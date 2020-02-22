Общество

РИА НовостиРИА НовостиАваков: у эвакуировавшего украинцев водителя поднялась температура

Водители автобусов, которые эвакуировали вернувшихся из Китая украинцев, также находятся на карантине. Об этом заявил министр внутренних дел страны Арсен Аваков на ток-шоу "Свобода слова с Савиком Шустером". По его словам, у одного водителя повысилась температура.
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У эвакуировавшего украинцев водителя поднялась температура

RT на русском12:58

У водителя, перевозившего украинцев из Китая, поднялась температура

URA.Ru12:16

Аваков: у эвакуировавшего украинцев водителя поднялась температура

РИА Новости07:20

У эвакуировавшего украинцев из Китая водителя автобуса поднялась температура

Газета.Ru07:41

У водителя автобуса с эвакуированными украинцами поднялась температура

РЕН ТВ07:29

Аваков сообщил о температуре у водителя автобуса с эвакуированными из КНР

РБК08:11

Эвакуация из КНР: у водителя автобуса поднялась температура – Аваков

REGNUMвчера в 23:43
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Политика

Киев отреагировал на слова Путина об объединении усилий двух стран

Офис украинского президента Владимира Зеленского после слов российского лидера Владимира Путина о потенциале Украины и России как "глобального конкурента в Европе" заявил, что отношения этих стран не могут определяться "геополитическими амбициями" лидеров, сообщает издание Washington Examiner.
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«Росатом» приобретет компьютеры на отечественных процессорах «Байкал»

Компьютеры будут адаптированы под задачи атомной отрасли. Напомним, Baikal-M создан по 28 наномертовому техпроцессу.
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Центробанк Швеции начал тестировать электронную крону

Центральный банк Швеции совместно с консалтинговой компанией Accenture занялся поиском технического решения по созданию электронной кроны, сообщается на сайте регулятора.
РБК вчера в 22:08
Армия и оружие

В США прошли учения с имитацией ядерного удара по России

В ходе учений была сымитирована реакция США в виде ответного ядерного удара по России.
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Политика

Сандерс призвал Россию «держаться подальше от выборов» в США

Сенатор от штата Вермонт и кандидат в президенты от Демократической партии Берни Сандерс призвал Россию «держаться подальше от американских выборов».
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Спорт

Россия обыграла Португалию на чемпионате Европы по регби

Сборная России по регби обыграла команду Португалии со счетом 19:18 на чемпионате Европы.
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Ученые узнали, как коронавирус попал на уханьский рынок

Ученые провели исследование 58 гаплотипов, которые были выявлены в этих 93 образцах, и установили, что некий "нулевой пациент" мог инфицировать кого-то на "Хуанане", а переполненный рынок морепродуктов с не лучшими санитарными условиями стал благоприятной средой для распространения вируса между людьми.
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Бизнесмен покончил с собой в доме экс-главы украинского МИДа

В частном доме бывшего главы МИД Украины Леонида Кожары было найдено тело мужчины. Об этом сообщил в субботу, 22 февраля, телеканал РЕН ТВ.
Известия 12:14
Общество

В Индии опровергли данные об обнаружении 3 тысяч тонн золота

RT на русском 11:39
Футбол

Футболисты киевского «Динамо» обыграли «Ворсклу» в чемпионате Украины

РИА Новости 12:04
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Путин приехал на первый чемпионат Лиги боевого самбо в Сочи

РИА Новости 11:36
Футбол

Забрать оставшихся граждан РФ из Китая предложил ФК «Шахтер»

Эвакуировать оставшихся в Китае граждан Украины предложили в футбольном клубе «Шахтер», об этом сообщается 22 февраля на сайте футбольного клуба.
Красная весна 04:12
Биатлон

Посольство сообщило результаты обыска у российских биатлонистов

Первичные результаты обысков у представителей российской сборной по биатлону говорят об отсутствии улик, свидетельствующих об использовании ими допинга, говорится в сообщении российского посольства в Риме.
РИА Новости 12:55
Политика

Идентичность с акцентом: паспорта для Великобритании сделают в Польше

Выяснилось, что новые паспорта, которые страна вводит взамен устаревших Евросоюза, будут напечатаны в Польше.
Infox.ru 08:56
Происшествия

Водители двух иномарок погибли в ДТП в Ленинградской области

Водители двух иномарок погибли в результате лобового столкновения в Ленинградской области, сообщает интернет-издание «Фонтанка» со ссылкой на сообщение пресс-службы УГИБДД по Санкт-Петербургу и области.
РБК 13:23
Происшествия

В Ленинградской области утонули три рыбака

RT на русском 11:21
Общество

Педиатр под Киевом отказалась говорить с пациенткой на украинском

Местная жительница города Вишневое намерена дойти до суда из-за того, что педиатр во время приема ее дочери использовала русский язык.
Газета.Ru 07:54
Гаджеты

Apple «обернет» новый iPhone в экран

Как сообщает ToDay News Ufa, в сети появился новый патент Apple, согласно которому есть проект нового iPhone у которого экраны со всех шести сторон.
ToDay News Ufa вчера в 15:54
Общество

В Италии число зараженных коронавирусом превысило 50 человек

Число зараженных коронавирусом COVID-19 в Италии в субботу превысило 50 человек, сообщил на пресс-конференции в Милане президент североитальянской области Ломбардия Аттилио Фонтана.
РИА Новости 10:04
Происшествия

В Днепре изнасиловали и побили 15-летнюю девушку

Инцидент произошел 22 февраля в городе Днепр в Украине. Найдена была девушка у гаражей прохожими. Пострадавшую отправили в больницу.
ИнфоСМИ 11:30
Здоровье

Пять ранних симптомов рака легких, которые часто пропускают

Симптомы обычной простуды или сердечной боли могут оказаться зловещими признаками новообразований в легких, то есть онкологии.
ToDay News Ufa 06:20
Здоровье

В 2020 году родовый сертификат станет электронным

Пилотный проект по выдаче электронных родовых сертификатов будет запущен в 2020 году, сообщает Минтруд.
Российская газета 20 февраля в 03:43
Футбол

14-месячная племянница игрока «Падерборна» скончалась на трибунах во время матча с «Баварией»

Находившаяся на трибунах 14-месячная племянница нападающего «Падерборна» Штрели Мамба потеряла сознание.
Sport24.ru 13:06
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Эрдоган пригрозил «решительными действиями» в Сирии

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил о намерении Анкары предпринять "более решительные действия" в Сирии.
РИА Новости 10:25
Авто

Назвали цены на обновленный Hyundai Solaris

Tvoe-avto.com вчера в 15:24
Футбол

«Атлетико» обыграл «Ливерпуль» в матче плей-офф Лиги чемпионов

Сегодня, 18 февраля на стадионе «Ванда Метрополитано» в Мадриде состоялся первый матч 1/8 финала Лиги чемпионов, в котором встретились «Атлетико» и «Ливерпуль».
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Госдума приняла закон о выплатах маткапитала за первого ребенка

Поправки касаются расширения программы маткапитала, распространяющие право на получение выплаты при рождении первенца, а также увеличение суммы выплаты на 150 тыс. рублей при рождении второго ребенка.
Гудвилл.онлайн 20 февраля в 07:22
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Дортмундская «Боруссия» обыграла «Вердер», Холанн снова забил

LiveSport.ru 11:27
Происшествия

Зампреда пензенского правительства проверят после видео с ГИБДД

РБК 13:11
Общество

Поговорившей с Путиным петербурженке нашли работу и сделают ремонт

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