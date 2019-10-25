с чего всё началось

Министр внутренних дел Украины Арсен Аваков заступился за добровольческий полк "Азов", который в США хотят внести в список террористических организаций. Об этом он заявил во время встречи с главой американской миссии Кристиной Куин.

Аваков заступился за «Азов» после критики в США

Общество Власти Дании одобрили строительство морского участка Baltic Pipe Власти Дании дали согласие на строительство морского участка газопровода Baltic Pipe, который будет проходить из Дании в Польшу.

Происшествия В Приморье прохожие поймали педофила, напавшего на девочку В Приморском крае прохожие помешали мужчине изнасиловать девочку, сообщает "Комсомольская правда". Инцидент произошел в городе Артем.

Политика Украина заявила о готовности к переговорам по возвращению Крыма Напомним, Крым вошёл в состав России по итогам всеобщего референдума, который состоялся 16 марта 2014 года.

Финансы Банк России снизил ключевую ставку до 6,5 процента Банк России на заседании совета директоров в пятницу принял решение опустить ключевую ставку сразу на 0,5 процентных пункта, до 6,5% годовых.

Армия и оружие Лавров прокомментировал идею международного контроля в Сирии Идея международного контроля на северо-востоке Сирии, если речь о НАТО, ничего хорошего не несет, заявил глава МИД России Сергей Лавров.

Армия и оружие Президент ЦАР объявил о создании российской военной базы Президент Центральноафриканской Республики (ЦАР) Фостен-Арканж Туадера заявил, что рассматривает возможность создания российской военной базы.

Общество Полиция Чечни проверит экс-мэра Грозного Ислама Кадырова Полиция Чечни начала проверку в отношении экс-мэра столицы республики Ислама Кадырова после появления видеоматериалов с кадрами его жесткого обращения с жителями Грозного во время пребывания на посту.

Общество В Петербурге спущен на воду первый боевой ледокол «Иван Папанин» Торжественная церемония спуска на воду патрульного корабля ледового класса проекта 23 550 «Иван Папанин» состоялась 25 октября на территории АО «Адмиралтейские верфи» в Петербурге, передает корреспондент ИА REGNUM.

Общество Опубликован итоговый доклад об убийстве российских журналистов в ЦАР Опубликован итоговый доклад об убийстве журналистов в Центральноафриканской республике в 2018 году.

Происшествия Перестрелка произошла у супермаркета в Харькове, есть погибший Днем в пятницу, 25 октября, в Харькове произошла перестрелка, в результате которой погиб мужчина.

Политика Медведев призвал прекратить самовыдвижение кандидатов «Единой России» Премьер-министр, лидер «Единой России» (ЕР) Дмитрий Медведев раскритиковал случаи, когда на выборы идут члены партии как самовыдвиженцы, которых ЕР официально поддерживает.

Происшествия Задержаны двое подозреваемых по делу о 39 трупах в грузовике в Англии Британская полиция задержала двоих подозреваемых в рамках расследования гибели 39 человек, тела которых были обнаружены в грузовике на территории индустриального парка в городе Грейс на юго-востоке Англии.

Политика В Киеве считают неизбежной прокачку российского газа через Украину С учётом контрактных обязательств «Газпрома» по поставкам газа России «придётся» в 2020 году его прокачивать через Украину.

Армия и оружие В Польше испугались повторить судьбу курдов Автор статьи призывает поляков «не питать иллюзий»: республика разделит судьбу курдов в Сирии.

Общество Медведев поручил обосновать штрафы за небольшое превышение скорости Глава правительства России Дмитрий Медведев поручил МВД и другим «заинтересованным органам власти» рассмотреть вопрос о целесообразности возвращения штрафов за превышение скоростного режима.

Гаджеты Samsung представила процессор для будущего Galaxy S11 Компания Samsung показала процессор Exynos 990 для грядущего флагмана Galaxy S11, который работает на семинанометровом техпроцессе.

Политика Пушков: Германия не «созрела» для отмены санкций Немецкие власти еще не осознали ущербность политики санкционного давления на Россию для самой Германии, заявил член Совета Федерации РФ Алексей Пушков на своей странице в Twitter.

Общество Власти раскрыли параметры новой накопительной пенсионной системы РБК разбирался в основных параметрах новой пенсионной накопительной системы, которая получит название «гарантированный пенсионный план» (ГПП).

Политика Путин не планирует встречу с Бутиной Президент России Владимир Путин не планирует встречу с россиянкой Марией Бутиной, когда та вернется в Москву.

Футбол Ибрагимович показал оскорбительный жест, взявшись за гениталии Нападающий "Лос-Анджелес Гэлакси" Златан Ибрагимович после матча плей-офф МЛС против "Лос-Анджелеса" показал болельщикам оскорбительный жест.

Армия и оружие В России идут заводские испытания нового бомбардировщика-ракетоносца Успешное завершение заводских испытаний позволит приступить к государственным испытаниям, которые запланированы на конец 2020 года.