Прежде размер авансов для исполнителей госконтрактов был ограничен 30 процентами. Решение повысить этот предел принято в рамках плана дополнительных мероприятий по обеспечению устойчивого развития экономики и призвано поддержать бизнес в сложной ситуации, связанной с пандемией коронавируса COVID-19.

Авансы по госконтрактам в России повышены до 50 процентов

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