Армия и оружие
Газета.RuАваков выразил поддержку батальону «Азов»
Глава МВД Украины Арсен Аваков побывал с визитом в Мариуполе, чтобы выразить поддержку батальону "Азов". Об этом он сообщил в своем Twitter. Как стало известно, он посетил мобильный центр "Азова".
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Единоборства
Хантер подтвердил бой с Поветкиным
Metaratings вчера в 12:02
Происшествия
Под Новосибирском произошло землетрясение
10 октября в Иркутске произошло землетрясение магнитудой 4. Тогда толчки почувствовали жители поселков Луговое, Мельничная Падь и Бозой.
РБК 00:13
Политика
В Минэнерго России отметили готовность Украины решить газовый вопрос
Все стороны переговоров настроены на решение вопроса поставка газа через Украину в Европу, заявил министр энергетики Александр Новак 28 октября, по итогам трехсторонних переговоров в Брюсселе.
Красная весна вчера в 13:04
Происшествия
Россиянка впала в кому на отдыхе в Турции
Жительница Петербурга Кира Шиловская была госпитализирована из отеля в турецкой Анталье в тяжелом состоянии.
BFM.ru 27 октября в 03:54
Происшествия
Суд на два месяца арестовал расстрелявшего сослуживцев солдата
Известия вчера в 03:44
Общество
В Госдуме допустили сокращение моногородов вдвое
Число моногородов в России может сократиться почти вдвое — с 321 до 170.
РБК вчера в 21:46
Хоккей
Хоккеист Евгений Малкин подтвердил, что получил гражданство США
Российский нападающий клуба НХЛ "Питтсбург Пингвинз" Евгений Малкин подтвердил, что у него есть гражданство США.
Российская газета вчера в 14:50
Здоровье
Главный кардиолог Минздрава предостерег сердечников от опасных ошибок
Врачи-кардиолог смогли перечислить самые опасные ошибки «сердечников», сообщает информационно-аналитическое издание evo-rus.com.
Evo-rus.com 00:13
Происшествия
Свердловчанка выпала из окна роддома и погибла
В Екатеринбурге молодая мать выпала из окна третьего этажа роддома и погибла. Инцидент произошёл 28 октября, пишут местные СМИ.
REGNUM 00:09
Происшествия
Мощный взрыв на заводе в Днепре перепутали с землетрясением
Взрыв на заводе в украинском Днепре перепутали с землетрясением. Об этом в понедельник, 28 октября, сообщил сайт Страна.ua.
Известия вчера в 21:41
Общество
Скончался писатель Владимир Буковский
В возрасте 76 лет умер бывший советский диссидент, правозащитник и писатель Владимир Буковский.
Свободная Пресса 27 октября в 20:39
Культура
Стартовал показ комедийного телесериала с Пореченковым и Охлобыстиным
На телеканале ТНТ состоялась премьера комедийного сериала «Полярный».
RT на русском 01:27
Шоу-бизнес
У Максима Фадеева случился сердечный приступ
Российский музыкальный продюсер и музыкант Максим Фадеев перенес сердечный приступ.
Lenta.ru вчера в 04:41
Экономика
Минэкономразвития предложило изменить подход к учету бедности
Минэкономразвития подготовило изменения в правила ведения статистики уровня бедности в России, говорится в подготовленном ведомством проекте постановления правительства, сообщает РБК.
Ведомости вчера в 20:02
Спорт
Россия ответила на вопросы WADA по московской лаборатории
Всемирное антидопинговое агентство (WADA) сообщило, что получило дополнительные ответы от российских властей в рамках расследования по московской антидопинговой лаборатории.
Взгляд.ру вчера в 22:48
Шоу-бизнес
Татарский певец извинился за шутку над трупом сбитого животного
News.ru вчера в 10:07
Армия и оружие
В Петербурге 1 ноября заложат подлодки «Уфа» и «Магадан»
В Петербурге на «Адмиралтейских верфях» заложат одновременно две дизель-электрические подводные лодки проекта 636.3 — «Уфа» и «Магадан».
Gazeta.SPb вчера в 23:26
Футбол
«Спартак» интересуется молодым форвардом из чемпионата Белоруссии
Sport24.ru вчера в 16:37
Политика
Социологи зафиксировали рост уровня поддержки Путина
ФОМ объяснил рост уровня поддержки Путина тем, что россияне стали замечать улучшение положения дел в регионах.
РБК 01:01
Политика
Российский кабмин поддержал запуск интернет-трансляции 20 телеканалов
Глава думского комитета по информационной политике Леонид Левин сообщил, что правительство дало положительный отзыв на законопроект, которые предполагает организацию интернет-трансляции телеканалов первого и второго мультиплекса.
Московский Комсомолец вчера в 09:41
Армия и оружие
Трамп заявил о ликвидации лидера «Исламского государства»
РБК 27 октября в 10:09
Происшествия
В Москве мошенники присвоили 15 квартир по поддельным завещаниям
Сотрудники московского уголовного розыска задержали участников организованной группы, которая подделывала завещания умерших людей и присваивала их квартиры, по предварительным данным, таким образом было украдено 15 квартир, сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.
РИА Новости вчера в 23:04
Кино
Стивен Кинг прокомментировал первые отзывы на сиквел «Сияния»
РИА Новости вчера в 07:42
Космос
В поисках воды в 2022 году марсоход VIPER отправится на Луну
ГЛАС.RU 26 октября в 05:19
Политика
Трамп назвал Зеленского «новым президентом России»
Президент США Дональд Трамп назвал украинского коллегу Владимира Зеленского "новым президентом России".
РИА Новости вчера в 13:15
Авто
Начались продажи обновленного Haval H6 Coupe
Концерн Great Wall объявил старт продаж "посвежевшего" кросс-купе Haval H6 Coupe.
Новые автомобили 27 октября в 22:47
Энергетика
Подсчитано количество мировых запасов нефти под санкциями США
США наложили санкции на треть мировых запасов нефти и пятую часть добычи, которая приходится на Иран, Венесуэлу и Россию.
Lenta.ru вчера в 21:57
Общество
Две модели показали грудь во время бейсбольного матча
Metaratings вчера в 10:33
Экономика
Сбербанк собрался купить у Газпромбанка долю в Mail.ru
Сбербанк планирует приобрести у Газпромбанка долю в Mail.ru Group, сообщило агентство Bloomberg со ссылкой на источники.
Интерфакс вчера в 13:40
Происшествия
Неизвестный атаковал мечеть во Франции
Полиция задержала мужчину, открывшего стрельбу перед мечетью во французском местечке Байонн.
BFM.ru вчера в 12:09