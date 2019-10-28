Глава МВД Украины Арсен Аваков побывал с визитом в Мариуполе, чтобы выразить поддержку батальону "Азов". Об этом он сообщил в своем Twitter. Как стало известно, он посетил мобильный центр "Азова".

Происшествия Под Новосибирском произошло землетрясение 10 октября в Иркутске произошло землетрясение магнитудой 4. Тогда толчки почувствовали жители поселков Луговое, Мельничная Падь и Бозой.

Политика В Минэнерго России отметили готовность Украины решить газовый вопрос Все стороны переговоров настроены на решение вопроса поставка газа через Украину в Европу, заявил министр энергетики Александр Новак 28 октября, по итогам трехсторонних переговоров в Брюсселе.

Происшествия Россиянка впала в кому на отдыхе в Турции Жительница Петербурга Кира Шиловская была госпитализирована из отеля в турецкой Анталье в тяжелом состоянии.

Общество В Госдуме допустили сокращение моногородов вдвое Число моногородов в России может сократиться почти вдвое — с 321 до 170.

Хоккей Хоккеист Евгений Малкин подтвердил, что получил гражданство США Российский нападающий клуба НХЛ "Питтсбург Пингвинз" Евгений Малкин подтвердил, что у него есть гражданство США.

Происшествия Свердловчанка выпала из окна роддома и погибла В Екатеринбурге молодая мать выпала из окна третьего этажа роддома и погибла. Инцидент произошёл 28 октября, пишут местные СМИ.

Происшествия Мощный взрыв на заводе в Днепре перепутали с землетрясением Взрыв на заводе в украинском Днепре перепутали с землетрясением. Об этом в понедельник, 28 октября, сообщил сайт Страна.ua.

Общество Скончался писатель Владимир Буковский В возрасте 76 лет умер бывший советский диссидент, правозащитник и писатель Владимир Буковский.

Шоу-бизнес У Максима Фадеева случился сердечный приступ Российский музыкальный продюсер и музыкант Максим Фадеев перенес сердечный приступ.

Экономика Минэкономразвития предложило изменить подход к учету бедности Минэкономразвития подготовило изменения в правила ведения статистики уровня бедности в России, говорится в подготовленном ведомством проекте постановления правительства, сообщает РБК.

Спорт Россия ответила на вопросы WADA по московской лаборатории Всемирное антидопинговое агентство (WADA) сообщило, что получило дополнительные ответы от российских властей в рамках расследования по московской антидопинговой лаборатории.

Политика Социологи зафиксировали рост уровня поддержки Путина ФОМ объяснил рост уровня поддержки Путина тем, что россияне стали замечать улучшение положения дел в регионах.

Политика Российский кабмин поддержал запуск интернет-трансляции 20 телеканалов Глава думского комитета по информационной политике Леонид Левин сообщил, что правительство дало положительный отзыв на законопроект, которые предполагает организацию интернет-трансляции телеканалов первого и второго мультиплекса.

Происшествия В Москве мошенники присвоили 15 квартир по поддельным завещаниям Сотрудники московского уголовного розыска задержали участников организованной группы, которая подделывала завещания умерших людей и присваивала их квартиры, по предварительным данным, таким образом было украдено 15 квартир, сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

Политика Трамп назвал Зеленского «новым президентом России» Президент США Дональд Трамп назвал украинского коллегу Владимира Зеленского "новым президентом России".

Авто Начались продажи обновленного Haval H6 Coupe Концерн Great Wall объявил старт продаж "посвежевшего" кросс-купе Haval H6 Coupe.

Энергетика Подсчитано количество мировых запасов нефти под санкциями США США наложили санкции на треть мировых запасов нефти и пятую часть добычи, которая приходится на Иран, Венесуэлу и Россию.

Экономика Сбербанк собрался купить у Газпромбанка долю в Mail.ru Сбербанк планирует приобрести у Газпромбанка долю в Mail.ru Group, сообщило агентство Bloomberg со ссылкой на источники.