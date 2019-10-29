Армия и оружие

Аргументы и ФактыАргументы и ФактыАваков выразил поддержку подразделению «Азов»

Глава МВД Украины Арсен Аваков заявил о поддержке батальона «Азов» и назвал его одним из самых профессиональных и подготовленных подразделений страны. «Наша философия - максимальная поддержка тех, кто защищает Украину», - написал он в Twitter.
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Глава МВД Украины Аваков выступил в поддержку батальона «Азов»

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Глава МВД Украины заявил о поддержке полка «Азов»

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Lenta.ruвчера в 13:11

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ТАССвчера в 13:41

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Как западные журналисты и спецслужбы изобличили «Азов»

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Автоматически обработано 7065 источников, обновлено в 03:07, Ашберн
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