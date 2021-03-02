Глава МВД Украины Арсен Аваков заявил, что русский язык в значительной мере принадлежит Украине, и предложил организовать вещание русскоязычных украинских телеканалов по всему миру. Об этом руководитель ведомства заявил в эфире YouTube-шоу «В гостях у Гордона».

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