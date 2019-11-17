Футбол
РИА Новости«Авангард» сыграл вничью с «Шинником» в матче ФНЛ
Курский "Авангард" на своем поле сыграл вничью с ярославским "Шинником" в матче 24-го тура Футбольной национальной лиги (ФНЛ). Воскресная встреча в Курске завершилась со счетом 2:2.
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Киберспорт
Lil вошел в состав новой команды
Илья Lil Ильюк вступил в новую команду по Dota 2 под названием Masterpiece. Какие еще игроки войдут в состав коллектива — неизвестно.
Футбол
«Бавария» определилась с приоритетным кандидатом на замену Нойеру
«Бавария» уже занимается поиском замены для своего основного голкипера Мануэля Нойера, сообщает Sport1.de.
Политика
В Керчи начали буксировку украинских кораблей
Задержанные за нарушение российской границы в ноябре 2018 года украинские катера "Бердянск", "Никополь" и буксир "Яны Капу" покинули место стоянки в керченском порту.
Киберспорт
Grinding Gear Games анонсировала Path of Exile 2
Студия Grinding Gear Games объявила о разработке второй части популярной RPG — Path of Exile 2. Соответствующее объявление разработчики сделали на ежегодном фестивале ExileCon.
Футбол
Черчесов: Сборная РФ получила удовольствие от матча с Бельгией
На пресс-конференции после встречи Черчесов отметил, что российские футболисты всегда с удовольствием играют в Санкт-Петербурге, а потому матч с командой Бельгии не исключение.
Здоровье
Названы первые симптомы рака легких
Иногда о раке легких могут сигнализировать и нетипичные симптомы: боль в костях в нижней части тела, остеопороз, утолщение кончиков пальцев и ногтей, а также жировые отложения вокруг средней части тела.
Политика
Лукашенко обругал союз Белоруссии и России из-за новых условий Москвы
Президент Белоруссии Александр Лукашенко сомневается в целесообразности союза между Россией и Белоруссией, сообщает "Интерфакс".
Политика
Кремль назвал краеугольным закон об особом статусе Донбасса
В начале октября Трехсторонняя контактная группа по урегулированию ситуации на Украине подписала «формулу Штайнмайера», которая предполагает принятие закона об особом статусе Донбасса.
Общество
Умер лидер «Новой России» Никита Исаев
Глава движения «Новая Россия», директор Института актуальной экономики Никита Исаев умер в поезде Тамбов-Москва.
Футбол
«Ростов» с Мамаевым уступил «Краснодару» в товарищеской встрече
В товарищеском поединке «Ростов» на своём поле минимально проиграл «Краснодару». Матч завершился со счётом 1:0 в пользу «Краснодара».
Наука
Рисунки «монстров» нашли на плато Наска в Перу
Facebook Японские ученые обнаружили на плато Наска более сотни геоглифов, на которых изображены животные и загадочные "монстры" с квадратными головами.
Политика
В Тбилиси протестующие повесили замок на ворота парламента
Экономика
В России могут ввести минимальную планку зарплаты для бюджетников
В Госдуму внесен законопроект о минимальной планке зарплаты для бюджетников.
Шоу-бизнес
Рудковская показала архивное фото с историком Соколовым
Телеведущая и продюсер Яна Рудковская показала архивную фотографию.
Политика
Саудовская Аравия и Россия обсудили поставку С-400
Официальный представитель Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству Мария Воробьева сообщила, что Россия и Саудовская Аравия обсуждают условия для вступления в силу контракта о поставке российских зенитных ракетных комплексов С-400 «Триумф».
Общество
ФК «Тюмень» объявил конкурс на лучшего кота
Музыка
Аксюта прокомментировал слова Бузовой об участии в Евровидении
Политика
Путин назвал БРИКС фактором стабильности в мировой экономике
БРИКС является фактором стабильности в мировой политике и экономике, его роль будет расти, заявил президент России Владимир Путин по итогам саммита группы.
Спорт
Состав биатлонной сборной России будет утвержден 18 ноября
16 ноября Союз биатлонистов России (СБР) на своем официальном сайте опубликовал состав участников национальной команды на этапах Кубка мира и Кубка IBU в грядущем сезоне.
Происшествия
В Гонконге протестующие подожгли мост около университета
Футбол
Португалия вышла в финальную часть Евро-2020
Сборная Португалии благодаря гостевой победе над Люксембургом со счетом 2:0 стала 17-й командой, вышедшей в финальную часть Евро-2020.
Музыка
За 10 часов новый клип Little Big набрал более 2 млн просмотров
Новый клип российкой группы Little Big на песню Go Bananas за десять часов набрал более двух миллионов просмотров на сервисе YouTube.
Космос
15 ноября был произведён запуск космической системы «Энергия-Буран»
Впервые в мире была проведена посадка орбитального корабля в автоматическом режиме.