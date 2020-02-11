Общество
РЕН ТВАваков встретился с протестующими против размещения украинцев из КНР
Министр внутренних дел Украины Арсен Аваков приехал к жителям поселка Новые Санжары в Полтавской области, чьи дома расположены рядом с территорией медцентра, где разместят эвакуированных из Китая граждан. Со вчерашнего дня при въезде в Новые Санжары проходят акции протеста.
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Армия и оружие
Зеленский заявил о попытке сорвать в Донбассе мирный процесс
Президент Украины Владимир Зеленский заявил о попытке сорвать мирный процесс в Донбассе.
Армия и оружие
Турция подтвердила, что США могут направить ей Patriot
Министр национальной обороны Турции Хулуси Акар заявил, что Соединенные Штаты могли бы поставить республике зенитные ракетные комплексы (ЗРК) Patriot в качестве поддержки Анкары из-за ситуации в сирийской провинции Идлиб.
Политика
Путин призвал очистить от криминала важные отрасли экономики
Президент России Владимир Путин на заседании коллегии ФСБ заявил о необходимости очищать от криминала стратегически важные отрасли экономики.
Игры
Авторы Burnout выпустят продолжение аркадной гонки Dangerous Driving
Студия Three Fields Entertainment анонсировала вторую часть гоночной аркады Dangerous Driving.
Общество
Основательница Wildberries Бакальчук стала богатейшей женщиной России
Основательница Wildberries Татьяна Бакальчук обогнала Елену Батурину в рейтинге Forbes богатейших женщин России.
Общество
Гончарук рассказал о состоянии эвакуированных из КНР украинцев
Премьер-министр Украины Алексей Гончарук заявил, что у эвакуированных из Китая граждан не выявлено признаков заболевания вирусными заболеваниями.
Армия и оружие
Летчик-инструктор назвал преимущества Су-35 перед американским F-15EX
Летчик-инструктор Андрей Красноперов назвал преимущества российского перед американским F-15EX.
Общество
Снявшимся в порноклипе солиста Rammstein россиянкам поступают угрозы
Россиянкам, которые снялись в порноклипе лидера Rammstein Тилля Линдеманна, начали поступать угрозы.
Футбол
Лодыгин стал вратарем тульского «Арсенала»
Сообщается, что контракт подписан на шесть месяцев. ☄🤟🏻👍🏻Юрий Лодыгин — вратарь «Арсенала» Контракт с 29-летним футболистом подписан до окончания текущего сезона.
Культура
Бегущая строка на канале «Россия 24» удивила зрителей
На телеканале «Россия 24» зрители обнаружили в бегущей строке странные сообщения.
Космос
В России создадут ракету для бюджетных запусков
Футбол
«Сочи» с Кокориным в составе обыграл «Астану»
Победу в поединке одержала команда с берегов Чёрного моря со счётом 3:1. Отдельно стоит отметить, что за дружину Владимира Федотова сегодня сыграл новоиспечённый футболист клуба Александр Кокорин.
Общество
Лещенко ответил сенатору, пристыдившему артистов за жалобы на пенсию
Певец Лев Лещенко ответил сенатору Валерию Рязанскому, пристыдившему российских артистов за жалобы на «маленькие» пенсии.
Технологии
«Ростех» Чемезова потеснит бизнес бывшего вице-губернатора Петербурга
Структура госкорпорации Ростех, которую возглавляет Сергей Чемезов, разработала электронные графические ценники для магазинов и супермаркетов.
Авто
Hyundai представил обновленный Solaris
Презентация обновленного Hyundai Solaris прошла сегодня на российском заводе Hyundai в Санкт-Петербурге.
Происшествия
Бывшую помощницу Дворковича обвинили в получении крупной взятки
Бывшая помощница экс-заместителя председателя правительства РФ Аркадия Дворковича Анастасия Алексеева обвиняется в получении взятки на сумму 4 млн рублей – соответствующее дело возбудил Следственный комитет России, передает "Интерфакс".
Футбол
Неймар назвал топ-5 футболистов современности
Бразильский нападающий французского "ПСЖ" Неймар назвал топ-5 футболистов современности, передает AS.
Биатлон
Касперович рассказал, кто оказывает самое большое давление на Логинова
Александр Касперович, личный тренер российского биатлониста Александра Логинова, выразил мнение, что журналисты оказывают слишком большое давление на спортсмена во время чемпионата мира.
Политика
Лидеры стран ЕС призвали прекратить боевые действия в Идлибе
Лидеры стран-членов Евросоюза призвали стороны к немедленному прекращению военных действий в сирийской провинции Идлиб, сообщило издание Star Tribune 20 февраля.
Общество
Путин ответил на вопрос, как можно прожить на 10 800 рублей в месяц
Здоровье
В кузбасских школах продлили карантин
Напомним, частично закрываться на карантин школы региона начали ещё в начале февраля, с 10 февраля полностью перешли на дистанционное обучение школьники Кемерова, Белова, Мысков и Краснобродского, с 13 февраля к ним присоединились школьники Новокузнецка.
Биатлон
Норвегия выиграла сингл-микст на чемпионате мира по биатлону
Победой сборной Норвегии завершились соревнования в сингл-миксте на чемпионате мира по биатлону, проходящем в Италии.
Общество
Челябинской учительнице проиндексировали пенсию на 1 рубль 10 копеек
В Челябинске пенсионерка получила пенсию, индексированную всего на 1 рубль 10 копеек.
Наука
Технология Enevate XFC-Energy позволяет существенно повысить энергетическую плотность аккумуляторов и скорость зарядки
Аккумулятор поддерживает скорость разрядки 10C (то есть, скажем, батарея емкостью 150 А·ч может разряжаться током 1500 А) Что касается скорости заряда, технология Enevate XFC-Energy обеспечивает зарядку на 75% от полной емкости всего за пять минут при скорости зарядки 10C.
Общество
Минпромторг предложил увеличить транспортный налог на старые машины
Политика
Захарова прокомментировала протесты на Украине из-за эвакуации из КНР
Официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала ситуацию с протестами в Полтавской области из-за эвакуации из Китая граждан Украины.
Происшествия
Суд Греции приговорил двух российских моряков почти к 400 годам тюрьмы
Греческий суд вынес приговор ещё двум российским морякам, задержанным осенью 2019 года по обвинению в организации незаконной миграции, им назначено 395 лет тюрьмы.