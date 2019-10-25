с чего всё началось

Министр внутренних дел Украины Арсен Аваков встал на защиту украинского добровольческого полка «Азов», который американские конгрессмены намерены признать террористической организацией.

Авто Ford показал силуэт нового кроссовера в стиле Mustang Компания Ford опубликовала тизер, дающий представление о внешности нового электрического кроссовера, которую выполнят в духе спорткара Mustang.

Шоу-бизнес Елизавета Фролова назвала себя сестрой Ксении Бородиной У Ксении Бородиной внезапно объявилась сестра. Елизавета Фролова назвала себя кровной родственницей телеведущей.

Политика Песков оценил слова о долге Трампа перед Путиным Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал сообщения СМИ США о том, что американский лидер Дональд Трамп в долгу у президента России Владимира Путина.

Экономика ЦБ намерен внедрить в Систему быстрых платежей механизм выплаты пенсий Банк России хочет внедрить в Систему быстрых платежей переводы из бюджета в адрес физических лиц, сообщает РБК со ссылкой на проект стратегии развития национальной платежной системы до 2023 года.

Общество Медведев велел обосновать штрафы за незначительное превышение скорости Премьер-министр Дмитрий Медведев дал поручение МВД и другим ведомствам, согласно которому они обязаны обосновать вопрос введения штрафа за превышение скорости на 10–20 км/ч.

Технологии Пользователи Android подверглись кибератаке в Google Play Специалисты антивирусной компании ESET нашли в магазине Google Play вредоносную кибератаку, жертвами которой стали миллионы пользователей Android.

Происшествия На западе Москвы в ДТП с шестью машинами и автобусом погиб человек На западе Москвы произошло ДТП с участием автобуса и шести автомобилей, в результате которого погиб человек, передает ТАСС со ссылкой на источник в экстренных службах.

Авто Представлен первый виртуальный суперкар от Jaguar В Токио на первом этапе Gran Turismo World Tour состоялся дебют нового электрического Jaguar Vision GT Coupé для гоночного симулятора Gran Turismo Sport.

Происшествия В Харькове застрелили свидетеля по делу об убийстве Вороненкова В Харькове в ходе перестрелки был убит один из свидетелей по делу об убийстве экс-депутата Госдумы России Дениса Вороненкова Владимир Борох, передает РИА "Новости".

Экономика В ФАС прокомментировали рост цен на гречку Глава Зернового союза Аркадий Злочевский в беседе с НСН прокомментировал сообщения о росте цен на гречку.

Армия и оружие Главы Генштабов России и Турции обсудили ситуацию в Сирии Начальник Генштаба Вооруженных сил России генерал армии Валерий Герасимов обсудил по телефону с главой турецкого Генштаба Яшаром Гюлером ситуацию в Сирии.

Политика Марию Бутину освободили из тюрьмы в США Осужденная в США россиянка Мария Бутина освобождена из федеральной тюрьмы города Таллахасси, штат Флорида, после отбывания 18-месячного срока, сообщает NBC.

Общество Секретная служба США допросила Эминема из-за слов в адрес Трампа Секретная служба США в 2018 году действительно допрашивала хип-хоп-исполнителя Эминема из-за его песен, в которых упоминались президент Дональд Трамп и его дочь Иванка.

Хоккей Сборная России по хоккею объявила состав на Кубок Карьяла Тренерский штаб сборной России объявил состав команды на предстоящий Кубок Карьяла.

Происшествия Появилось видео нападения медведя на дрессировщика в цирке Карелии В Сети опубликовали видео нападения медведя на дрессировщика во время циркового выступления в Олонце в Карелии.

Экономика Стоимость строительства метро в Москве выросла до ₽2 трлн Программа строительства новых станций в московском метро до 2024 года подорожала до 2,2 трлн руб. Это более чем в два раза превышает изначальную сумму — 900 млрд, которая называлась еще в 2011-м, сообщают "Ведомости" исходя из последних изменений в Адресной инвестиционной программе.

Общество Троюродного племянника Кадырова проверят за пытки электрошокером Бывший мэр Грозного Ислам Кадыров — сын троюродного брата главы Чечни Рамзана Кадырова — стал фигурантом полицейской проверки.

Общество Первый российский боевой ледокол спустили на воду Первый российский патрульный корабль ледового класса "Иван Папанин" спустили на воду в Санкт-Петербурге.

Политика Зеленский решил урезать содержание чиновников Президент Украины Владимир Зеленский распорядился сократить на 10% расходы на содержание чиновников в 2020 году.

Общество Дочка «Газпрома» прокомментировала арест акций нидерландским судом Компания South Stream Transport B. V. подтвердила, что окружной суд Амстердама выдал "Нафтогазу Украины" разрешение на арест ее акций.

Футбол ЦСКА проиграл в третьем матче Лиги Европы подряд Московский футбольный клуб ЦСКА в рамках группового этапа Лиги Европы проиграл венгерскому «Ференцварошу» со счетом 1-0, передает «Чемпионат».

Общество Госдума закрепила сокращенный рабочий день для селянок Депутаты Госдумы приняли в третьем чтении поправки к Трудовому кодексу РФ, закрепляющие сокращенный рабочий день для женщин в сельской местности.

Финансы Банк России снизил ключевую ставку до 6,5 процента Банк России впервые с декабря 2017 года снизил ключевую ставку сразу на 0,5 процентного пункта — до 6,5%.

Происшествия В Калининграде двух полицейских уволили после гибели мужчины от ожогов Двое сотрудников полиции, которые, имели данные видеонаблюдения о поведении задержанного и не предприняли должных мер по его безопасному содержанию, уволены из органов внутренних дел по отрицательным мотивам за нарушение федеральных законов "О полиции", "О службе в органах внутренних дел", приказов МВД России, должностных регламентов и инструкций.