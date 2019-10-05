Хоккей

ProstoProSportProstoProSport«Авангард» опроверг свое сообщение о смерти Мнацяна

«Авангард» выступил с опровержением информации о смерти бывшего защитника «Сибири» Самвела Мнацяна. Ранее в Twitter команды появился пост о том, что 29-летний воспитанник омского клуба скончался после продолжительной борьбы с опухолью.
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Умер 29-летний хоккеист «Сибири» Самвел Мнацян

РИА Новости18:34

«Настоящий мужик с огромным сердцем». Умер хоккеист Самвел Мнацян

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Брат Мнацяна сообщил, что хоккеист жив. Ранее писали о его смерти из-за онкологического заболевания

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В ХК «Авангард» опровергли сообщения о смерти хоккеиста Самвела Мнацяна

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Чемпионат11:15

«Сибирь» опровергла информацию о гибели Мнацяна

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