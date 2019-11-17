Футбол
РИА Новости«Авангард» сыграл вничью с «Шинником» в матче ФНЛ
Курский "Авангард" на своем поле сыграл вничью с ярославским "Шинником" в матче 24-го тура Футбольной национальной лиги (ФНЛ). Воскресная встреча в Курске завершилась со счетом 2:2.
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Общество
Кардиологи прокомментировали смерть Никиты Исаева
Кардиолог, сердечно-сосудистый хирург Владимир Хорошев назвал уход из жизни Исаева «чудовищно безвременным».
Политика
В Керчи началась буксировка украинских кораблей
Единоборства
Дацик победил нокаутом во втором бою после выхода на свободу
39-летний Дацик вышел на свободу в феврале, а в апреле провел бой с блогером Артемом Тарасовым, проиграв из-за дисквалификации.
Происшествия
В Москве задержали более 25 человек на турнире по боевым искусствам
Полицейские задержали более 25 человек на турнире по боевым искусствам в Москве.
Общество
В ООН назвали основные причины смертности на российских дорогах
Причинами высокой смертности на дорогах в России являются недостатки в образовании водителей и пешеходов, вождение в нетрезвом виде, использование телефонов за рулем, а также изъяны в правовом преследовании нарушителей.
Общество
Год Белой Крысы: каким знакам Зодиака повезет в 2020 году
Футбол
Канчельскис раскритиковал комментаторов матча сборных России и Бельгии
Бывший полузащитник "Манчестер Юнайтед" Андрей Канчельскис раскритиковал комментаторов матча сборных России и Бельгии.
Общество
СК расследует 12 уголовных дел о хищениях на космодроме Восточный
Следственный комитет России расследует 12 уголовных дел о хищениях на космодроме Восточный, сообщила официальный представитель ведомства Светлана Петренко в воскресенье, 17 ноября.
Космос
NASA нашло на Марсе повышенный уровень кислорода
Эксперты NASA опубликовали данные, что единственный функционирующий на Марсе ровер Curiosity смог обнаружить повышенный уровень кислорода на планете.
Экономика
Россияне стали реже гасить кредиты досрочно
Почему россияне перестали закрывать кредиты досрочно Способность заемщиков гасить долг досрочно снизилась из-за роста финансовой нагрузки, считает старший кредитный эксперт Moody’s Ольга Ульянова.
Политика
В интернете появилось фото Путина в окружении бразильского спецназа
В интернете появилась фотография президента России Владимира Путина с солдатами бразильского спецназа.
Шоу-бизнес
Рудковская показала архивное фото с историком Соколовым
Телеведущая и продюсер Яна Рудковская показала архивную фотографию.
Политика
В Тбилиси оппозиция пикетирует парламент
Лидер Объединенной оппозиции Григол Вашадзе заявил, что участники митинга с требованием отставки правительства пикетируют здание парламента в Тбилиси и не собираются расходиться.
Здоровье
Названы первые симптомы рака легких
Как отмечает издание, есть и нетипичные симптомы рака легких.
Единоборства
Артем Лобов проиграл нокаутом Джейсону Найту
Бывший полулегковес UFC Джейсон Найт уверенно реваншировал поражение семимесячной давности, нокаутировав Артема Лобова в главном событии турнира Bare Knuckle FC 9, состоявшегося в Билокси, штат Миссисипи.
Шоу-бизнес
Валентина Рубцова показала кадр со съемок нового сезона «СашаТаня»
Валентина Рубцова заинтриговала фанатов сериала «СашаТаня».
Музыка
За два дня клип Галустяна набрал более миллиона просмотров на YouTube
Клип Михаила Галустяна «Хочу тибя любицца» за 2 дня набрал более миллиона просмотров на YouTube.
Политика
Саудовская Аравия и Россия обсудили поставку С-400
Официальный представитель Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству Мария Воробьева сообщила, что Россия и Саудовская Аравия обсуждают условия для вступления в силу контракта о поставке российских зенитных ракетных комплексов С-400 «Триумф».
Хоккей
«Трактор» вновь проиграл «Автомобилисту»
Челябинцам изменить ситуацию не удалось. Напомним, что до этого «Трактор» и «Автомобилист» также встречались в Челябинске.
Армия и оружие
Украинские силовики в Донбассе вывесили американские флаги
Украинские силовики вывесили флаги США на позициях у линии соприкосновения в Донбассе.
Автоспорт
Квят сожалеет о своём результате в квалификации Гран-при Бразилии
Российский гонщик команды Toro Rosso Даниил Квят прокомментировал своё выступление в квалификации 20-го этапа «Формулы-1» — Гран-при Бразилии.
Происшествия
Посадившая за руль шестилетнего сына женщина объяснила свой поступок
Посадившая своего шестилетнего сына за руль Агина Алтынбаева из Набережных Челнов 17 ноября объяснила свой поступок в разговоре с радиостанцией «Говорит Москва».
Политика
Россия захотела провести нормандский саммит до конца 2019 года
"До конца года будет проведена, да", - подчеркнул помощник Путина До этого в канцелярии президента Франции Эммануэля Макрона назвали дату проведения саммита в "нормандском формате".
Политика
Лукашенко назвал условие отказа от интеграции с Россией
Белорусский лидер Александр Лукашенко на встрече с журналистами в Минске выразил свое недовольство тем, что Москва каждый год "подсовывает" Белоруссии новые условия организации процесса интеграции.
Происшествия
Число жертв взрывов на арсенале в Балаклее увеличилось до трех
В Харьковской городской больнице скончался военнослужащий, получивший ранения от взрывов на арсенале в Балаклее.
Происшествия
Беспилотник «Орион» упал в Рязанской области
В Рязанской области в посёлке Листвянка упал беспилотный авиационный комплекс «Орион».
Происшествия
В Махачкале произошла массовая драка из-за девушки
Десятки молодых людей приняли участие в массовом побоище в столице Дагестана Махачкале.
Политика
Мобильная связь и Интернет в Иране отключились на фоне протестов
Ранее News.ru писал о том, что жители Ирана протестуют из-за повышения цен на бензин.