Футбол
РИА Новости«Авангард» сыграл вничью с «Шинником» в матче ФНЛ
Курский "Авангард" на своем поле сыграл вничью с ярославским "Шинником" в матче 24-го тура Футбольной национальной лиги (ФНЛ). Воскресная встреча в Курске завершилась со счетом 2:2.
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Авто
Названы самые популярные в России кросс-версии автомобилей
Общество
В Москве с середины недели ожидается небольшой мороз без снега
Морозная погода ожидает москвичей со среды, 20 ноября, при этом не будет снега и ветра, а атмосферное давление будет расти, сообщил ТАСС в воскресенье исполняющий обязанности директора Гидрометцентра России Роман Вильфанд.
Политика
ОАЭ заинтересовались российским вертолетом Ми-38
Объединенные Арабские Эмираты заинтересовались российским вертолетом Ми-38, сообщил ТАСС министр промышленности и торговли Денис Мантуров.
Происшествия
Убитую аспирантку Анастасию Ещенко похоронили на Кубани
В станице Старовеличковская Калининского района Краснодарского края похоронили аспирантку СПбГУ Анастасию Ещенко, в убийстве которой подозревается доцент Олег Соколов.
Футбол
После победы со счетом 27:0 в Италии уволили главного тренера
Президент футбольной молодежной команды «Инвиктасауро» Паоло Брогелли заявил, что победа его клуба над соперником «Марина Кальчо» со счетом 27:0 произвела на него удручающее впечатление.
Футбол
Роналду ответил на вопрос о конфликте с Сарри
Нападающий «Ювентуса» Криштиану Роналду ответил на вопрос о своём конфликте с главным тренером Маурицио Сарри.
Автоспорт
Хэмилтон получил штраф и потерял третье место на Гран-при Бразилии
На последнем круге гонки между Хэмилтоном и Албоном произошло столкновение, в результате которого пилота Red Bull развернуло и он сумел финишировать только на 14-м месте.
Происшествия
В Махачкале из-за замечания девушке произошла массовая драка
В одном из медицинских колледжей Махачкалы выяснение отношений между двумя молодыми людьми переросло в массовую драку.
Общество
В Венеции из-за наводнения объявлен режим ЧП
Режим чрезвычайного положения объявлен в итальянском городе Венеции из-за самого сильного за последние 50 лет наводнения.
Политика
Грузинская оппозиция готовит масштабный митинг в Тбилиси
В Тбилиси, перед зданием парламента начались акции протеста оппозиционеров, разных НПО и их сторонников.
Общество
Помощница Никиты Исаева подтвердила его смерть
Музыка
Анна Нетребко впервые спела на большой сцене вместе с сыном
Грандиозный концерт состоялся в Кремлевском дворце.
Происшествия
Три человека погибли, отравившись неизвестной жидкостью в Подмосковье
Три человека скончались после употребления спиртосодержащей жидкости, еще двое находятся в больнице.
Футбол
«Урал» выиграл первый матч турнира на Кипре
Кино
Николас Кейдж сыграет Николаса Кейджа в фильме про Николаса Кейджа
Политика
Экс-глава МИД Польши дал совет Украине по возвращению Донбасса и Крыма
Украине следует придерживаться европейского курса для возвращения Донбасса и Крыма.
Космос
Завораживающее видео: как бы выглядели планеты Солнечной системы на месте Луны
Николас представил, что было бы, если бы на орбите Луны находились планеты Солнечной системы.
Армия и оружие
СМИ сообщили о сокрытии командирами преступлений британских солдат в Ираке и Афганистане
Происшествия
Посадившая за руль ребенка жительница Челнов объяснила свой поступок
Жительница Набережных Челнов Агина Алтынбаева, которая посадила за руль автомобиля своего шестилетнего сына, объяснила свой поступок.
Происшествия
В Липецкой области два человека погибли при пожаре
«В результате пожара погибли две женщины — личности и возраст устанавливаются», — цитирует представителя МЧС «РИА Новости».
Футбол
Англия разгромила Косово в матче отбора Евро-2020
В матче 10-го тура отборочного турнира чемпионата Европы 2020 года в группе А сборная Косово уступила национальной команде Англии со счётом 0:4. Встреча состоялась в Градски на стадионе «Фадиль Вокри».
Музыка
Ротару вернется в Россию на заработки
Политика
Началась передача задержанных в Керченском проливе украинских кораблей
Украинские военные корабли, задержанные год назад в Керченском проливе, в ближайшее время будут возвращены Украине, сообщил «Интерфаксу» руководитель группы адвокатов украинских моряков Николай Полозов.
Политика
Джонсон встречался с «агентом КГБ» вскоре после отравления Скрипалей
Как пишет газета, после саммита НАТО, в том числе посвященного отравлению в Солсбери, Джонсон, занимавший пост министра иностранных дел, без личной охраны отправился в Италию на вечеринку сына Лебедева Евгения.
Политика
Лукашенко обругал союз Белоруссии и России из-за новых условий Москвы
Президент Белоруссии Александр Лукашенко сомневается в целесообразности союза между Россией и Белоруссией, сообщает "Интерфакс".
Кино
Disney анонсировала премьеры нескольких новых фильмов Marvel
Музыка
За 10 часов новый клип Little Big набрал более 2 млн просмотров
Новый клип российкой группы Little Big на песню Go Bananas за десять часов набрал более двух миллионов просмотров на сервисе YouTube.
Авто
Электрический кроссовер Ford Mustang Mach-E полностью раскрылся
Судя по информации на сайте, Ford Mach E будет доступен в пяти комплектациях: Select (запас хода составит около 370 км), Premium (500 км), California Route 1 (500 км), The limited-build First Edition (430 км) и GT (380 км). Базовая версия Select получит ценник в 43 895 долларов США или порядка 2,81 млн рублей.