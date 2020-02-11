Общество

РЕН ТВРЕН ТВАваков встретился с протестующими против размещения украинцев из КНР

Министр внутренних дел Украины Арсен Аваков приехал к жителям поселка Новые Санжары в Полтавской области, чьи дома расположены рядом с территорией медцентра, где разместят эвакуированных из Китая граждан. Со вчерашнего дня при въезде в Новые Санжары проходят акции протеста.
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