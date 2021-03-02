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Lenta.ru
Lenta.ru

Аваков заявил о принадлежности русского языка Украине

Глава МВД Украины Арсен Аваков заявил, что русский язык в значительной мере принадлежит Украине, и предложил организовать вещание русскоязычных украинских телеканалов по всему миру. Об этом руководитель ведомства заявил в эфире YouTube-шоу «В гостях у Гордона».В источнике
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Аваков заявил о принадлежности русского языка Украине

Lenta.ruвчера в 15:43

Глава МВД Украины предложил организовать вещание украинских телеканалов на русском языке по всему миру

Комсомольская правдавчера в 15:25

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Аваков предложил распространить русскоязычное украинское вещание по всему миру

Московский Комсомолецвчера в 15:00

Аваков заявил, что не отдаст русский язык России

РИА Новостивчера в 14:58

Аваков предложил распространять украинские каналы на русском языке по всему миру

ТАССвчера в 15:12

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Взгляд.рувчера в 13:23
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