обнаруженном у нее смертельном заболевании легких.
Газета.Ru 16:59
Хоккей

Овечкин стал 10-м по количеству хет-триков в НХЛ

Главным героем встречи стал капитан «Кэпиталз» Александр Овечкин, оформивший хет-трик и сделавший одну голевую передачу.
Советский спорт 00:09
Происшествия

Число погибших при перестрелке с наркокартелем в Мексике достигло 14

Число погибших в столкновении сотрудников муниципальной полиции с членами Северо-восточного наркокартеля в штате Коауила в Мексике достигло 14 человек.
Газета.Ru вчера в 23:08
Авто

Прокуратура назвала самые угоняемые в Москве марки машин

Автомобили марок Toyota, Hyundai и Kia чаще других похищали в Москве с января по октябрь 2019 года.
РБК 12:32
Шоу-бизнес

Михалкова рассказала, чем занялась после распада «Уральских пельменей»

РИА Новости 18:21
Музыка

Опубликовано видео первого выступления Николая Носкова после инсульта

Николай Носков после инсульта выступил на «Вечернем Урганте», запись выступления была опубликована на официальном YouTube-канале передачи.
iReactor вчера в 10:51
Происшествия

Россияне не пострадали в результате стрельбы в Новом Орлеане

Генконсульство РФ в Хьюстоне сообщило, что российские граждане не пострадали в результате стрельбы в американском городе Новый Орлеан.
РИА Новости 18:19
Происшествия

Выжившие пассажиры разбившегося автобуса в Забайкалье рассказали о трагедии

Выжившие пассажиры упавшего с моста автобуса в Сретенском районе Забайкальского края рассказали о трагедии, сюжет об этом вышел 2 декабря в эфире ГТРК «Чита».
Чита.Ру 17:19
Автоспорт

Даниил Квят: удалось закрыть сезон хорошей гонкой

Российский пилот команды "Формулы-1" Toro Rosso Даниил Квят прокомментировал свое выступление в последней гонке нынешнего сезона на Гран-при Абу-Даби.
Вести.Ru 14:58
Политика

Кравчук заявил, что «украинское княжество» возникло раньше России

Экс-президент Украины Леонид Кравчук заявил в эфире телеканала "112", что Киев должен ответить Москве новой исторической концепцией, по которой украинская государственность на несколько веков древнее русской.
РИА Новости 12:14
Футбол

Шевченко рассказал, где хочет поработать после сборной Украины

Главный тренер сборной Украины Андрей Шевченко заявил о желании попробовать себя в клубном футболе.
Bookmaker-ratings.ru 17:32
Авто

Новые правила для российских автомобилистов вступят в силу 1 декабря

Водителям с 1 декабря 2019 года необходимо изучить новые правила по использованию зимней резины на территории Таможенного союза.
iReactor вчера в 01:52
Экономика

Когда покупать доллар перед Новым годом, сказал эксперт

Как пишет РГ, первая неделя декабря для валюты станет, так сказать, переходной.
Deita.ru 00:29
Общество

Гороскоп на 29 ноября: Козероги, вам понадобится терпение на дорогах

Звезды рекомендуют не рисковать и не увлекаться азартными играми.
Primpress.ru 28 ноября в 19:13
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Аваков Арсен Борисович
Украинский политик
Украинский государственный деятель. Министр внутренних дел Украины с 27 февраля 2014 года. В 2013 году занимал 118-е место в рейтинге «200 самых богатых людей Украины» с состоянием 98,9 млн долларов.
В НовостяхВ поиске Яндекса
Главное