Хоккей

ProstoProSportProstoProSport«Авангард» опроверг свое сообщение о смерти Мнацяна

«Авангард» выступил с опровержением информации о смерти бывшего защитника «Сибири» Самвела Мнацяна. Ранее в Twitter команды появился пост о том, что 29-летний воспитанник омского клуба скончался после продолжительной борьбы с опухолью.
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«Сибирь» опровергла информацию о гибели Мнацяна

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«Сибирь» опровергла информацию о гибели Мнацяна

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«Авангард» опроверг информацию о смерти Мнацяна

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