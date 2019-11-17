Футбол
РИА Новости«Авангард» сыграл вничью с «Шинником» в матче ФНЛ
Курский "Авангард" на своем поле сыграл вничью с ярославским "Шинником" в матче 24-го тура Футбольной национальной лиги (ФНЛ). Воскресная встреча в Курске завершилась со счетом 2:2.
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Общество
Умер лидер «Новой России» Никита Исаев
Глава движения «Новая Россия», директор Института актуальной экономики Никита Исаев умер в поезде Тамбов-Москва.
Шоу-бизнес
Дочь Гузеевой рассказала, что у нее обнаружили две опухоли
По словам девушки, врачи обнаружили у нее две опухоли. Бухарова с юмором отметила, что является живым, но не очень здоровым человеком.
Кино
«Джокер» достиг отметки в 1 млрд долларов кассовых сборов
Спорт
Состав биатлонной сборной России будет утвержден 18 ноября
16 ноября Союз биатлонистов России (СБР) на своем официальном сайте опубликовал состав участников национальной команды на этапах Кубка мира и Кубка IBU в грядущем сезоне.
Политика
В МИД прокомментировали передачу задержанных кораблей Украине
Москва никогда не отрицала, что вернет Киеву корабли, которые участвовали в провокации в Керченском проливе 2018 года, заявили в МИД.
Футбол
Роналду прокомментировал свои замены в 2 последних матчах в составе «Ювентуса»
Форвард «Ювентуса» Криштиану Роналду прокомментировал свои замены в двух последних матчах команды: с московским «Локомотивом» в Лиге чемпионов и «Миланом» в чемпионате Италии.
Политика
Лукашенко назвал грубейшей ошибкой Польши отказ приглашать Путина
Руководство Польши поступило неправильно, решив не приглашать президента России Владимира Путина на мероприятия по случаю годовщины начала Второй мировой войны, заявил белорусский лидер Александр Лукашенко.
Армия и оружие
В Индии назвали Rafale превосходящим Су-30МКИ
Индия приобретет французские истребители четвертого поколения Rafale вместо российских Су-30МКИ, поскольку первые по своим возможностям превосходят вторые, сообщает The Economic Times.
Общество
«Нафтогаз» заявил о критической ситуации с отоплением под Львовом
В городе Новый Роздол Львовской области сложилась критическая ситуация в связи со срывом отопительного сезона, некоторые районы города остались без электроснабжения, заявили в НАК «Нафтогаз Украины».
Общество
Синоптики назвали точное время резкого похолодания в Приморье
Сразу несколько прогностических центров сходятся во мнении, что во второй половине дня понедельника в Приморье резко похолодает.
Музыка
За два дня клип Галустяна набрал более миллиона просмотров на YouTube
Клип Михаила Галустяна «Хочу тибя любицца» за 2 дня набрал более миллиона просмотров на YouTube.
Политика
В Крыму ответили Помпео о признании полуострова и Голанских высот
Поддерживая решение Совбеза ООН не признавать присоединение высот к Израилю, «Россия сегодня и высказала свою позицию относительно того, что решение США признать Голанские высоты территорией Израиля нарушает резолюцию ООН», напомнила сенатор.
Общество
Россия отложила возобновление авиасообщения с Египтом
Россия решила отложить возобновление авиасообщения с курортами Шарм-эль-Шейха и Хургады.
Музыка
За 10 часов новый клип Little Big набрал более 2 млн просмотров
Новый клип российкой группы Little Big на песню Go Bananas за десять часов набрал более двух миллионов просмотров на сервисе YouTube.
Экономика
Основательница китайского конкурента Starbucks стала миллиардером
Как совладелец китайской сети кофеен создал конкурента Starbucks и стал миллиардером Дженни Цянь, бывший операционный директор Car Inc. и UCar, открыла сеть кофеен эконом-класса Luckin Coffee в 2017 году.
Здоровье
Названы первые симптомы рака легких
Иногда о раке легких могут сигнализировать и нетипичные симптомы: боль в костях в нижней части тела, остеопороз, утолщение кончиков пальцев и ногтей, а также жировые отложения вокруг средней части тела.
Шоу-бизнес
Дочь Анастасии Заворотнюк вернулась в соцсети после долгого молчания
Дочь известной актрисы Анастасии Заворотнюк прервала обет молчания для СМИ.
Политика
В ЛНР сообщили о поднятых украинскими военными флагах США
Украинские командиры разместили флаги США над своими позициями в Луганской области, рассказал офицер ЛНР Иван Филипоненко.
Политика
В Тбилиси протестующие заблокировали парламент
Космос
Двигатель Холла для лунной станции испытали на полной мощности
AEPS станет ключевым компонентом электродвигательного модуля PPE лунной орбитальной платформы-шлюза, также известной как Gateway.
Здоровье
Медики рассказали о причинах жжения и покалывания в стопах
Медики рассказали о причинах жжения и покалывания в стопах, которые могут говорить о серьезных заболеваниях.
Здоровье
В родительских чатах паника: екатеринбургских школьников подсаживают на новый наркотик
Родители российских школьников бьют тревогу. Детей подсаживают на странные смеси, так называемые, снюсы.
Киберспорт
Grinding Gear Games анонсировала Path of Exile 2
Студия Grinding Gear Games объявила о разработке второй части популярной RPG — Path of Exile 2. Соответствующее объявление разработчики сделали на ежегодном фестивале ExileCon.
Происшествия
Число жертв взрывов на военном складе в Балаклее возросло до трёх
В Генеральном штабе Вооружённых сил Украины сообщили, что скончался военный, пострадавший в результате взрывов на арсенале в Балаклее в Харьковской области, таким образом число погибших возросло до трёх.
Общество
Климатическая зима придет в Москву 21 ноября
Климатическая зима придет в Москву 21 ноября, в столице установятся минусовые температуры, сообщил РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец.
Гаджеты
Создатели процессоров Apple хотят конкурировать с Intel и AMD
В NUVIA рассчитывают применить опыт, накопленный при разработке процессоров для мобильных устройств с батарейным питанием, чтобы создать серверный процессор — более производительный, энергетически эффективный и защищенный, чем существующие.
Политика
Лукашенко обругал союз Белоруссии и России из-за новых условий Москвы
Президент Белоруссии Александр Лукашенко сомневается в целесообразности союза между Россией и Белоруссией, сообщает "Интерфакс".