Футбол
РИА Новости«Авангард» сыграл вничью с «Шинником» в матче ФНЛ
Курский "Авангард" на своем поле сыграл вничью с ярославским "Шинником" в матче 24-го тура Футбольной национальной лиги (ФНЛ). Воскресная встреча в Курске завершилась со счетом 2:2.
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Общество
В России предложили сократить время продажи алкоголя
Депутат Госдумы и член штаба "Общероссийского народного фронта" (ОНФ) Николай Говорин заявил, что организация выступила с инициативой не продавать в России спиртные напитки после наступления 22:00.
Здоровье
Названы первые симптомы рака легких
Как отмечает издание, есть и нетипичные симптомы рака легких.
Армия и оружие
В Индии назвали Rafale превосходящим Су-30МКИ
Индия приобретет французские истребители четвертого поколения Rafale вместо российских Су-30МКИ, поскольку первые по своим возможностям превосходят вторые, сообщает The Economic Times.
Политика
В Керчи начали буксировку украинских кораблей
Происшествия
В Липецкой области при пожаре погибли две женщины
Экономика
Американский миллиардер: катастрофа неизбежна. Заденет ли она Россию
Родившись в простой семье, Рэй Далио сумел понять, как устроены рынки, и стать очень богатым человеком.
Здоровье
Какие фрукты богаты белком, поведали диетологи
Диетологи назвали фрукты, которые богаты белком.
Экономика
Fashion-ритейлеры теряют трафик
Fashion-ритейлеры теряют трафик Снижение доходов населения и распространение идей осознанного потребления привели к тому, что продавцы одежды, обуви и аксессуаров теряют покупателей.
Футбол
Черчесов объяснил поражение российской сборной в матче против Бельгии
Главный тренер сборной России по футболу Станислав Черчесов высказался о поражении национальной команды в матче против сборной Бельгии.
Общество
Историк Соколов, убивший аспирантку, оказался бытовым алкоголиком
Дмитрий Матлин, который знаком с Олегом Соколовым более 30 лет, рассказал о жизни историка, убившего аспирантку СПбГУ Анастасию Ещенко.
Политика
Лукашенко оценил отказ Польши пригласить Россию на годовщину войны
Польская сторона напрасно не пригласила руководство России на мероприятия по случаю годовщины начала Второй мировой войны, заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко, передает «Белта».
Кино
Мединский рассказал о своем отношении к эротическим сценам в кино
Министр культуры России Владимир Мединский выразил мнение по поводу эротических сцен в кино.
Технологии
Сбербанк сделал заявление о банковских картах
Сервис досрочного перевыпуска дебетовых карт стал доступен пользователям мобильного приложения «Сбербанк Онлайн», сообщает DEITA.
Происшествия
Посадившая за руль ребенка жительница Челнов объяснила свой поступок
Жительница Набережных Челнов Агина Алтынбаева, которая посадила за руль автомобиля своего шестилетнего сына, объяснила свой поступок.
Финансы
«Известия»: Минфин разрабатывает принципы инвестирования средств ФНБ
Как сообщают "Известия", также планируется формулирование четких правил отбора проектов, реализация которых будет осуществляться за счет средств из ФНБ.
Политика
Лукашенко отказывается от интеграции Белоруссии с Россией
Президент Белоруссии Александр Лукашенко выступил с резкими заявлениями по поводу союза с Россией.
Армия и оружие
Израиль впервые применил F-35I Adir против российских С-400 в Сирии
Здоровье
Симптомы депрессии в последний год жизни усиливаются
Армия и оружие
СМИ обвинили британскую армию в сокрытии военных преступлений
Здоровье
Кардиолог рассказал, кому следует опасаться преждевременной смерти
Врач-кардиолог рассказал о недугах, которые повышают риск преждевременной смерти.
Общество
Киселев назвал законопроект о виноделии в России революцией
Законопроект о виноделии в России, который во вторник будет рассматриваться в Госдуме в первом чтении революционен, поскольку подобного закона в истории России до сих пор не было, заявил генеральный директор МИА "Россия сегодня", председатель Союза виноградарей и виноделов России Дмитрий Киселев в интервью "Известиям".
Футбол
Гендиректор ЦСКА рассказал о желаемых изменениях в российском футболе
Генеральный директор столичного ЦСКА Роман Бабаев рассказал о том, чтобы хотел изменить в российском футболе.
Теннис
Циципас одолел Тима и выиграл Итоговый турнир АТР
Представитель Греции Стефанос Циципас обыграл Доминика Тима из Австрии в финале Итогового турнира АТР.
Политика
В Японии Украину назвали брошенной США страной
В газете The Japan Times опубликовали статью, в которой говорится о том, что США бросила Украину.
Музыка
Ротару вернется в Россию на заработки
Украинская певица София Ротару приедет в Москву на съемки музыкальной премии «Песня года», а также выступит на фестивале «Легенды ретро FM».
Шоу-бизнес
Сын Анны Нетребко впервые вышел на сцену
Сын Анны Нетребко впервые вышел на сцену и выступил вместе с матерью.
Общество