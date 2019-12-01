с чего всё началось

Глава украинского МВД Арсен Аваков резко отреагировал на слова спикера Госдумы Вячеслава Володина, назвавшего национализм на Украине угрозой единству страны.

Аваков резко ответил на заявление о распаде Украины из-за национализма

Политика В Киеве выразили готовность «принять пару областей» России Украина не против принять в свой состав пару российских областей для восстановления «исторической справедливости», заявил вице-премьер правительства страны по вопросам интеграции в ЕС и НАТО Дмитрий Кулеба.

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Армия и оружие Индия: Су-35 оказались хуже французских Rafale Как отмечают СМИ, фактически, российские истребители оказались хуже французских Rafale, хотя и являются более дешёвыми, в связи с чем, от их покупки пришлось отказаться, и в ближайшем будущем приобретение этих самолётов не рассматривается.

Экономика Роспотребнадзор подхватил гепатит С В АОДКБ представили список возражений, требуя признать акт Роспотребнадзора незаконным, а расследование — недействительным.

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