Министр внутренних дел Украины Арсен Аваков приехал к жителям поселка Новые Санжары в Полтавской области, чьи дома расположены рядом с территорией медцентра, где разместят эвакуированных из Китая граждан. Со вчерашнего дня при въезде в Новые Санжары проходят акции протеста.

Аваков встретился с протестующими против размещения украинцев из КНР

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