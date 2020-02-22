Общество
РИА НовостиАваков: у эвакуировавшего украинцев водителя поднялась температура
Водители автобусов, которые эвакуировали вернувшихся из Китая украинцев, также находятся на карантине. Об этом заявил министр внутренних дел страны Арсен Аваков на ток-шоу "Свобода слова с Савиком Шустером". По его словам, у одного водителя повысилась температура.
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Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины (СНБО) Алексей Данилов во время брифинга рассказал, что среди протестующих в Новых Санжарах в толпе были "профессиональные подстрекатели".
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СК возбудил уголовное дело против 15-летнего подростка, который избил, пытался задушить и закопал в снег 11-летнего мальчика в городе Кандалакша Мурманской области.
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Президент США Дональд Трамп возмутился решением советников разрешить зараженным коронавирусом американцам вернуться в страну.
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Подача воды в 11 населенных пунктов самопровозглашенной Луганской народной республики (ЛНР) сократилась после остановки работы фильтровальной станции на территории Донбасса, которую контролирует Киев.
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Как указали в МИД, Москва удовлетворена тем, что решение учитывает ключевой аргумент России — «за этим иском на самом деле стоит попытка доказать несуществующий суверенитет Украины над Крымом».