Общество

РИА НовостиРИА НовостиАваков: у эвакуировавшего украинцев водителя поднялась температура

Водители автобусов, которые эвакуировали вернувшихся из Китая украинцев, также находятся на карантине. Об этом заявил министр внутренних дел страны Арсен Аваков на ток-шоу "Свобода слова с Савиком Шустером". По его словам, у одного водителя повысилась температура.
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Аваков сообщил о температуре у водителя автобуса с эвакуированными из КНР

РБК08:11

У водителя автобуса с эвакуированными из КНР украинцами поднялась температура

Известия07:55

Эвакуация из КНР: у водителя автобуса поднялась температура – Аваков

REGNUMвчера в 23:43

У перевозившего эвакуированных из Китая украинцев водителя поднялась температура

Lenta.ru07:34

У водителя автобуса с эвакуированными украинцами поднялась температура

РЕН ТВ07:29

Аваков: у эвакуировавшего украинцев водителя поднялась температура

РИА Новости07:20

У эвакуировавшего украинцев из Китая водителя автобуса поднялась температура

Газета.Ru07:41
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