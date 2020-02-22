Общество
РИА НовостиАваков: у эвакуировавшего украинцев водителя поднялась температура
Водители автобусов, которые эвакуировали вернувшихся из Китая украинцев, также находятся на карантине. Об этом заявил министр внутренних дел страны Арсен Аваков на ток-шоу "Свобода слова с Савиком Шустером". По его словам, у одного водителя повысилась температура.
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Политика
Киев отреагировал на слова Путина об объединении усилий двух стран
Офис украинского президента Владимира Зеленского после слов российского лидера Владимира Путина о потенциале Украины и России как "глобального конкурента в Европе" заявил, что отношения этих стран не могут определяться "геополитическими амбициями" лидеров, сообщает издание Washington Examiner.
Технологии
«Росатом» приобретет компьютеры на отечественных процессорах «Байкал»
Компьютеры будут адаптированы под задачи атомной отрасли. Напомним, Baikal-M создан по 28 наномертовому техпроцессу.
Общество
Центробанк Швеции начал тестировать электронную крону
Центральный банк Швеции совместно с консалтинговой компанией Accenture занялся поиском технического решения по созданию электронной кроны, сообщается на сайте регулятора.
Армия и оружие
В США прошли учения с имитацией ядерного удара по России
В ходе учений была сымитирована реакция США в виде ответного ядерного удара по России.
Политика
Сандерс призвал Россию «держаться подальше от выборов» в США
Сенатор от штата Вермонт и кандидат в президенты от Демократической партии Берни Сандерс призвал Россию «держаться подальше от американских выборов».
Спорт
Россия обыграла Португалию на чемпионате Европы по регби
Сборная России по регби обыграла команду Португалии со счетом 19:18 на чемпионате Европы.
Общество
Ученые узнали, как коронавирус попал на уханьский рынок
Ученые провели исследование 58 гаплотипов, которые были выявлены в этих 93 образцах, и установили, что некий "нулевой пациент" мог инфицировать кого-то на "Хуанане", а переполненный рынок морепродуктов с не лучшими санитарными условиями стал благоприятной средой для распространения вируса между людьми.
Происшествия
Бизнесмен покончил с собой в доме экс-главы украинского МИДа
В частном доме бывшего главы МИД Украины Леонида Кожары было найдено тело мужчины. Об этом сообщил в субботу, 22 февраля, телеканал РЕН ТВ.
Общество
В Индии опровергли данные об обнаружении 3 тысяч тонн золота
Футбол
Забрать оставшихся граждан РФ из Китая предложил ФК «Шахтер»
Эвакуировать оставшихся в Китае граждан Украины предложили в футбольном клубе «Шахтер», об этом сообщается 22 февраля на сайте футбольного клуба.
Биатлон
Посольство сообщило результаты обыска у российских биатлонистов
Первичные результаты обысков у представителей российской сборной по биатлону говорят об отсутствии улик, свидетельствующих об использовании ими допинга, говорится в сообщении российского посольства в Риме.
Политика
Идентичность с акцентом: паспорта для Великобритании сделают в Польше
Выяснилось, что новые паспорта, которые страна вводит взамен устаревших Евросоюза, будут напечатаны в Польше.
Происшествия
Водители двух иномарок погибли в ДТП в Ленинградской области
Водители двух иномарок погибли в результате лобового столкновения в Ленинградской области, сообщает интернет-издание «Фонтанка» со ссылкой на сообщение пресс-службы УГИБДД по Санкт-Петербургу и области.
Происшествия
В Ленинградской области утонули три рыбака
Общество
Педиатр под Киевом отказалась говорить с пациенткой на украинском
Местная жительница города Вишневое намерена дойти до суда из-за того, что педиатр во время приема ее дочери использовала русский язык.
Гаджеты
Apple «обернет» новый iPhone в экран
Как сообщает ToDay News Ufa, в сети появился новый патент Apple, согласно которому есть проект нового iPhone у которого экраны со всех шести сторон.
Общество
В Италии число зараженных коронавирусом превысило 50 человек
Число зараженных коронавирусом COVID-19 в Италии в субботу превысило 50 человек, сообщил на пресс-конференции в Милане президент североитальянской области Ломбардия Аттилио Фонтана.
Происшествия
В Днепре изнасиловали и побили 15-летнюю девушку
Инцидент произошел 22 февраля в городе Днепр в Украине. Найдена была девушка у гаражей прохожими. Пострадавшую отправили в больницу.
Здоровье
Пять ранних симптомов рака легких, которые часто пропускают
Симптомы обычной простуды или сердечной боли могут оказаться зловещими признаками новообразований в легких, то есть онкологии.
Здоровье
В 2020 году родовый сертификат станет электронным
Пилотный проект по выдаче электронных родовых сертификатов будет запущен в 2020 году, сообщает Минтруд.
Футбол
14-месячная племянница игрока «Падерборна» скончалась на трибунах во время матча с «Баварией»
Находившаяся на трибунах 14-месячная племянница нападающего «Падерборна» Штрели Мамба потеряла сознание.
Политика
Эрдоган пригрозил «решительными действиями» в Сирии
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил о намерении Анкары предпринять "более решительные действия" в Сирии.
Авто
Назвали цены на обновленный Hyundai Solaris
Футбол
«Атлетико» обыграл «Ливерпуль» в матче плей-офф Лиги чемпионов
Сегодня, 18 февраля на стадионе «Ванда Метрополитано» в Мадриде состоялся первый матч 1/8 финала Лиги чемпионов, в котором встретились «Атлетико» и «Ливерпуль».
Общество
Госдума приняла закон о выплатах маткапитала за первого ребенка
Поправки касаются расширения программы маткапитала, распространяющие право на получение выплаты при рождении первенца, а также увеличение суммы выплаты на 150 тыс. рублей при рождении второго ребенка.
Футбол
Дортмундская «Боруссия» обыграла «Вердер», Холанн снова забил
Общество