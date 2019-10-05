«Авангард» выступил с опровержением информации о смерти бывшего защитника «Сибири» Самвела Мнацяна. Ранее в Twitter команды появился пост о том, что 29-летний воспитанник омского клуба скончался после продолжительной борьбы с опухолью.

«Авангард» опроверг свое сообщение о смерти Мнацяна

Политика В США прокомментировали заявление КНДР о провале переговоров Ранее посол по особым поручениям МИД КНДР Ким Мён Гиль заявил о провале рабочих переговоров с США, которые проходили в Швеции.

Шоу-бизнес Пугачеву с детьми засняли на видео в московском планетарии Артистку заснял на видео мальчик, который тоже пришел в музей, чтобы познакомиться с экспонатами.

Происшествия Убийца из парижской префектуры был радикальным исламистом За жизнь полицейского-женщины борются врачи военного госпиталя. Исламиста застрелили во дворе префектуры.

Политика Медведев рассказал о сложном положении Зеленского из-за Байдена Российский премьер Дмитрий Медведев рассказал, что украинский лидер Владимир Зеленский оказался между молотом и наковальней, когда пообещал Дональду Трампу расследовать дело сына Джо Байдена.

Кино Объявлен актерский состав экранизации комикса «Майор Гром» Bubble Studios объявила на фестивале Comic Con Russia 2019 актерский состав фильма «Майор Гром: Чумной Доктор» — адаптации одноименного российского комикса.

Космос NASA опубликовало аудио со звуками Марса Национальное аэрокосмическое агентство США NASA разместило аудиозапись, которая содержит звуки, записанные на Марсе.

Шоу-бизнес Рудковская назвала свадьбу Клюкиной «самой стильной в истории» Продюсер Яна Рудковская назвала свершившееся бракосочетание Дарьи Клюкиной и Владимира Чопова «самой стильной свадьбой в истории».

Политика Вице-премьер России Борисов встретится с президентом Венесуэлы Мадуро Вице-премьер России Юрий Борисов в Каракасе встретится с президентом Венесуэлы Николасом Мадуро.

Происшествия На Кубани ребенка заперли в камере хранения в ТЦ В Горячем Ключе ребенка закрыли в камере хранения в торговом центре "Пятая авеню", сообщает РЕН ТВ.

Политика Хейли заявила о невозможности дружбы США и России Вашингтон никогда не сможет доверять Москве, и Россия никогда не станет другом Штатам.

Политика Поляки заставили украинца съесть бандеровский флаг Бывший депутат Верховной рады Украины Алексей Журавко рассказал об инциденте с участием его соотечественника в Польше, в ходе которого его заставили съесть красно-черный флаг Организации украинских националистов (ОУН, запрещена в России).

Политика ФБР час допрашивало депутата Госдумы в аэропорту Нью-Йорка Сотрудники ФБР устроили допрос депутату Госдумы Инге Юмашевой в аэропорту Нью-Йорка.

Кино Disney снимет новый фильм по мотивам мультсериала «Инспектор Гаджет» Всемирно известная студия Disney снимет новый игровой фильм по мотивам мультсериала «Инспектор Гаджет», сообщили американские СМИ.

Гаджеты Samsung снизила цены на флагманские смартфоны Galaxy S10 Samsung снизила цены на топовые версии смартфонов Galaxy S10, а точнее на модели с самым большим объёмом памяти.

Здоровье Как Путин план Горбачева перевыполнил. Комментарий Георгия Бовта За последние 15 лет, по данным ВОЗ, потребление алкоголя на душу населения в России снизилось аж на 43%.

Политика Американская экоактивистка призвала есть детей Американская экоактивистка на встрече с членом Демократической партии США Александрией Окасио-Кортес заявила, что для спасения планеты недостаточно разбомбить Россию, чтобы решить климатические проблемы, нужно еще есть детей.

Авто Subaru Impreza обновили и сделали технологичнее Хэтчбеку досталось больше - он получил обновленные задние фонари.

Происшествия Опубликовано видео с места убийства студентки в Домодедово Появилось видео с места убийства 17-летней девушки в подмосковном Домодедово.