Аваков заявил о принадлежности русского языка Украине
Глава МВД Украины Арсен Аваков заявил, что русский язык в значительной мере принадлежит Украине, и предложил организовать вещание русскоязычных украинских телеканалов по всему миру. Об этом руководитель ведомства заявил в эфире YouTube-шоу «В гостях у Гордона».В источнике
Подробнее о событии
Глава МВД Украины предложил организовать вещание украинских телеканалов на русском языке по всему миру
Комсомольская правдавчера в 15:25
Аваков предложил распространить русскоязычное украинское вещание по всему миру
Московский Комсомолецвчера в 15:00
В Киеве предложили создать русскоязычное вещание украинских каналов по всему миру
Взгляд.рувчера в 13:23