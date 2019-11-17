Курский "Авангард" на своем поле сыграл вничью с ярославским "Шинником" в матче 24-го тура Футбольной национальной лиги (ФНЛ). Воскресная встреча в Курске завершилась со счетом 2:2.

«Авангард» сыграл вничью с «Шинником» в матче ФНЛ

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