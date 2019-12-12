с чего всё началось

На Украине полицейские по согласованию с прокуратурой задержали подозреваемых в убийстве журналиста Павла Шеремета, написал в фейсбуке глава МВД Арсен Аваков. По его словам, задержанным предъявляют подозрения и скоро суд выберет им меру пресечения.

Аваков заявил о задержании подозреваемых в убийстве Шеремета

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Политика МИД Германии назвал высылку дипломатов из России безосновательной Реакция Берлина Германия с сожалением восприняла решение России выслать двух немецких дипломатов в рамках зеркальных ответных мер, заявили в свою очередь в МИД ФРГ.

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Финансы Нацбанк Украины снизил учетную ставку до 13,5% годовых Национальный банк Украины (НБУ) снизил учетную ставку с 15,5% до 13,5% годовых. Об этом сообщил в четверг на брифинге глава НБУ Яков Смолий.