Армия и оружие

Газета.RuГазета.RuАваков выразил поддержку батальону «Азов»

Глава МВД Украины Арсен Аваков побывал с визитом в Мариуполе, чтобы выразить поддержку батальону "Азов". Об этом он сообщил в своем Twitter. Как стало известно, он посетил мобильный центр "Азова".
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Глава МВД Украины выразил поддержку полку «Азов»

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