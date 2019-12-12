Происшествия

ИнтерфаксИнтерфаксАваков заявил о задержании подозреваемых в убийстве Шеремета

На Украине полицейские по согласованию с прокуратурой задержали подозреваемых в убийстве журналиста Павла Шеремета, написал в фейсбуке глава МВД Арсен Аваков. По его словам, задержанным предъявляют подозрения и скоро суд выберет им меру пресечения.
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"Только что Нацполиция задержала и с согласия Генеральной прокуратуры Украины объявляет обоснованные подозрения фигурантам дела об убийстве Павла Шеремета", — написал глава МВД в Twitter
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РИА Новости08:31

Подробнее о событии

Аваков сообщил о задержании фигурантов дела об убийстве Шеремета

РБК09:01

На Украине задержан фигурант дела об убийстве журналиста Шеремета

Коммерсантъ08:55

Полиция Украины задержала подозреваемых в убийстве Шеремета

Телеканал 360°08:31

Аваков заявил о задержании подозреваемых в убийстве Шеремета

Интерфакс08:36

На Украине задержаны подозреваемые в убийстве Шеремета

Известия08:32

Аваков сообщил о задержании подозреваемых в убийстве Шеремета

РИА Новости08:31

На Украине задержаны фигуранты по делу об убийстве Шеремета

ТАСС08:45
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Происшествия

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Общество

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Политика

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Депутаты Госдумы отклонили в первом чтении законопроект, который предполагал отмену транспортного налога в РФ.
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АО «Омский завод транспортного машиностроения» справился с самым крупным за последние годы государственным оборонным заказом: все обновленные танки Т-80БВМ этого года уже отправлены в войска.
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Дело о крушении Boeing в Казани направлено в суд

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