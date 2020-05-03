Экономика
Вести.RuАвансы по госконтрактам в России повышены до 50 процентов
Прежде размер авансов для исполнителей госконтрактов был ограничен 30 процентами. Решение повысить этот предел принято в рамках плана дополнительных мероприятий по обеспечению устойчивого развития экономики и призвано поддержать бизнес в сложной ситуации, связанной с пандемией коронавируса COVID-19.
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Общество
В МЧС посоветовали промывать нос, горло и глаза во время пандемии
"После возвращения с улицы необходимо вымыть руки с мылом под теплой водой в течение 20 секунд, промыть нос и горло, умыть лицо и глаза", - заявили в ведомстве.
Газета.Ru вчера в 20:21
Политика
Шредер выступил за отмену санкций против России
Бывший канцлер Германии Герхард Шредер дал дал интервью немецкому изданию Tagesspiegel, в котором назвал антироссийские санкции подрывающими "дух доверия", сложившийся между двумя странами после окончания Второй мировой войны, и призвал федеральное правительство к их отмене.
Российская газета 04:07
Общество
Россиян призвали не бояться увеличения числа зараженных коронавирусом
Директор научно-исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии имени почетного академика Н.Ф. Гамалеи Александр Гинцбург призвал россиян не бояться увеличения числа подтвержденных случаев заражения коронавирусом за прошедшие сутки, так как это не означает «углубления пандемии».
Lenta.ru 05:13
Политика
Пресс-секретарь Мишустина рассказал о самочувствии премьера
Мишустин находится в медучреждении, при этом премьер работает с документами и активно контактирует с коллегами по телефону, рассказал Беляков "Интерфаксу".
Вести.Ru 03:37
Политика
Лукашенко заявил о невозможности отмены парада Победы в Белоруссии
Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что власти не могут отменить парад 9 мая, посвящённый Дню Победы, несмотря на распространение коронавирусной инфекции.
RT на русском 06:18
Армия и оружие
В США провели третье испытание тактической гиперзвуковой ракеты PrSM
Как заявили в корпорации Lockheed Martin, 30 апреля этого года на американском ракетном полигоне Уайт Сандс в штате Нью-Мексико было проведено третье испытание перспективной оперативно-тактической ракеты по программе Precision Strike Missile (PrSM).
Военное дело 04:26
Здоровье
47 новых случаев заражения коронавирусом выявили в Алтайском крае
По информации оперштаба на воскресенье, 3 мая, на территории Алтайского края за сутки коронавирусная инфекция подтверждена еще у 47 человек.
Kursk.com 03:21
Шоу-бизнес
Татьяна Васильева рассказала о симптомах коронавируса
RT на русском вчера в 19:49
Общество
Ученые изменили дату окончания эпидемии коронавируса в России
Эпидемия COVID-19 в России, согласно прогнозу ученых, может завершиться к 8 августа.
BFM.ru 05:33
Происшествия
В Арзамасе подростки жестоко избили прохожего
Трое подростков жестоко избили прохожего прямо под окнами жилого дома в Арзамасе.
BFM.ru 04:50
Происшествия
Над Латвией летает потерявший управление беспилотник
RT на русском 05:38
Футбол
Украинский футболист оказался в центре скандала из-за фото с красным флагом и Лениным
Украинский футбольный клуб «Карпаты» вынес дисциплинарное предупреждение своему игроку Алексею Хахлеву за снимок со знаменем Ленина в руках.
ФАН вчера в 14:04
Политика
МИД Украины заявил о нежелании РФ выяснять причины трагедии в Одессе
Россия является единственной стороной, которая не заинтересована в установлении объективной картины гибели людей в Одессе 2 мая 2014 года, заявили в министерстве иностранных дел Украины по случаю годовщины трагедии.
РИА Новости вчера в 20:41
Общество
В Нижегородской области восемь населенных пунктов закрыты на карантин
В Нижегородской области восемь населенных пунктов закрыты на карантин.
