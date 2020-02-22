Общество
РИА НовостиАваков: у эвакуировавшего украинцев водителя поднялась температура
Водители автобусов, которые эвакуировали вернувшихся из Китая украинцев, также находятся на карантине. Об этом заявил министр внутренних дел страны Арсен Аваков на ток-шоу "Свобода слова с Савиком Шустером". По его словам, у одного водителя повысилась температура.
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Технологии
«Росатом» приобретет компьютеры на отечественных процессорах «Байкал»
Компьютеры будут адаптированы под задачи атомной отрасли. Напомним, Baikal-M создан по 28 наномертовому техпроцессу.
Единоборства
Первый чемпионат Лиги боевого самбо пройдёт в Сочи
Футбол
В Италии перенесли 40 футбольных матчей из-за коронавируса
В результате 40 любительских матчей в Италии были перенесены. Пока что ситуация не коснулась профессионального итальянского футбола.
Политика
FP: Госдеп подозревает Россию в коронавирусной дезинформации
Россия ведет кампанию в блогосфере, вбрасывая дезинформацию о коронавирусе, чтобы нанести ущерб американским институтам и навредить имиджу Вашингтона, считают в Госдепе США.
Общество
Геологи обнаружили в Индии рудники с 3,5 тысячи тонн золота
Рудники, в которых содержится около 3,5 тысячи тонн золотой руды, были обнаружены в округе Сонбхадра на востоке штата Уттар-Прадеш.
Футбол
«Болонья» в дополнительное время ушла от поражения в матче с «Удинезе»
Футболисты "Болоньи" в компенсированное время ушли от поражения в матче 25-го тура чемпионата Италии против "Удинезе".
Авто
Составили топ-5 самых переоцененных автомобилей с пробегом
При покупке автомобиля с пробегом не редко возникает вопрос: почему один подержанный автомобиль стоит заметно дороже своего "одноклассника" с аналогичным двигателем и схожим оснащением.
Общество
Лев Лещенко раскритиковал скандальный клип солиста Rammstein
Народный артист РСФСР Лев Лещенко в беседе с "Говорит Москва" возмутился новым клипом вокалиста Rammstein Тилля Линдеманна.
Общество
Принц Гарри и Меган Маркл не смогут использовать бренд SussexRoyal
Ранее сообщалось, что принц Гарри и Меган Маркл официально прекратят выполнять свои королевские обязанности 1 апреля.
Биатлон
Биатлонист Логинов заявил о возможном завершении карьеры из-за нападок
Армия и оружие
На Ставрополье прилетели усовершенствованные штурмовики «Суперграчи»
Три новейших глубокомодернизированных самолёта Су-25СМ3 «Суперграч» пополнили авиационную часть четвёртой армии ВВС и ПВО на Ставрополье, сообщает пресс-служба Южного военного округа (ЮВО) Минобороны РФ.
Здоровье
Названы 6 продуктов, которые ошибочно считаются полезными
Из списка продуктов, которые многие люди ошибочно считают полезными, в первую очередь называются йогурты, овсянка, манка, магазинные соки.
Политика
Секретарь СНБО заявил о профессиональных провокаторах в Новых Санжарах
Во время протестов против размещения эвакуированных из КНР в Новых Санжарах (Украина) в толпе действовали профессиональные подстрекатели.
Футбол
Чемпион мира Адиль Рами стал игроком «Сочи»
Рами является чемпионом мира 2018 года в составе сборной Франции.
Футбол
Гол Коваленко принес «Шахтеру» победу над «Бенфикой»
Футболисты украинского «Шахтера» в домашнем матче 1/16 финала Лиги Европы переиграли португальскую «Бенфику».
Общество
МЧС предупреждает о сильном ветре в Москве
Шоу-бизнес
Похудевшая Скулкина опубликовала фото в леггинсах
Российская актриса, звезда Comedy Woman Екатерина Скулкина опубликовала новые фото из спортзала, вызвавшие активный отклик ее поклонников.
Армия и оружие
Из России в Сербию доставлены комплексы «Панцирь-С1»
Напомним, 19 февраля сербское национальное телевидение сообщило, что первый российский зенитный ракетно-пушечный комплекс «Панцирь-С1» прибудет в Сербию до конца недели.
Здоровье
Южная Корея превращается в крупнейший очаг коронавируса в мире
Самые быстрые темпы распространения коронавируса зафиксировали в Южной Корее.
Происшествия
В Днепре изнасиловали и побили 15-летнюю девушку
Инцидент произошел 22 февраля в городе Днепр в Украине. Найдена была девушка у гаражей прохожими. Пострадавшую отправили в больницу.
Хоккей
Панарин набрал больше 80 очков в третьем сезоне НХЛ подряд
Играя с «Каролиной Харрикейнз», форвард забил шайбу в ворота соперника и выполнил результативную передачу, таким образом, набрав два очка.
Происшествия
В доме экс-главы МИД Украины найден застреленный мужчина
В доме экс-главы МИД Украины Леонида Кожары найден застрелившимся бизнесмен из Киева.
Происшествия
В Ростовской области при взрыве газа в доме погибли два человека
В ведомстве уточнили, что в результате погибли два человека и пострадали еще двое. Кроме того, эвакуированы 49 человек.
Шоу-бизнес
Пригожин прокомментировал нападки юриста Кати Гордон на Валерию
Известный продюсер Иосиф Пригожин стал на защиту своей супруги, певицы Валерии, которую жестко раскритиковала юрист, глава адвокатской фирмы, певица Екатерина Гордон из-за желания артистки пойти в политику и создать свою партию «Сильные женщины» в Госдуме.
Происшествия
В Омске суд отправил в колонию родителей, ставивших ребенка на гречку
Омский районный суд вынес приговор матери и отчиму, заставлявших восьмилетнего ребенка часами стоять на коленях на гречневой крупе.
Транспорт
Российский поезд для расчистки снега произвел фурор в Финляндии
Ранее в РЖД сообщали, что их железнодорожная снегоуборочная техника приступила к расчистке путей от снега в Финляндии.
Экономика
Лукашенко рассказал о предложении Путина выплатить Белоруссии $300 млн
Общество