Дамба порядка 5 метров высотой, и рабочий посёлок находился ниже водоёма, — передаёт слова губернатора «Вести.Ru». Ранее News.ru писал, что в результате прорыва дамбы, произошедшего в районе посёлка Щетинкино в Красноярском крае, погибли 12 человек.

Аварийная дамба под Красноярском не была зарегистрирована

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