Вести ФМ вчера в 14:43
Политика
Президент Казахстана прекратил полномочия сенатора Дариги Назарбаевой
BFM.ru вчера в 03:50
Общество
80 новых случаев заражения коронавирусом выявлено в Ростовской области
Оперштаб сообщил в субботу, 2 мая о 80 подтвержденных за сутки случаях заражения новой коронавирусной инфекцией на территории Ростовской области.
Kursk.com вчера в 06:29
Общество
Михалков рассказал о снятии нового выпуска «Бесогон ТВ» с эфира
Выпуски программы господина Михалкова снимались с эфира в 2015 и 2018 годах.
Коммерсантъ вчера в 13:15
Общество
Украинцы возмутились из-за российского лука в магазине
Известия вчера в 22:50
Общество
В Северной Осетии сожгли вышку телефонной связи
Село Ногир Северной Осетии частично осталось без связи - неизвестные сожгли антенну сотового оператора МТС, рассказал глава республики Вячеслав Битаров.
Эхо Москвы 04:01
Общество
В России за сутки выявили 10 633 случая коронавируса
За прошедшие сутки в России выявили 10 633 случая коронавируса в 85 регионах, сообщил оперативный штаб 3 мая.
Известия 03:26
Общество
Глава исполкома «Единой России» в Башкирии заразился коронавирусом
Руководитель исполкома "Единой России" в Башкирии Рустем Ахмадинуров заразился новой коронавирусной инфекцией и находится в больнице в состоянии средней степени тяжести, сообщил в воскресенье на своей странице в соцсети Facebook глава республики Радий Хабиров.
ТАСС 04:45
Хоккей
Скабелка официально возглавил «Локомотив»
С этой субботы Андрей Скабелка официально стал тренером хоккейного клуба «Локомотив».
RuNews24.ru 06:04
Общество
Росгвардейцы следят за нарушителями карантина в Москве с воздуха
Сотрудники Росгвардии контролируют соблюдение самоизоляции в Москве и Московской области с помощью вертолетов и беспилотников, сообщается на сайте ведомства.
РИА Новости 05:51
Футбол
Уткин объяснил, почему ему безразлична судьба ФК «Ротор»
Известный спортивный журналист Василий Уткин поделился мнением по поводу волгоградского футбольного клуба «Ротор», который имеет хорошие шансы на выход в Российскую премьер-лигу (РПЛ).
RT на русском 01:19
Космос
Астрономы разгадали тайну вращения Венеры
Территория новостей 00:08
Шоу-бизнес
Надежда Ангарская стала победителем «Последнего героя»
Победа Ангарской стала тем более неожиданной, что большинство зрителей были уверены в победе Дмитрия Павлюка, другого представителя «племени зрителей».
Wday.ru 05:37
Здоровье
Врач рассказал, что у пациентов с коронавирусом часто пропадают осязание и обоняние
Главный врач инфекционной больницы в Коммунарке Денис Проценко рассказал о характерных признаках коронавируса в интервью на канале «Россия-24».
Вести Подмосковья 05:44
Авто
Тюнеры из ABT «зарядили» гибридные Audi Q5
Для версии кроссовера Q5 55 TFSI e тюнеры приготовили два варианта 20-дюймовых колесных дисков ABT GR черного цвета: с глянцевым или матовым покрытием и алмазной шлифовкой отдельных элементов.
Тарантас Ньюс 30 апреля в 23:53
Общество
Россия обошла Францию по числу случаев заражения коронавирусом
Обошла Францию по количеству подтвержденных случаев заражения коронавирусом, выйдя на 6-е место, Российская Федерация, 3 мая следует из официальных данных статистики.
ИА Красная Весна 05:25
Общество
Проценко оценил риск итальянского сценария пандемии в России
Главный врач больницы в Коммунарке Денис Проценко считает маловероятным риск повторения итальянского сценария пандемии коронавируса в России.
РИА Новости 06:01