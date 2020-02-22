Водители автобусов, которые эвакуировали вернувшихся из Китая украинцев, также находятся на карантине. Об этом заявил министр внутренних дел страны Арсен Аваков на ток-шоу "Свобода слова с Савиком Шустером". По его словам, у одного водителя повысилась температура.

Политика В Киеве отреагировали на слова Путина об объединении усилий двух стран Как отмечается, такая реакция последовала на заявление российского президента Владимира Путина о том, что любое объединение усилий двух государств — это создание глобального конкурента в Европе и мире.

Общество У эвакуированных из КНР граждан Украины в Новых Санжарах взяли анализы У эвакуированных из Китая граждан, которые находятся на карантине по коронавирусу в населенном пункте Новые Санжары, взяли материал для исследований на вирус Covid-2019, сообщает 22 февраля «Сегодня».

Политика На Украине губернатор уволился из-за ситуации с эвакуированными из КНР "В связи с ситуацией, возникшей в Тернопольской области из-за эвакуации из Китая граждан Украины, и неудовлетворительной работой облгосадминистрации по информированию населения об эпидемиологической безопасности президент Украины принял заявление Игоря Сопеля об отставке с занимаемой должности по собственному желанию", - говорится в сообщении.

Гаджеты Названо лучшее время в России для покупки новых iPhone Результаты показали, что самым лучшим временем для покупки флагманов каждого года это февраль и март, то есть за полгода до презентации новых моделей.

Здоровье Кузнецова попросила рассмотреть обеспечение лекарствами детей с СМА Уполномоченный при президенте РФ по правам ребенка Анна Кузнецова просит правительство РФ рассмотреть возможность обеспечения лекарствами детей со спинальной мышечной атрофией (СМА) из средств федерального бюджета, сообщается на сайте омбудсмена.

Общество Медики рассказали о состоянии украинцев, эвакуированных из Китая Все эвакуированные из Китая украинцы и иностранцы чувствуют себя хорошо, утренний медосмотр показал, что все здоровы, заявил в субботу замглавы минздрава Украины Дмитрий Коваль.

Происшествия В Азове произошел взрыв газа в жилом доме Два человека погибли и один пострадал при взрыве бытового газа в многоэтажном доме в Азове Ростовской области.

Общество В СНБО рассказали о «профессиональных подстрекателях» в Новых Санжарах Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины (СНБО) Алексей Данилов во время брифинга рассказал, что среди протестующих в Новых Санжарах в толпе были "профессиональные подстрекатели".

Происшествия Подросток пытался убить ребенка в Мурманской области СК возбудил уголовное дело против 15-летнего подростка, который избил, пытался задушить и закопал в снег 11-летнего мальчика в городе Кандалакша Мурманской области.

Политика Шойгу обсудил ситуацию в Идлибе с главой Минобороны Турции Глава Минобороны России Сергей Шойгу обсудил в телефонном разговоре с турецким коллегой Хулуси Акаром ситуацию в идлибской зоне деэскалации, сообщает ТАСС со ссылкой на российское Министерство обороны.

Экономика Цена золота достигла семилетнего максимума Стоимость золота поднялась выше $1600 за тройскую унцию и достигла максимума с начала 2013 года, свидетельствуют данные торгов.

Общество Украина сократила подачу воды в ЛНР Подача воды в 11 населенных пунктов самопровозглашенной Луганской народной республики (ЛНР) сократилась после остановки работы фильтровальной станции на территории Донбасса, которую контролирует Киев.