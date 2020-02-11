Общество
РЕН ТВАваков встретился с протестующими против размещения украинцев из КНР
Министр внутренних дел Украины Арсен Аваков приехал к жителям поселка Новые Санжары в Полтавской области, чьи дома расположены рядом с территорией медцентра, где разместят эвакуированных из Китая граждан. Со вчерашнего дня при въезде в Новые Санжары проходят акции протеста.
Читать в источнике
Оценить53
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7076 источников, обновлено в 15:48, Ашберн
Кино
Юбилейный Берлинский кинофестиваль открывается в Германии
Армия и оружие
В Турции оценили отношения с Россией из-за ситуации в Идлибе
Глава Минобороны Турции Хулуси Акар заявил, что Анкара не имеет проблем с Москвой по ситуации в сирийском Идлибе.
Здоровье
В Китае сообщили о повторном появлении коронавируса у вылечившихся
В Китае сообщили о повторном случае заболевания коронавирусом у вылечившегося пациента.
Экономика
Силуанов: Россия теряет миллиард рублей в день из-за коронавируса
Снижение товарооборота между Россией и Китаем из-за эпидемии коронавируса приводит к потерям для российской стороны в миллиард рублей ежедневно.
Общество
Начался перевод плавучего космодрома «Морской старт» из США в Россию
В декабре 2019 года S7 сообщила, что Госдеп США разрешил перебазирование "Морского старта" в Россию.
Спорт
Большунов выиграл масс-старт на «Ски Тур»
Российский лыжник Александр Большунов первым финишировал в масс-старте на 34 километра в рамках четвертого этапа «Ски Тур» в Норвегии.
Политика
Песков ответил на вопрос о низких доходах в России
Биатлон
Драчев объявил состав сборной России по биатлону на эстафетные гонки
Президент Союза биатлонистов России (СБР) Владимир Драчев объявил состав женской сборной эстафеты в рамках ЧМ-2020 в Антхольце.
Экономика
На Аляске оценили потери рыбаков от введенного Россией продэмбарго
В августе 2014 года Россия ввела запрет на поставки мясной продукции, овощей и фруктов, морепродуктов, молочных продуктов из стран Евросоюза, Австралии, Канады, Норвегии и США.
Футбол
«Манчестер Юнайтед» не смог обыграть «Брюгге»
Футболисты бельгийского «Брюгге» в домашнем матче 1/16 финала Лиги Европы сыграли вничью с английским «Манчестер Юнайтед».
Армия и оружие
Эрдоган ответил на слова Пескова о «худшем сценарии» в Идлибе
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган прокомментировал слова пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова о "худшем сценарии" в сирийском Идлибе, передает РИА Новости.
Политика
Путин объяснил выбор кандидатуры Мишустина на пост премьера
Российский лидер Владимир Путин в интервью ТАСС рассказал о причинах выбора кандидатуры экс-главы Федеральной налоговой службы Михаила Мишустина на пост премьер-министра России.
Происшествия
Суд арестовал готовивших теракт в Керчи подростков
Суд арестовал двух подростков, готовивших теракт в Керчи. Об этом сообщается на сайте Следственного комитета (СК) России.
Интернет
«ВКонтакте» обновила дизайн мобильного приложения
Футбол
Футболисты донецкого «Шахтера» обыграли «Бенфику» в матче Лиги Европы
Футболисты донецкого "Шахтера" на своем поле нанесли поражение португальской "Бенфике" в первом матче 1/16 финала Лиги Европы.
Наука
Содержание антропогенного метана в атмосфере оказалось недооценено
Международная группа исследователей измерила уровень метана в древних пробах воздуха и обнаружила, что ученые значительно недооценивают количество этого газа, которое люди выбрасывают в атмосферу при сжигании ископаемого топлива.
Армия и оружие
В сети появилось видео инцидента с бронемашинами России и США в Сирии
Центральное командование США (CENTCOM) пока не комментирует видеозапись, на которой, предположительно, запечатлён дорожный инцидент между военными машинами России и США в Сирии.
Происшествия
Переводивших пожертвования фонду Навального вызывают на допросы
Сотрудники правоохранительных органов вызывают на допросы людей, отправлявших пожертвования Фонду борьбы с коррупцией (ФБК), сообщает Znak.com со ссылкой на сторонников Навального и сотрудников его штабов.
Авто
Компания Honda обновила модель Civic Type R
Японская компания Honda объявила о выходе обновленной версии спортивной модели Civic Type R. Вместе с тем производитель анонсировал появление одновременно двух версий, которые имеют существенные различия по дизайну кузова, а также по технической части.
Происшествия
В аэропорту Шереметьево при ремонте в терминале С обрушился потолок
"Во время ремонта в одной из частей нового терминала С в аэропорту Шереметьево, которая не используется, упала небольшая часть потолка", - сказал собеседник агентства.
Общество
Снявшихся в порноклипе солиста Rammstein россиянок рассекретили
Россиянок, снявшихся в порноклипе нового музыкального проекта солиста Rammstein и Lindemann Тилля Линдеманна, рассекретили.
Политика
Путин рассказал о правильном ударении в слове «украинцы»
Президент России Владимир Путин в ходе интервью агентству ТАСС рассказал о правильном ударении в слове «украинцы».
Общество
Электромобиль Tesla можно обмануть с помощью куска изоленты
Эксперты по безопасности из компании McAfee обнаружили простой способ обмануть «умную» систему распознавания знаков на старых версиях электромобилей Tesla.
Автоспорт
«Как бег в шлепанцах». Феттель посочувствовал пилотам «Мерседеса»
Общество
С 1 апреля проиндексируют социальные пенсии
С 1 апреля 2020 года социальные пенсии повысят на 6,1%, об этом заявил министр труда и социального развития Антон Котяков, сообщает «РИА Новости».
Футбол
Лодыгин стал вратарем тульского «Арсенала»
Сообщается, что контракт подписан на шесть месяцев. ☄🤟🏻👍🏻Юрий Лодыгин — вратарь «Арсенала» Контракт с 29-летним футболистом подписан до окончания текущего сезона.